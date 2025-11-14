Tự Long bị gái xinh chỉ thẳng mặt

Vừa qua, NSND Tự Long góp mặt trong dự án MV Mục Hạ Vô Nhân của SOOBIN, Binz và NSND Huỳnh Tú - sản phẩm đang gây bão nhờ sự pha trộn táo bạo giữa hát xẩm, rap và EDM. Với bối cảnh miền quê Bắc Bộ mang màu sắc châm biếm duyên dáng, MV được đầu tư bạc tỷ và quy tụ loạt gương mặt đình đám, từ NSND Huỳnh Tú cho đến NSND Tự Long. Nữ chính của MV là diễn viên Lan Thy.

MV Mục Hạ Vô Nhân - SOOBIN, NSND Huỳnh Tú, Binz

Mới đây, Lan Thy chia sẻ loạt ảnh hậu trường chụp cùng NSND Tự Long, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nữ diễn viên không giấu được sự tự hào khi có cơ hội chụp ảnh với thần tượng thuở bé. Trên trang cá nhân, Lan Thy đăng tải 2 bức hình kèm dòng mô tả đáng yêu: “Chú ơi cho con xin chụp tấm hình, con về khoe cha con nha” .

Nữ chính MV SOOBIN không giấu được sự tự hào khi có cơ hội chụp ảnh với thần tượng thuở bé

Lan Thy chỉ thẳng tay vào NSND Tự Long, còn nam nghệ sĩ lại giả bộ sợ hãi, nhăn mặt hài hước

Trong loạt ảnh, đáng chú ý nhất là tiểu phẩm Lan Thy chỉ thẳng tay vào NSND Tự Long, còn nam nghệ sĩ lại giả bộ sợ hãi, nhăn mặt đầy biểu cảm. Phục trang kiểu cổ cùng biểu cảm sinh động của cả hai khiến khung hình thêm phần hài hước, sinh động như một phân cảnh hài được “bắt trúng khoảnh khắc”. Theo chia sẻ từ Lan Thy, chính NSND Tự Long là người chủ động rủ cô tạo dáng kiểu này.

Khoảnh khắc “Tự Long bị gái xinh chỉ mặt” gây chú ý, bởi nó cho thấy một NSND Tự Long rất đời thường, cởi mở và sẵn sàng tạo không khí vui vẻ cho đàn em trên trường quay. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú khi thấy Lan Thy vừa ngại ngùng, vừa phấn khích, còn Tự Long thì “diễn như không diễn”.

Lan Thy thường xuyên góp mặt trong các MV nổi tiếng, được săn đón nhờ vẻ đẹp Á Đông thanh tú

Lan Thy (Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998) hiện là một trong những diễn viên trẻ được chú ý nhờ vẻ đẹp mềm mại, phảng phất nét cổ điển. Cô từng ghi dấu với vai Bích Diễm trong Em và Trịnh (2022), sau đó tham gia các dự án như Tiệm ăn của quỷ, Âm dương lộ . Trước khi đến với nghệ thuật, Lan Thy vốn theo học ngành y khoa. Những năm gần đây, Lan Thy thường xuyên góp mặt trong các MV nổi tiếng, được săn đón nhờ nét Á Đông thanh tú.