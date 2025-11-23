Sáng 21/11, Chung kết Miss Universe 2025 chính thức khép lại ở Thái Lan với chiếc vương miện thuộc về Fatima Bosch, đại diện đến từ Mexico. Phía Việt Nam, Hương Giang dừng chân đầy tiếc nuối khi không thể góp mặt trong Top 30 chung cuộc, để lại nhiều cảm xúc lẫn lộn cho khán giả quê nhà.

Giữa rừng hoa gồm 120 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới, spotlight bất ngờ rẽ sang một nhân vật đặc biệt: nam ca sĩ duy nhất góp giọng trong đêm Chung kết. Chỉ thoáng qua vài giây, người hâm mộ đã nhận ra ngay đó chính là Jeff Satur - nam ca sĩ đình đám của xứ Chùa Vàng, nổi tiếng với ngoại hình điển trai cùng lối trình diễn mê hoặc.

Màn trình diễn của Jeff Satur tại Miss Universe 2025

Tại đêm Chung kết, Jeff đảm nhận 2 phần quan trọng: phần hô tên mở đầu và trình diễn dạ hội của Top 5. Diện lên mình bộ suit có họa tiết mang đậm nét văn hóa Thái Lan, anh bước ra sân khấu với thần thái ngời ngời, giọng hát mạnh mẽ và visual bảnh bao khiến cả khán phòng như gục ngã. Màn trình diễn ma mị, mạnh mẽ của Jeff giúp anh trở thành một trong những cái tên được thảo luận nhiều và xin “in tư” nhiều nhất Chung kết Miss Universe 2025 trên X.

Ngoại hình bảo bao, cuốn hút của nam nghệ sĩ khiến fan đổ đứ đừ

Tuy nhiên, MXH bất ngờ chia sẻ rộng rãi đoạn cut từ livestream của 1 phóng viên lớn tuổi tên Tảu TVPool. Sau khi có thông tin Jeff Satur được mời biểu diễn cho Miss Universe 2025 , người này đã vô tư khẳng định không hề biết Jeff là ai, chưa từng nghe tên và nhận xét anh chàng là ca sĩ “ao làng”. “Biết ngay đơn vị tổ chức (ông Nawat) không có tiền mời ca sĩ nổi tiếng thế giới” , trích câu nói của nam phóng viên.

Phát ngôn của nam phóng viên khiến người hâm mộ tức giận

Ngay lập tức, binh đoàn FC Jeff cùng với nhiều người trong showbiz đã ùa vào trang cá nhân của Tảu TVPool để chỉ trích phát ngôn của nam phóng viên, đồng thời lên tiếng bảo vệ Jeff Satur. Làn sóng phẫn nộ dâng cao khiến người này phải khoá hết nền tảng MXH.

Ông Nawat rất cảm thông với Jeff, cho biết thêm để nói về nam ca sĩ hàng đầu Thái Lan hiện nay thì hầu như ít ai có thể vượt qua anh chàng. Ông bật mí đã bàn bạn với mỹ nam 9x 6 tháng trước và Jeff cũng đã tới trường quay luyện tập rất nhiều lần, làm lại bản phối mới cho riêng chương trình. Ông cũng khẳng định là những lời nói bắt nguồn từ Tảu TVPool thì cũng không đáng để quan tâm.

Jeff Satur, tên thật là Worakamol Satur, sinh năm 1995 tại Bangkok (Thái Lan), là một trong những nghệ sĩ trẻ đa tài và nổi bật nhất của nền giải trí Thái Lan hiện nay. Anh mang dòng máu đa quốc tịch: Thái, Ý, Ấn Độ và Trung Quốc. Jeff là con thứ hai trong một gia đình 5 anh chị em, lớn lên trong môi trường thoải mái về nghệ thuật, nơi anh sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc từ khi mới 9-10 tuổi. Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, Jeff từng có giai đoạn rẽ hướng để làm việc cho công ty gia đình, một thời gian ngắn tạm rời khỏi showbiz nhưng cũng là quãng nghỉ giúp anh củng cố định hướng lâu dài cho sự nghiệp.

Jeff trở thành gương mặt nổi bật không chỉ ở thị trường Tpop mà còn vươn xa ra quốc tế

Con đường nghệ thuật của Jeff bắt đầu từ những năm còn là thực tập sinh dưới nhãn Kamikaze thuộc RS Group. Anh ra mắt ca khúc đầu tiên từ năm 2013, rồi sau đó thử sức ở nhiều công ty âm nhạc trước khi gia nhập Warner Music Thailand. Tuy nhiên, bước ngoặt khiến anh nổi tiếng rần rần lại đến từ diễn xuất, đặc biệt là vai Kim trong series KinnPorsche (2022). Hình tượng nam nghệ sĩ vừa lạnh lùng vừa sâu sắc, cùng chất giọng đặc trưng mang màu sắc vừa rock vừa R&B, đã khiến Jeff trở thành gương mặt nổi bật không chỉ ở thị trường Tpop mà còn vươn xa ra quốc tế.

Một điểm đáng chú ý khác trong hành trình vươn tầm châu Á của Jeff là việc anh tham gia chương trình Trung Quốc Call Me By Fire - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 3 vào năm 2023. Tại đây, Jeff không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát live tốt và phong thái biểu diễn giàu cảm xúc, mà còn đưa Tpop đến gần hơn với khán giả Trung Quốc. Dù không lọt vào đội hình chung cuộc nhưng Jeff vẫn rinh về 2 giải Hot Song Performance of the Year cũng như Singing Family.

Jeff từng tham gia Call Me By Fire - Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung

Ở Thái Lan, Jeff Satur được xem là một nghệ sĩ đa năng hiếm có: ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc và thậm chí thành lập công ty riêng mang tên Studio On Saturn. Album Space Shuttle No. 8 và tour châu Á cùng tên năm ngoái càng chứng minh Jeff không chỉ là hiện tượng nhất thời, mà là một nghệ sĩ có hướng đi vững chắc, bài bản và có tiềm năng trở thành biểu tượng mới của Tpop.