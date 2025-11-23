Ca khúc Pin Dự Phòng của Dương Domic hiện là một trong những ca khúc được tìm kiếm và sử dụng nhiều nhất trên TikTok. Sự lan tỏa trở lại của bài hát một phần nhờ loạt video hát nhép từ tài khoản TikToker Sữa Ông Thọ (Phương Nam), giúp ca khúc phát hành từ cuối 2024 bất ngờ bùng nổ thêm lần nữa. Tuy nhiên, lý do chính giúp Pin Dự Phòng “trụ vững” trên các nền tảng mạng xã hội vẫn là giai điệu bắt tai cùng ca từ chạm đúng tâm trạng người nghe. Ngay sau khi ca khúc tạo trend, chính chủ Dương Domic cũng nhanh chóng gia nhập xu hướng.

Nhờ TikToker Phương Nam, ca khúc cũ của Dương Domic hot rần rần

Chính chủ "đu trend" Pin Dự Phòng

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn điệp khúc “Không yêu xin đừng tạo thêm thói quen…” trở thành lựa chọn quen thuộc cho hàng loạt các video trên TikTok, biến bài hát thành hiện tượng mới dù đã ra mắt gần một năm. Dân mạng cho rằng, vì đã đến mùa đông - mùa của các "lốp dự phòng" (là một thuật ngữ lóng, chỉ những người được giữ lại làm phương án thay thế trong một mối quan hệ, luôn sẵn sàng xuất hiện khi người yêu chính thức vắng mặt) nên ca khúc của Dương Domic càng hợp cảnh, tiện thể viral. Hiện tại, đoạn nhạc đã có đến hơn 17,8 nghìn lượt tạo video với hàng trăm nghìn lượt tương tác, thậm chí đã có video đã lên tới hơn 3,4 triệu lượt xem.

Dân mạng gọi đây là mùa của "lốp dự phòng" nên ca khúc của Dương Domic càng hot

Đáng nói, không chỉ Pin Dự Phòng mà cả Mất Kết Nối, Tràn Bộ Nhớ và Chập Chờn trong EP Dữ Liệu Quý đều từng viral mạnh ở những thời điểm khác nhau. Trong đó, bùng nổ nhất là Mất Kết Nối. Ca khúc này là hit quốc dân của năm nay, giúp Dương Domic all-kill #1 toàn bộ BXH nhạc số, hiện đã vượt 125 triệu lượt xem trên YouTube. Trong khi đó, Tràn Bộ Nhớ đã tạo bão từ khi Dương Domic mang vào Chung kết Anh Trai Say Hi vòng solo, mỗi lần đi diễn là fanchat lại khiến người ta ngỡ ngàng. Bộ tứ ca khúc tạo thành một “vũ trụ hit” có sức sống dài hơi đến mức chỉ cần một bài được netizen đào lại là ngay lập tức kéo tên tuổi Dương Domic quay trở lại đường đua.

Cả 4 ca khúc trong EP của Dương Domic trở thành hit bự

Chính nhờ sức sống bền bỉ của loạt hit trong cùng một EP, Dương Domic trở thành một trong những nam ca sĩ đắt show nhất hiện nay. Lịch diễn của nam ca sĩ vẫn phủ kín từ festival, đại nhạc hội đến sự kiện thương hiệu và các đêm nhạc tỉnh, dù không ra sản phẩm liên tục. Hai tháng trước, Dương Domic đã phát hành Không Thời Gian và nhận về phản hồi tích cực, nhưng mức độ phủ sóng vẫn khó vượt qua cái bóng quá lớn của EP debut. Dẫu vậy, chỉ cần một ca khúc trong Dữ Liệu Quý bất ngờ lên trend, sức nóng của Dương Domic lại tăng vọt.

Sau Anh Trai Say Hi, Dương Domic trở thành gương mặt bứt phá trong dàn anh trai

Sau Anh Trai Say Hi, Dương Domic trở thành gương mặt bứt phá trong dàn anh trai nhờ màu sắc âm nhạc riêng và phong cách trình diễn cuốn hút. Anh liên tục được mời biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ và vừa tổ chức thành công chuỗi fan meeting đầu tiên thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Trước đó, anh đã hoạt động trong cộng đồng underground Hà Nội từ sớm, nhưng chỉ thật sự vụt sáng khi tham gia chương trình, trở thành một trong những nhân tố tiềm năng của Vpop hiện tại.