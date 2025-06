JustaTee phẫn nộ vì bị hạ thấp uy tín, yêu cầu BTC Em Xinh đòi lại công bằng

Sau thành công của chương trình Anh Trai Say Hi, JustaTee tiếp tục gánh vác vị trí Giám đốc âm nhạc của Em Xinh Say Hi và cùng đội ngũ hơn 20 producer, nhạc sĩ phụ trách các sáng tác mới cho 30 “em xinh”. Tuy nhiên mới đây, JustaTee bất ngờ có dòng trạng thái gây chú ý trên trang cá nhân.

Theo đó, nam producer viết: “ Tại sao trên đời vẫn có những group kín nhằm hạ thấp uy tín cá nhân của người dùng đến như vậy. Sự việc đang dần trở nên nghiêm trọng mong Vie xả source (nguồn) BTS (behind the scenes) để đối chất đòi lại công bằng cho tôi”.

Nguyên nhân được JustaTee chia sẻ bài đăng của một tài khoản có tên “Lam Anh Tran”. Tài khoản này còn “tag” Facebook của JustaTee và “bóc phốt”: “Thấy mùa Em Xinh gì mà Nguyễn Thanh Tuấn ra hẳn ngoài vác đàn để quay hình. Còn mấy anh em lúc qua nhà để quay cook nhạc (nấu nhạc) thì anh ấy ngủ”.

Thậm chí bên dưới bài đăng này, hàng loạt các “anh trai” từ chương trình Anh Trai Say Hi như Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Dương Domic còn hưởng ứng và khẳng định điều này là sự thật và việc JustaTee vác hẳn đàn để quay hình cho chương trình Em Xinh Say Hi chỉ là “làm màu” mà thôi.

Trên thực tế, tài khoản có nickname “Lam Anh Tran” không ai khác chính là Anh Tú Atus. Đây là tài khoản “ảo” của Anh Tú Atus và từng có khoảng thời gian gây bão vì những comment “dạo” trên MXH.

Đặc biệt hình ảnh avatar của trang facebook ảo này còn được anh chàng sử dụng khoảnh khắc hồi bé của bà xã Diệu Nhi khiến nhiều người “cười ra nước mắt”. Nói về việc đặt tên “Lam Anh Tran”, Anh Tú Atus từng tiết lộ họ Trần là do Diệu Nhi có tên thật là Trần Thị Diệu Nhi, sau đó anh nhìn thấy màu xanh lam nên đặt tên luôn cho “account clone” của mình là Lam Anh Tran.

Bên dưới bài đăng của JustaTee, Anh Tú Atus tiếp tục “bóc phốt”: “Thường giờ này lúc quay Anh Trai Say Hi anh ngủ mà sao đợt này lại thức thế”. JustaTee cũng không vừa mà đáp trả: “Đành là em dễ dắt mũi cộng đồng mạng chứ anh thật thà chính trực em quăng cái nào anh chả dính mồi trong vô thức. đồ mảng miếng”.

Tại Em Xinh Say Hi, JustaTee dù gặp nhiều “kiếp nạn” nhưng nhưng nhiều sản phẩm chỉ vừa lên sóng đã “thâu tóm” top trending YouTube mảng Âm nhạc