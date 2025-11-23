3 nữ ca sĩ phải gỡ MV

Bộ trang phục khiến nhóm nữ Malaysia lao đao

MV Question của nhóm nhạc nữ Dolla ra mắt ngày 6/11 nhưng bị gỡ chưa đầy một tuần, sau khi vấp phải chỉ trích cho rằng nội dung không phù hợp và nhạy cảm với khán giả Malaysia.

Trong MV, 3 thành viên Sabronzo (Wan Sabrina Wan Rusli), Tabby (Tabitha Ariel Lam) và Angel (Angelina Chai) diện áo corset, váy ngắn trong bối cảnh quán ăn retro, đối mặt với người bạn trai phản bội.

Công ty của ba nghệ sĩ cho biết họ quyết định xóa MV khỏi toàn bộ nền tảng số sau khi xem xét phản hồi từ công chúng và đánh giá lại nội dung.

Trang phục của Dolla trong MV đã gỡ bỏ

Bộ trưởng phụ trách tôn giáo Na’im Mokhtar cho hay MV đã được chuyển tới cơ quan Hồi giáo để xem xét, nhấn mạnh nghệ sĩ theo Hồi giáo là Sabronzo phải ý thức về tầm ảnh hưởng của mình.

“Người nổi tiếng là hình mẫu. Là người Hồi giáo, chúng ta phải đảm bảo hành động của mình hướng người khác đến những điều thiện", ông nói với truyền thông địa phương.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Bộ đang soạn thảo hướng dẫn mới về trang phục cho phụ nữ theo đạo Hồi trong ngành giải trí. Nhiều người lo ngại sự giám sát đối với sáng tạo nghệ thuật ngày càng siết chặt.

Tranh cãi leo thang sau khi mục sư nổi tiếng Asma’ Harun lên án phong cách ăn mặc của nhóm. Bà chỉ trích Dolla cổ xúy sự thiếu đứng đắn thông qua những chiếc váy bó sát, dính chặt cùng lời khẳng định: “Với tôi, MV này vô đạo đức. Chúng ta phải ngừng ủng hộ những gì làm suy đồi phép tắc và phẩm giá".

Nhóm Dolla không đưa ra tuyên bố chính thức. Thành viên Angel nhắn gửi người hâm mộ nhóm sẽ tạm nghỉ một thời gian. “Mong năm 2026 sẽ tốt đẹp hơn với chúng tôi", cô viết.

Dolla phát hành lại Question phiên bản quốc tế.

Ngày 20/11, Dolla phát hành lại Question phiên bản quốc tế trên YouTube và giữ nguyên nội dung so với bản ban đầu.

Bộ của ông Mokhtar hoan nghênh động thái này, đánh giá đây là hành động có trách nhiệm, phù hợp với giá trị quốc gia.

Trong khi đó, một bộ phận người hâm mộ kêu gọi Dolla tiếp tục hoạt động tại thị trường quốc tế, cho rằng môi trường trong nước đang trở nên ngày càng hạn chế đối với nghệ sĩ.

Trên Reddit, nhiều khán giả bày tỏ sự bất mãn trước quyết định gỡ bỏ MV, cho rằng điều này phản ánh môi trường sáng tạo bị bó buộc tại Malaysia. Các bình luận thẳng thắn viết: "Tôi chẳng thấy có gì sai. MV khá nhẹ nhàng, còn kín đáo hơn nhiều sản phẩm khác của Dolla”, “Muốn biết vì sao ngành giải trí Malaysia lại nhạt nhòa không? Đây chính là lý do"...

Dolla không phải là trường hợp duy nhất bị soi xét. Tháng 3, rapper Mimifly cũng đối mặt làn sóng chỉ trích với MV Serumpun . Nhiều ý kiến cho rằng việc cô mặc kemban - loại khăn sarong quấn truyền thống để lộ vai - là không phù hợp trong tháng ăn chay Ramadan. Sau đó, Mimifly đã thay MV bằng phiên bản chỉnh sửa.

Trong khi đó, các quy định biểu diễn tại Malaysia ngày càng siết chặt. Ngày 1/5, Trung tâm đăng ký nghệ sĩ biểu diễn và làm phim nước ngoài (Puspal) cập nhật hướng dẫn mới: cấm nghệ sĩ nam giả gái, cấm nghệ sĩ nữ mặc trang phục lộ rõ phần ngực hoặc váy quá cao trên đầu gối và cấm mọi hình thức cởi bỏ trang phục trên sân khấu.

Phần biểu diễn của Hyolyn bị cắt điện do mặc gợi cảm.

Chính phủ bảo vệ các quy định mới của Puspal, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để “bảo vệ sự nhạy cảm của mọi cộng đồng tại Malaysia”.

Malaysia cũng có nguyên tắc đối với các buổi biểu diễn nước ngoài. Hồi tháng 5, phần biểu diễn của ca sĩ Kpop Hyolyn bị gián đoạn tạm thời do mất điện. Straits Times cho hay công tắc bị ngắt do trang phục của nghệ sĩ quá hở hang.