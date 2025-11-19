Cuối tuần qua, Anh Trai Say Hi 2025 bước vào Live Stage 4 với những màn so kè hấp dẫn giữa các anh trai. Trong bối cảnh các anh trai phải đối diện với thử thách khi có đến 7 thành viên sẽ bị loại trừ sau vòng này, tất cả đều phải bung hết sức mình để chinh phục khán giả. Giữa những màn so kè kịch tính, tập 10 phát sóng Chủ Nhật tuần qua đã chứng kiến nhiều sự bùng nổ, và tâm điểm spotlight bất ngờ gọi tên BigDaddy. Không phải những câu rap hầm hố, ông bố 2 con đã khiến cả mạng xã hội "dậy sóng" với màn khoe vocal mượt mà.

Cụ thể, trong số 7 tiết mục biểu diễn, nhóm của buitruonglinh, BigDaddy, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn và Vương Bình đã mang đến ca khúc Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ . Với giai điệu da diết cùng lời hát tự sự, bài hát kể về câu chuyện của một chàng trai chưa thể quên đi mối tình với nhiều kỷ niệm sâu đậm vào đêm Giáng Sinh. Ngay từ khi giai điệu cất lên, 5 anh trai đã thành công trong việc dẫn dắt cảm xúc khán giả.

Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ - Live Stage 4 Anh Trai Say Hi: buitruonglinh, BigDaddy, Vương Bình, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn

Tuy nhiên, yếu tố gây bất ngờ nhất, chiếm trọn spotlight của tiết mục chính là phần thể hiện vocal của BigDaddy. Vốn quen thuộc với hình ảnh một rapper "cool ngầu", gai góc và hài hước trên ghế nóng Rap Việt, ít ai biết rằng anh lại sở hữu một giọng hát ấm áp, truyền cảm đến vậy. Khi BigDaddy cất giọng, nhiều khán giả đã không khỏi "ngỡ ngàng", và mạng xã hội lập tức bùng nổ. Phân đoạn của anh, dù không quá dài, nhưng đủ độ mượt mà và giàu cảm xúc, hoàn toàn không thua kém các vocal chuyên nghiệp. Ngay lập tức, biệt danh "Huấn luyện viên hát hay nhất Rap Việt" một lần nữa được netizen đào lại.

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, màn khoe vocal "hiếm có" này của BigDaddy lập tức trở thành chủ đề gây bão. Hàng loạt bình luận khen ngợi được chia sẻ, phần lớn bày tỏ sự thán phục và bất ngờ. Nhiều khán giả còn thể hiện sự tiếc nuối khi BigDaddy không có cơ hội thể hiện giọng hát của mình sớm hơn trong chương trình, khiến anh có phần lép vế trong các vòng trước.

Màn khoe giọng gây sốt của BigDaddy

Màn khoe giọng của BigDaddy tại Live Stage 4 được xem như một tín hiệu đáng mừng cho cựu HLV Rap Việt. Nhìn lại hành trình từ đầu chương trình đến hiện tại, anh chàng có phần khá "im ắng" và chưa thể hiện được nhiều sự bứt phá. Anh chưa một lần nào lọt vào Top 10, thành tích có phần khiêm tốn hơn so với Karik và B Ray dù có xuất phát điểm khá tương đồng. Thậm chí, ở Live Stage 3 vừa qua, anh chỉ ngậm ngùi xếp ở vị trí 21 trên 25 anh trai, thuộc nhóm có số điểm thấp của chương trình. Chính vì vậy, màn trình diễn lần này không chỉ giúp BigDaddy ghi điểm với khán giả mà còn giúp anh chứng minh thực lực đa dạng của mình. Khẳng định rằng anh không chỉ biết rap mà còn có thể "cân" cả những bài ballad cảm xúc.

BigDaddy có nhiều khoảnh khắc viral nhưng thứ hạng chưa cao tại Anh Trai Say Hi

Diễn biến của Live Stage 4 Anh Trai Say Hi 2025 sẽ được tiếp tục trong tuần này với các bài hát còn lại, và số phận của BigDaddy cũng sẽ được quyết định. Tuy vậy, dù kết quả cuối cùng có ra sao, BigDaddy chắc chắn đã thành công trong việc để lại ấn tượng với khán giả. Big Daddy đã thể hiện được một góc khác của mình, đầy sâu lắng và tình cảm khác hẳn với hình tượng trước đây. Với vai trò anh lớn, BigDaddy cũng thành công truyền cảm hứng, giúp đỡ các nghệ sĩ trẻ trong chương trình. Từ Say Hi, nam rapper có lượng fan mới theo dõi nồng nhiệt, thường gọi anh với danh xưng thân mật là "bố lớn".