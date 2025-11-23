Highnote đầy lo âu của Miu Lê khi hát Gác Lại Âu Lo

Tối 22/11, Miu Lê đã trở thành một trong những khách mời có mặt trong một sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao như SOOBIN, Trúc Nhân, Bùi Công Nam, (S)TRONG Trọng Hiếu… Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ mang đến nhiều tiết mục quen thuộc với khán giả và khuấy động bầu không khí.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đáng chú ý nhất lại nằm ở phần trình diễn bản hit Gác Lại Âu Lo . Khi ca khúc bước vào đoạn cao trào, Miu Lê bất ngờ thể hiện cú highnote trước hàng ngàn khán giả. Nhưng thay vì “đã tai”, cú lên nốt này lại khiến khán giả bên dưới thêm phần… lo âu đúng nghĩa.

Clip Miu Lê thể hiện ca khúc Gác Lại Âu Lo

Theo đó, ở phân đoạn cao trào nhất,, giọng hát của Miu Lê lại bị chênh phô, thiếu cảm xúc và thiếu độ chắc cần thiết cho câu hát cần kỹ thuật thanh nhạc ổn định. Ở nốt cao, phần xử lý của cô nàng chưa đủ lực, chưa tròn, khiến màu giọng bị mỏng đi và không giữ được độ nâng cảm xúc như bản thu. Dẫu vậy, Miu Lê vẫn giữ tinh thần vui tươi và tiếp tục hoàn thành tiết mục.

Cú lên highnote của Miu Lê khiến nhiều người âu lo

Đây không phải lần đầu tiên nữ ca sĩ khiến người nghe “hú hồn” vì nốt cao. Trước đó trong phần trình diễn Yêu Một Người Có Lẽ tại một quán bar vào cuối năm 2020, Miu Lê lộ rõ sự đuối sức, hụt hơi, giọng hát live mỏng được ví như vừa tập thể dục xong. Những nốt trung cũng khó khăn, còn những đoạn cao thì gần như không thể với tới. Có khoảnh khắc cô còn buông cả mic xuống, để lại tiếng la hét cổ vũ của khán giả hòa cùng nền nhạc. Gương mặt Miu Lê khi ấy hiện rõ sự ngán ngẩm, bất lực khi âm thanh bị rè liên tục.

Nhưng nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ người xem, Miu Lê đã vực lại tinh thần, lấy hơi ổn định hơn để hoàn thành trọn vẹn tiết mục. Dâu vậy, dù đôi lần chinh phục nốt cao không như kỳ vọng, không thể phủ nhận Miu Lê vẫn giữ được sự duyên dáng, hết mình và luôn lan tỏa năng lượng tích cực trong mỗi lần xuất hiện.