“Bích Phương ra bài hát mới tặng Tăng Duy Tân chứ không phải khán giả”

Tối 23/10, Bích Phương chính thức phát hành ca khúc Thương, đánh dấu màn trở lại sau hơn một năm rưỡi kể từ Nâng Chén Tiêu Sầu. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô sau Em Xinh Say Hi, mở đường cho album trong tương lai. Ngay khi ra mắt, bài hát lập tức thu hút sự chú ý khi Bích Phương đăng kèm dòng trạng thái “Bài hát cho anh”. Sau đó, Tăng Duy Tân chia sẻ bài đăng này, đủ để biết Thương chính là bức thư tình Bích Phương tặng cho người yêu.

Bích Phương - MV Thương

Động thái của Bích Phương và Tăng Duy Tân gây chú ý

Nhưng trái với kỳ vọng ban đầu, Thương lại khiến phần đông khán giả hụt hẫng. Dù giai điệu nhẹ nhàng, MV đẹp và giọng hát Bích Phương vẫn cuốn hút, nhưng phần lớn bình luận đều cho rằng bài hát “ngang”, “không bắt tai”. Một tài khoản bình luận: “MV đẹp, giọng cuốn, chỉ tiếc là nhạc chưa đủ gây nghiện. Cứ ngang ngang kiểu gì.” Người khác thẳng thắn: “MV mới của Bích Phương, hình ảnh đẹp nhưng nhạc nghe chưa được nửa bài tôi đã muốn tắt.”

Phản ứng trái chiều về MV mới của Bích Phương:

Sự thay đổi hướng đi khiến công chúng khó đồng cảm. Nếu trước đây, Bích Phương từng “đóng đinh” với màu sắc pop hiện đại, có chất riêng, xen chút ma mị qua những bản hit như Bùa Yêu hay Đi Đu Đưa Đi, thì lần này cô chọn chất liệu pop ballad pha ambient, chậm rãi và ít cao trào hơn hẳn. Một netizen nhận xét: “Bài này tên Thương mà nghe xong tổn thương, trọng thương, đau thương, nội thương vì dở ơi là dở.” Người khác viết: “Chị Bích Phương ơi, bài Thương MV đẹp, nhưng nhạc mới nghe một lần thì sao ấy nhỉ, nó cứ thiếu gì ấy".

Sự thay đổi hướng đi khiến công chúng khó đồng cảm với Bích Phương

Bích Phương làm MV như để tỏ tình Tăng Duy Tân

Nhiều bình luận cũng nhắc lại “thời hoàng kim” của Bích Phương với sự tiếc nuối: “Không biết có ai giống tôi không, chứ tôi thật sự nhớ Bích Phương của những năm trước - cái thời Gửi Anh Xa Nhớ, Có Khi Nào Rời Xa,... ” Một người khác bổ sung: “Giờ nghe lại thấy nguyên cảm giác năm nào, kiểu như mình được trở về quãng thời gian đơn giản, chỉ còn âm nhạc và cảm xúc thật lòng. Còn bây giờ thì nghe hoài vẫn không thấy chạm được như xưa.”

Trên mạng xã hội, nhiều fan nhận xét âm nhạc của nữ ca sĩ đang “đi xuống phong độ”. Dù mang màu sắc mới, nhiều khán giả vẫn cho rằng bài hát thiếu cao trào, thậm chí trôi ngang nhạt nhẽo, không muốn nghe thêm. Phần lời “ép vần” cũng gây tranh luận vì sử dụng từ khiên cưỡng, góp thêm phần “ngang” cho giai điệu. Điển hình như phân đoạn “tựa vào vai em nè; cần gì nói em nghe; tối nay em take care; thấy anh cứ im re; có vấn đề thì đừng ngại ngùng gì; thì baby, anh cứ share; dựa vào vai em nè; để anh là em bé” hay "sao em lại thương anh đến thế hả giời".

MV đẹp là điểm cộng của Bích Phương, nhưng phần nghe thì ngược lại vướng tranh cãi trái chiều

Sự kết hợp giữa Bích Phương, Tuimi (sáng tác) và 2pillz (sản xuất) được kỳ vọng tạo ra làn gió mới, nhưng phần đông khán giả nhận xét kết quả trái ngược. Bài hát mang thông điệp tình yêu gửi đến “nửa kia” của Bích Phương, nhưng chưa thể chiều lòng số đông. Cư dân mạng bình luận, “Bích Phương ra bài mới tặng Tăng Duy Tân chứ không phải khán giả”.

Cư dân mạng bình luận, “Bích Phương ra bài mới tặng Tăng Duy Tân chứ không phải khán giả”

Tuy vậy, giữa “rừng” bình luận chê bai, vẫn có những khán giả chọn ở lại. Một người viết: “Thôi thì chắc mỗi giai đoạn nghệ sĩ sẽ có một màu riêng, nhưng riêng tôi vẫn sẽ luôn nhớ Bích Phương của những bản ballad buồn, chậm rãi và đầy cảm xúc đó.” Thương cho thấy nỗ lực làm mới của Bích Phương, nhưng cũng đồng thời phản ánh sự khắt khe của khán giả. Sau gần hai năm vắng bóng, điều công chúng chờ đợi ở Bích Phương là một bài hát thực sự chạm được cảm xúc, “wow” lần đầu nghe như cô đã từng làm.