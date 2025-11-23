Tối 22/11, một sự kiện âm nhạc đã diễn ra tại Công viên Sáng Tạo, TP.HCM. Ngay từ khi công bố, sự kiện đã thu hút sự chú ý của rất đông người hâm mộ khi quy tụ dàn nghệ sĩ “khủng” từ Kpop đến Vpop như Kang Daniel, LOCO, Bích Phương, Isaac, Phương Mỹ Chi, Jun Phạm,...

Trong đó, sự xuất hiện của “center quốc dân” Kang Daniel đã khiến cộng đồng fan không ngừng phấn khích. Có mặt tại sự kiện, bên cạnh việc mang đến hàng loạt bản hit quen thuộc thì Kang Daniel còn thể hiện sự tinh tế khi dành những lời chia sẻ đầy chân thành đến người dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra trong những ngày vừa qua.

Clip Kang Daniel chia sẻ về tình trạng bão lũ tại Việt Nam

Cụ thể, Kang Daniel chia sẻ: "Mình có nghe thông tin rằng dạo gần đây ở Việt Nam có xảy ra lũ lụt. Mình hy vọng tình hình sẽ sớm trở lại bình thường và các bạn cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Lâu lắm rồi mình mới quay lại Việt Nam. Chắc là cũng được 2 năm rưỡi rồi nên mình thấy rất xúc động. Để bù đắp khoảng thời gian đó mình sẽ bù đắp cho các bạn thật nhiều tiết mục. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích tiết mục của mình".

Kang Daniel gửi lời chia sẻ đến người dân chịu bão lũ tại Việt Nam

Cũng trong đêm nhạc, Kang Daniel khiến các fan bên dưới hò reo không ngừng khi dành lời khen ngợi cho nét xinh đẹp của con gái Việt Nam. Anh gửi lời cảm ơn đến cộng đồng fan tại Việt Nam đã chuẩn bị những món ăn ngon gửi đến khách sạn. Đặc biệt, Kang Daniel không quên khẳng định món phở tại Việt Nam là ngon nhất.

Đây là lần trở lại đất nước hình chữ S sau khoảng 2 năm kể từ sự kiện âm nhạc WOW K-Music Festival vào năm 2023 nên sự trở lại lần này của Kang Daniel là vô cùng ý nghĩa với các fan của anh chàng. Với set diễn hơn 40 phút cùng rất nhiều những ca khúc được mang đến, chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ với Kang Daniel cũng như người hâm mộ có mặt tại sự kiện.

Clip Kang Daniel chia sẻ về cảm nhận về con gái cũng như món ăn Việt Nam

Khoảnh khắc tươi hết cỡ của Kang Daniel khi nhận món quà của fan Việt

Nếu Kang Daniel mang đến sự ấm áp và chân thành thì LOCO lại là “mồi lửa” khiến không khí đêm nhạc bùng nổ theo đúng nghĩa đen. Ngay khi bước ra sân khấu, rapper nhà AOMG đã tạo ra một trường năng lượng khác hẳn. Chỉ sau vài câu rap đầu tiên, LOCO đã khiến khán giả hú hét đến mức chính anh cũng “không chịu nổi” sức nóng ấy và cởi phăng áo khoác ngay trên sân khấu. Chưa dừng lại ở đó, LOCO thêm “dầu vào lửa” bằng màn té nước đầy phấn khích khiến các fan phía dưới gào thét khản cả giọng.

Đỉnh điểm phải kể đến cú xuất hiện bất ngờ khi dù đã hoàn thành set diễn của mình, LOCO bất ngờ trở lại sân khấu để trình diễn cùng Kang Daniel Một khoảnh khắc “hiếm có khó tìm” khi hai nghệ sĩ Kpop đầy sức hút cùng đứng cạnh nhau vừa gây bất ngờ vừa đã mắt, đã tai tạo nên điểm nhấn khó quên trong đêm nhạc.

Clip LOCO trình diễn tại đêm nhạc hội

Giây phút “gấp đôi visual” của LOCO và Kang Daniel

Một số hình ảnh trong sự kiện: