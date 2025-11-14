Gần đây, mạng xã hội xôn xao về một hình ảnh gây tranh cãi, trong đó các nghệ sĩ nữ phải quỳ khi chụp ảnh cùng nghệ sĩ nam. Sự việc này khiến cộng đồng mạng bất ngờ nhớ lại một khoảnh khắc tương tự tại lễ trao giải AAA năm 2022.

Đáng chú ý, thời điểm đó hầu như không ai để ý tới tấm ảnh này. Nguyên nhân được cho là hai nhóm xuất hiện trong ảnh quá flop, ít được công chúng biết đến, thậm chí những ý kiến từ fan cũng không nhận được sự quan tâm. Nhiều người còn đùa rằng nhờ sở hữu “kim bài miễn tử” là không nổi tiếng mà hình ảnh này tránh được phản ứng tiêu cực so với những cái tên nổi bật khác.

Lapillus phải quỳ dưới thảm đỏ khi chụp ảnh cùng nhóm nam TFN cùng công ty

Được biết, 2 nhóm xuất hiện trong ảnh TFN với Lapillus của MLD Entertainment. Trong đó, Lapillus là nhóm nhạc nữ thứ hai của MLD Entertainment, sau đàn chị Momoland, debut ngày 20/6/2022 với single HIT YA!. Nhóm gồm 6 thành viên: Chanty, Shana, Yue, Bessie, Seowon, Haeun, sở hữu đội hình đa quốc tịch hiếm thấy trong K-pop, với các thành viên đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Mỹ và Argentina. Đội hình đa dạng này giúp nhóm nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế, đặc biệt tại Philippines - nơi Chanty vốn là diễn viên quen mặt và tại Mỹ Latin. Tuy nhiên, tại Hàn Quốc, mức độ nhận diện của nhóm rất hạn chế, nhất là khi thời điểm debut trùng với các tân binh đình đám như IVE, LE SSERAFIM và NewJeans, khiến Lapillus khó tạo hiệu ứng đại chúng dù có tiềm năng.

Đội hình nhóm Lapillus

Gương mặt nổi bật nhất của nhóm khi ấy là Shana, leader kiêm lead vocalist, từng tham gia chương trình survival Girls Planet 999 nhờ giọng hát mạnh mẽ và ổn định, được đánh giá là một trong những giọng hát tốt nhất trong dàn thí sinh.



Shana là thành viên nổi bạt nhất của Lapillus

Single debut HIT YA! được sản xuất bởi AVEC, nhóm nhạc dẫn đầu bảng xếp hạng Oricon và từng sáng tác nhiều bài hit thành công cho Momoland, IZ*ONE… Tuy nhiên, ngay khi ra mắt, bài hát không tạo được sức ảnh hưởng đáng kể trên thị trường Kpop vốn rất sôi động và cạnh tranh. Nội dung và giai điệu của HIT YA! được đánh giá có chất lượng ổn định, nhưng thiếu yếu tố đột phá để thu hút công chúng và truyền thông Hàn Quốc.

Tiếp đến, Lapillus phát hành hai mini-album GIRL’s ROUND Part 1 và GIRL’s ROUND Part 2 , nhưng kết quả vẫn không khả quan. Doanh số và thứ hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc đều thấp, phản ánh sự khó khăn trong việc xây dựng lượng fan ổn định. Thêm vào đó, thời điểm debut và comeback của nhóm trùng với sự xuất hiện của nhiều tân binh đình đám như IVE, LE SSERAFIM và NewJeans, những nhóm nhận được đầu tư quảng bá mạnh mẽ và tạo hit ngay lập tức. Điều này khiến Lapillus, dù có tiềm năng, khó có thể tạo được hiệu ứng đại chúng và trở thành tên tuổi nổi bật.

Lapillus dù có tiềm năng nhưng khó có thể tạo được hiệu ứng đại chúng và trở thành tên tuổi nổi bật

Kể từ đó, nhóm không có bất kỳ thông tin rõ ràng nào về sự trở lại. Sự im lặng kéo dài khiến fan hoài nghi về việc nhóm bị “đóng băng” hoặc “giấu nhẹm” bởi công ty. Đồng thời, MLD Entertainment gặp khủng hoảng tài chính, cắt giảm nhân sự và văn phòng Hàn Quốc có tin đồn bị đóng hoặc bán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng quản lý và hỗ trợ nhóm. Trademark Lapillus cũng được cho là bị bỏ đăng ký lại, và nhóm được ghi là “hiatus” (gián đoạn) trong hồ sơ profile.

Công ty quản lý gặp vấn đề tài chính, Lapillus bị đóng băng hoạt động chỉ sau 2 năm

Cùng với đó, các thành viên bắt đầu dần rút lui khỏi hoạt động chung: Chanty tạm dừng vì lý do sức khỏe, Yue mở kênh YouTube riêng, và một số thành viên khác tham gia các dự án cá nhân, nhưng không có dấu hiệu trở lại nhóm. Đặc biệt, Shana, át chủ bài của Lapillus, chính thức rời MLD Entertainment vào ngày 26/10/2025 mới đây, càng củng cố dự đoán về tương lai mờ mịt của nhóm.

Shana, át chủ bài của Lapillus, chính thức rời MLD Entertainment vào ngày 26/10/2025 mới đây

Lapillus tan rã dần mà không ai biết

Nhiều người hâm mộ Kpop, đặc biệt là fan của Momoland - đàn chị cùng công ty, không bất ngờ trước tương lai này của Lapillus. Nguyên nhân chính là MLD Entertainment lâu nay bộc lộ hạn chế trong việc quản lý và phát triển dài hạn cho các nhóm nhạc và Momoland chính là ví dụ điển hình. Momoland từng được xem là “gà đẻ trứng vàng” nhờ các hit đình đám như Bboom Bboom và Baam , tạo cơn sốt toàn cầu. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế để xây dựng thương hiệu lâu dài, công ty liên tục phát hành các sản phẩm lặp lại, thiếu đổi mới và định hướng, khiến Momoland dần mất sức hút và bị lãng quên.

Momoland - nhóm nữ đàn chị của Lapillus từng là cái tên đình đám gen 3 nhưng cuối cùng cũng bị đào thải

Thực tế này càng cho thấy mức độ cạnh tranh khắc nghiệt trên thị trường Kpop. Mỗi năm xuất hiện ngày càng nhiều nhóm nhạc mới với đội hình tài năng và chiến lược quảng bá bài bản từ các “ông lớn” trong ngành giải trí. Những nhóm không có nền tảng vững chắc hoặc thiếu sự hỗ trợ chiến lược rất dễ bị chìm giữa dòng chảy vô số tân binh. Ngay cả khi may mắn sở hữu một hit viral ban đầu, như Momoland với Bboom Bboom , sự nổi tiếng cũng khó duy trì nếu công ty quản lý không có tầm nhìn dài hạn và kế hoạch phát triển rõ ràng.

Lapillus chưa kịp nổi tiếng đã tan rã



