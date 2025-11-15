Rosé (BLACKPINK) lập kỷ lục nhưng bị mỉa mai

Ngày 15/11, AllKpop đưa tin Rosé vừa xác lập thêm 2 kỷ lục Guinness thế giới mới. Cô là nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử được đề cử Thu âm của năm (Record of the Year) và Ca khúc của năm (Song of the Year) tại Grammy - hai trong bốn hạng mục lớn nhất của giải thưởng âm nhạc danh giá của Mỹ.

Trước đó, ngày 7/11, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 68. Bản hit APT. giúp Rosé có 2 đề cử là Ca khúc của năm và Màn trình diễn song ca/ nhóm nhạc pop xuất sắc (với Bruno Mars). Trong khi đó, album solo đầu tay rosie mang về đề cử Thu âm của năm.

Rosé có tổng cộng 8 kỷ lục Guinness thế giới

Với thành tích mới, Rosé cũng trở thành Nghệ sĩ solo Hàn Quốc sở hữu nhiều kỷ lục Guinness thế giới nhất mọi thời đại, vượt qua Jungkook của BTS, nâng tổng số kỷ lục lên tám.

Những kỷ lục Guinness mà Rosé đạt được trước đó gồm: MV Kpop được xem nhiều nhất trên YouTube trong 24 giờ với 41,6 triệu lượt xem ( On The Ground ), Nghệ sĩ đầu tiên đạt vị trí số 1 trên Billboard Global 200 & Billboard Global Excl. US với tư cách nghệ sĩ solo và thành viên nhóm ( On The Ground ), Nữ nghệ sĩ Kpop có thứ hạng cao nhất trên Billboard 200 (album rosie ), Nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên lọt top 10 Billboard Radio Songs ( APT. ), Nghệ sĩ Kpop đầu tiên đạt vị trí số 1 trên Apple Music Global Top 100 ( APT. ) và Ca khúc Kpop đạt 1 tỷ lượt stream nhanh nhất trên Spotify ( APT. ).

Ngoài ra, Rosé còn là nghệ sĩ solo châu Á có nhiều kỷ lục Guinness thứ hai trong lịch sử, chỉ đứng sau người bạn cùng nhóm BLACKPINK là Lisa (9 kỷ lục Guinness).

AllKpop nhận xét những kỷ lục trên ghi nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu và sức tác động của mỹ nhân sinh năm 1997 đối với âm nhạc đương đại.

Trên mạng xã hội, cộng đồng người hâm mộ chúc mừng và thi nhau chia sẻ tin tức đáng tự hào của thần tượng.

Bên cạnh đó, không ít khán giả cho rằng thành tích của giọng ca 9X chưa thuyết phục. Theo họ, Rosé chỉ dựa hơi Bruno Mars, chứ không thể làm một mình.

Cư dân mạng bình luận: “Hãy cảm ơn Bruno Mars vì cô ấy không thể làm được điều đó một mình”, “Ai cũng biết Bruno là nghệ sĩ yêu thích của Grammy”, “Tất cả là nhờ Bruno từ thiện thôi. Mỗi APT. hát với anh ấy nổi, còn những bài hát khác trong album đều chìm nghỉm”…

Bruno Mars từng 36 lần được đề cử giải Grammy, trong đó có 16 chiến thắng.

Rosé bị mỉa mai được đề cử Grammy nhờ Bruno Mars

Trong khi đó, một số người hâm mộ Lisa tỏ ra khó chịu với việc fan riêng của Rosé tung hô thần tượng. Họ tuyên bố người nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness hơn là chủ nhân hit Rockstar , không phải Rosé.

Vài ý kiến khác lại nghi ngờ độ uy tín của tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới khi mới đề cử giải thưởng đã được xác nhận lập kỷ lục.

Về vấn đề được đề cử là nhờ Bruno Mars, nhiều người bênh vực Rosé rằng nhiều ngôi sao Kpop khác cũng hợp tác với nghệ sĩ hàng đầu của Mỹ (Lisa thử với loạt tên tuổi lớn như Megan Thee Stallion, Future, Raye, Rosalia và Doja Cat), nhưng không phải ai cũng được công nhận như Rosé. Do đó, gạt bỏ đi tài năng của Rosé là không đúng.

Về việc so sánh với Lisa, khán giả tin rằng đó chỉ là lời lẽ kích động chia rẽ từ một bộ phận fan xấu tính. Họ khẳng định mối quan hệ giữa thành hai viên ít tuổi nhất BLACKPINK luôn tốt đẹp, không hề ganh ghét, đố kỵ hay hơn thua nhau.

Về phía Kỷ lục Guinness Thế giới, tổ chức luôn được biết đến với chức năng là đánh giá và công nhận những kỷ lục do con người hoặc tự nhiên tạo ra, không giới hạn phạm vi hay lĩnh vực.

Lisa và Rosé là bạn thân trong nhóm