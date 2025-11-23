Thành viên hát hay nhất BLACKPINK xin lỗi

Vừa qua, BLACKPINK đã trở lại với đội hình đầy đủ để tiếp tục chuỗi world tour DEADLINE với điểm đến ở Bulacan, Philippines. Dù có khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng 2 trong số thành viên của nhóm nhạc toàn cầu lại gặp vấn đề không tốt về sức khỏe. Nếu như cô chị cả Jisoo được fan phát hiện đi lại với đôi chân tập tễnh thì Rosé - thành viên hát hay nhất BLACKPINK lại có vấn đề về giọng hát khiến cho cô phải liên tục nói lời xin lỗi người hâm mộ.

Clip Rosé trình diễn ca khúc Number One Girl

Cụ thể khi trình diễn bản hit solo Number One Girl, Rosé nhiều lần không thể lên được nốt cao và phải dừng lại, đưa micro về phía khán giả để nhờ sự trợ giúp. Cô nàng chia sẻ “Mình xin lỗi. Chúng ta làm lại thêm lần nữa được không. Mình xin lỗi” và tiết lộ khi lên máy bay đã uống thuốc và ngủ giấc sâu nhưng khi tỉnh dậy thì đã phát hiện bị mất giọng. Trước tình trạng sức khỏe của Rosé, hàng chục nghìn khán giả tại nhà thi đấu Philippine Arena đã cùng hòa giọng, tạo nên “thánh ca” đúng nghĩa với ca khúc Number One Girl.

Clip Rosé gửi lời xin lỗi người hâm mộ

Rosé liên tục ho và phải gửi lời xin lỗi đến khán giả

Với những nốt cao, cô nàng phải nhờ đến sự trợ giúp của khán giả

Việc bị mất giọng khiến cho Rosé không thể hoàn thành Number One Girl một cách trọn vẹn

Dù gặp thể trạng không tốt về sức khỏe và mất giọng nhưng xuyên suốt hơn 2 tiếng concert DEADLINE, Rosé không để lộ bất kỳ sự thiếu chuyên nghiệp nào trên sân khấu. Đặc biệt ở trong set diễn solo, thành viên hát hay nhất BLACKPINK vẫn thể hiện tốt hai ca khúc Toxic Till The End và “quẩy” cùng cộng đồng BLINK bản hit toàn cầu APT..

Đây cũng là lần đầu tiên Rosé trình diễn APT. sau khi làm nên lịch sử tại Grammy khi là nghệ sĩ Kpop đầu tiên sở hữu 3 đề trong đó có 2 đề cử thuộc “Big Four” - 4 giải danh giá nhất gồm Bài hát của năm, Bản thu âm của năm, Album của năm và nghệ sĩ mới xuất sắc.