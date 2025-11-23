Tối ngày 22/11, GENfest MBillion đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc khi quy tụ dàn nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, B Ray, JSOL, Pháp Kiều, Rhyder và Low G. Sự kiện không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc đa dạng mà còn là nơi các nghệ sĩ thể hiện phong cách và thông điệp riêng. Trong số đó, màn trình diễn của rapper B Ray đã tạo nên nhiều bàn luận, đặc biệt bởi phần intro gây chú ý ngay trước ca khúc Không Thuộc Về Nơi Này.

Intro gây chú ý của B Ray

B Ray vốn là một nghệ sĩ có hành trình âm nhạc nhiều tranh cãi. Những năm gần đây, anh xuất hiện nhiều hơn trong môi trường showbiz chính thống, đồng thời phát hành các ca khúc mang tính thị trường. Sự thay đổi này khiến một bộ phận khán giả và cộng đồng underground từng ủng hộ anh đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng B Ray đã “mất chất” của một rapper gai góc khi chạy theo xu hướng.

Việc tham gia Anh Trai Say Hi khiến B Ray bị chỉ trích "mất chất" và "chạy theo showbiz"

Sự chuyển hướng của B Ray, đặc biệt là việc anh tham gia các chương trình lớn như đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt và góp mặt trong show thực tế Anh Trai Say Hi 2025, chính là nguyên nhân lớn nhất khiến làn sóng chỉ trích "mất chất" và "chạy theo showbiz" bùng lên mạnh mẽ. Những hoạt động này bị coi là động thái "thương mại hóa" nghệ thuật, làm lu mờ hình ảnh rapper gai góc vốn có của anh.

Tại GENfest, chính những chỉ trích này đã được B Ray đưa vào phần trình diễn. Trong đoạn intro mở đầu cho ca khúc Không Thuộc Về Nơi Này, một giọng nói vang lên với nội dung: “Anh trai B Ray comeback gang gang, xong rồi về làm nhạc thị trường, làm nhạc nội tâm. Ủa sao bạn không gang gang nữa đi. Rap nữa đi. Dậy rap đi. Hèn”. Những lời thoại này tái hiện lại chính xác những phê phán mà anh từng nhận từ dư luận, phản ánh sự thất vọng của một bộ phận khán giả khi anh thay đổi phong cách âm nhạc.

Ray đã có màn đáp trả trực diện bằng tiếng Anh trước hàng ngàn khán giả

Ngay sau đó, B Ray đã có màn đáp trả trực diện bằng tiếng Anh trước hàng ngàn khán giả: “You want the truth? You want the real truth? You think this... do you think this is easy? When you? Everything, like thousands of people right here, they all have a version of me that they want me to be.” (Tạm dịch: Bạn muốn sự thật không? Bạn muốn sự thật thực sự không? Bạn nghĩ việc này dễ dàng sao? Giống như hàng ngàn người ngay tại đây, họ đều có một phiên bản về tôi mà họ muốn tôi trở thành).

B Ray đã sử dụng chính sân khấu để phản hồi những chỉ trích, đồng thời đặt ra vấn đề về việc nghệ sĩ có được quyền tự do phát triển theo định hướng riêng hay phải gắn bó mãi với hình ảnh mà khán giả mong muốn. Đoạn hội thoại chưa dừng lại ở đó. Giọng nói bí ẩn tiếp tục vang lên với nội dung: “Anh trai B Ray cáu bẩn, anh trai B Ray văng tục trên sân khấu kìa”. Gợi nhắc đến những phê bình khác mà B Ray thường xuyên nhận phải, liên quan đến cách anh thể hiện cá tính mạnh mẽ, đôi khi bị cho là thiếu kiểm soát trong phát ngôn hoặc hành xử.

B Ray biến những lời phê phán thành một phần của nghệ thuật trình diễn

Màn trình diễn tại GENfest, đặc biệt là phần intro này, đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Nó không chỉ gợi lại những tranh cãi xoay quanh B Ray mà còn cho thấy cách anh biến những lời phê phán thành một phần của nghệ thuật trình diễn. Ca khúc Không Thuộc Về Nơi Này vì thế được đặt trong bối cảnh rộng hơn, như một lời khẳng định về con đường mà anh lựa chọn, bất chấp những định kiến từ khán giả.