Một bức ảnh chụp vội từ video bất ngờ khiến cái tên Karina (aespa) lại trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn Kpop. Trong khoảnh khắc đang lan truyền, phần cổ của Karina được cho là dài bất thường, tỷ lệ cơ thể trông thiếu hài hòa và gương mặt kém sắc hơn bình thường. Điều này nhanh chóng tạo nên hàng loạt luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt khi so sánh trực tiếp với Ningning - nữ idol đang ngày càng được khen ngợi vì nhan sắc thăng hạng. Không ít bình luận cho rằng khi đứng cạnh nhau, visual của Karina bị lép vế thấy rõ, trái ngược với danh xưng “mỹ nhân đẹp hơn cả trí tuệ nhân tạo” từng giúp cô gây bùng nổ suốt nhiều năm qua.

Bức ảnh dấy lên tranh luận

Karina vốn là gương mặt đại diện visual của aespa, thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng nhan sắc và được công nhận rộng rãi vì đường nét gương mặt siêu thực, tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh. Thế nhưng chỉ một khung hình kém thuận mắt lại đủ để nổ ra tranh luận cực lớn. Nhiều ý kiến cho rằng chiếc cổ dài khiến tổng thể của Karina mất cân bằng, tạo cảm giác lạ lẫm và khác hoàn toàn hình ảnh thường thấy.

Tỷ lệ cơ thể khiến người ta xuýt xoa của Karina

Ngược lại, luồng phản ứng bảo vệ Karina cũng vô cùng mạnh mẽ. Người hâm mộ chỉ ra đây chỉ là ảnh cap từ video, vốn dễ méo, lệch góc và hiển nhiên không thể đại diện cho visual của một idol nổi tiếng hàng đầu. Cổ dài từ lâu vốn là lợi thế thẩm mỹ trong tiêu chuẩn nhan sắc Hàn Quốc, thậm chí còn được đánh giá tạo cảm giác sang, thanh thoát và phù hợp với phong thái của Karina. Việc nữ idol bỗng chịu chỉ trích chỉ vì một chi tiết nhỏ được xem là quá khắt khe, thậm chí mang tính bạo lực mạng. Không ít fan bức xúc trước loạt bình luận tiêu cực, khẳng định Karina luôn giữ phong độ visual và phong thái sân khấu thuộc hàng top trong gen 4.

Bức ảnh gây tranh cãi đạt hàng triệu lượt xem trên các diễn đàn Kpop, khiến dân mạng chia phe tranh cãi. Không khí bàn luận đến hiện tại vẫn chưa hạ nhiệt, bởi cứ mỗi ý kiến chê bai lại có một ý kiến phản biện, tạo nên cuộc tranh luận không hồi kết.

Bình luận từ cư dân mạng liên tục xuất hiện:

- Cổ Karina vốn dài vậy hả?

- Đứng cạnh Ningning thấy Karina kém sắc.

- Bức ảnh này bất thường, chắc do phần cổ.

- Ngày càng quái dị, không đẹp chút nào.

- Cấu trúc xương vai - cổ của cô ấy sinh ra để làm người nổi tiếng.

- Ningning bình thường cổ ngắn mà nay trông đâu có ngắn?

- Cổ dài bình thường thôi, nhìn Danielle mà xem.

- Giờ tôi hiểu vì sao đội hình aespa thường đứng kiểu Giselle - Karina - Winter - Ningning, nhìn Karina cứ luôn thấy chênh lệch.

Dù từng đối mặt nhiều tranh cãi, Karina vẫn liên tục chứng minh sức hút hàng đầu gen 4

Karina sinh năm 2000, ra mắt cùng aespa vào cuối năm 2020 và nhanh chóng trở thành gương mặt hot nhất lứa idol gen 4. Cô liên tục lọt top thương hiệu, được các nhãn hàng lớn săn đón, trở thành “át chủ bài” trong loạt chiến dịch quảng bá từ thời trang, làm đẹp đến trang sức cao cấp. Dù từng đối mặt nhiều tranh cãi, Karina vẫn liên tục chứng minh bản lĩnh nghệ sĩ, giữ sức hút ổn định và luôn nằm trong top những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất gen 4. Chính vì vậy, việc chỉ một bức ảnh cap vội cũng đủ khiến mạng xã hội “dậy sóng” càng cho thấy sức ảnh hưởng quá lớn của Karina.