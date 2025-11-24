Cộng đồng mạng Hàn Quốc những ngày qua liên tục tranh cãi về Annie - thành viên nhóm tân binh ALLDAY PROJECT (ADP). Một đoạn livestream lan truyền trên mạng ghi lại cảnh Annie và Samuel Lim cùng đi chung một chiếc xe điện kickboard tại Hàn Quốc đang khiến dân tình “dậy sóng”. Không chỉ chở đôi, vốn bị xem là hành vi vi phạm luật an toàn giao thông, cả hai còn vừa di chuyển vừa livestream, không đội mũ bảo hiểm, khiến câu hỏi “Chuyện Annie làm như vậy không phải là bất hợp pháp sao?” trở thành đề tài nóng nhất Kpop hiện tại.

Livestream đi chung kickboard của Annie và Samuel đem lại sóng gió

Tranh cãi bị đẩy lên cao hơn khi nhiều người cho rằng: nếu đây là hành động của một idol nữ khác, phản ứng từ dư luận đã không nhẹ nhàng đến vậy. Việc Annie gần như “bình an vô sự” khiến công chúng lại một lần nữa bàn tán về chuyện thiên vị và việc truyền thông xứ Hàn có đang quá bao bọc cô nàng hay không.

Việc Annie gần như “bình an vô sự” khiến công chúng lại một lần nữa bàn tán về chuyện thiên vị

Bên dưới bài viết, loạt bình luận bức xúc liên tục được đẩy lên top:

- Thật lòng mà nói, nếu không phải xuất thân gia đình giàu, cô ấy chẳng bao giờ debut nổi. Bailey với Tarzzan nhảy ở đẳng cấp khác luôn, còn Annie thì cả kỹ năng lẫn visual đều mơ hồ. Với cả trainee nào mà được đăng Lovestagram với bạn trai trước khi debut? TWICE còn chỉ được mở Instagram rất lâu sau debut cơ mà.

- Dạo này tôi xem Allday và nhận ra rất nhiều người có xu hướng ‘quỳ lạy người giàu’. Show nào có Allday là y như rằng topic lớn nhất luôn xoay quanh gia thế Annie. Đến Radio Star chỉ có Tarzzan tham gia mà chủ đề chính vẫn là gia đình Annie. Người ta suốt ngày bảo: ‘Con nhà tài phiệt đời 3 nhưng khiêm tốn’, ‘chaebol đời 3 nhưng giỏi’, ‘đẹp’, ‘tính tốt’, bla bla… Đến chuyện cô ấy cưỡi kickboard rung bần bật với một thằng con trai, không đội bảo hộ, lại còn livestream, họ vẫn bênh. Và nói thật, không có cái mác tài phiệt, Annie có nổi bật gì trong hàng idol nữ không? Mọi thứ đều đang được thổi phồng nhờ gia thế… Nhìn chung, khi Allday debut, thứ người ta tò mò nhất về Annie chính là gia thế chứ không phải kỹ năng. Vậy chẳng phải các thành viên khác chỉ đang làm nền cho Annie debut sao?

Annie sinh năm 2002, là cháu gái của chủ tịch tập đoàn bán lẻ Shinsegae

Tranh cãi không chỉ dừng ở hành vi vi phạm luật giao thông mà còn kéo theo nghi vấn về sự ưu ái dành cho Annie. Dù ADP mới chỉ ra mắt chưa lâu, mọi spotlight liên quan đến nhóm gần như xoay quanh Annie - nữ idol xuất thân từ gia đình tài phiệt.

Annie sinh năm 2002, là cháu gái của chủ tịch tập đoàn bán lẻ Shinsegae, thuộc gia tộc Samsung. Trước khi debut, Annie đã quen mặt với fan Kpop vì mối quan hệ thân thiết với dàn sao A như G-DRAGON, CL (2NE), BLACKPINK,... Xuất hiện trong đội hình nhóm ALLDAY PROJECT, Annie nhanh chóng trở thành tâm điểm vì là tài phiệt đi làm ca sĩ. Truyền thông và khán giả Hàn Quốc luôn đặc biệt quan tâm đến những idol xuất thân giàu có, trường hợp của Annie còn nổi bật hơn vì là công chúa của gia tộc Samsung.

Xuất hiện trong đội hình nhóm ALLDAY PROJECT, Annie nhanh chóng trở thành tâm điểm vì là tài phiệt đi làm ca sĩ

Đội hình ALLDAY PROJECT

Sau khi debut cùng ALLDAY PROJECT, Annie đảm nhận vai trò trưởng nhóm, rapper. Kỹ năng của Annie được đánh giá khá ổn định, nhưng không phải top idol nổi nhờ tài năng. Xoay quanh Annie, gia thế vẫn là chủ đề được quan tâm nhất. Thậm chí, một số ý kiến gay gắt còn cho rằng những thành viên còn lại – Bailey, Tarzzan, Hailey, Woochan mới thực sự là người giúp ADP chứng minh năng lực idol, trong khi công chúng lại chỉ nhớ về Annie như “tiểu thư tài phiệt”. Gần đây, ADP còn gây tranh luận vì giải Daesang tại KGMA 2025, nhiều người cho rằng tân binh chưa đủ cống hiến, giải thưởng có được nhờ Annie "mua".

Gần đây, ADP còn gây tranh luận vì giải Daesang tại KGMA 2025

Dù tranh cãi đang bùng lên dữ dội, không ít ý kiến cũng lên tiếng bảo vệ Annie, cho rằng cô đang bị tấn công quá mức, mọi chuyện đang bị thổi phồng vượt quá bản chất thật sự. Nhiều người cũng cho rằng việc Annie bị mặc định “thiếu năng lực” chỉ vì là con nhà tài phiệt là một thái độ thiếu công bằng. Năng lực của một idol là hành trình dài, và việc cô chưa có nhiều cơ hội thể hiện không đồng nghĩa với việc Annie “không làm được gì”. Annie cùng ALLDAY PROJECT chỉ mới debut vài tháng, vẫn còn nhiều thời gian để chứng minh năng lực.