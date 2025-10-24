Trường hợp Suzy - thuật ngữ không chính thống nhưng lại được cư dân Reddit sử dụng rộng rãi như một cách để nhắc đến mô-típ quen thuộc trong Kpop: A và những người bạn. Từ chính tình cảnh nội bộ rối rắm của Miss A trong quá khứ, cộng đồng mê nhạc Hàn và toàn bộ ngành giải trí xứ củ sâm cũng phải run sợ khi một thành viên nổi vượt trội hơn hẳn các thành viên khác. Và đó là nguồn cơn dẫn đến sự tan rã của vô số nhóm nhạc, Miss A tất nhiên không phải ngoại lệ.

Cơn sốt mang tên Bae Suzy đáng sợ như thế nào, có lẽ được miêu tả rõ rệt nhất qua đoạn video này. Sự kiện này diễn ra tại buổi fanmeeting cuối cùng trong sự nghiệp Miss A vào khoảng đầu năm 2015, trong đợt quảng bá album Colors . Cảnh tượng đau lòng chính là 3 cô nàng Fei, Jia và Min đều bị bơ đẹp, thậm chí bị cô lập bởi fan nhóm. Ở thời điểm đó, gần như toàn bộ người hâm mộ có mặt tại chương trình chỉ bias một mình Suzy.

Fan meeting cuối cùng của Miss A, cũng là một trong những khoảnh khắc đáng buồn nhất của nhóm

Dễ thấy mỗi khi 3 thành viên cố gắng phát biểu, giao lưu và chia sẻ về quá trình làm album, những gì họ nhận lại chỉ là tiếng kêu gào tên Suzy. Bất lực, thất vọng, buông bỏ có lẽ là 3 tính từ nói lên chính xác cảm xúc lúc đó của Jia, Min và Fei. Các cô gái đành truyền mic cho Suzy theo đúng ý nguyện của khán giả. Trong suốt buổi fanmeeting, bộ 3 chỉ ngồi im, cười sượng trân. Có lẽ đó là giọt nước tràn ly nên sau chương trình, Miss A đóng băng hoạt động vô thời hạn.

Jia, Min và Fei chán nản, thất vọng khi fan chỉ chú ý đến Suzy

Vào tháng 5/2016, Jia mở bát khi trở thành người đầu tiên rời nhóm. Vào tháng 11/2017, Min cũng nối bước cô chị vì hợp đồng với JYP Entertainment đã kết thúc. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2017, JYP Entertainment xác nhận nhóm đã tan rã. Giờ đây, mỗi người đều có sự nghiệp cho riêng mình. Jia, nay được biết đến nhiều hơn với nghệ danh Mạnh Giai, là idol và diễn viên khá có tiếng tại thị trường giải trí Trung Quốc. Fei, hay Vương Phi Phi, cho ra nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý, xây dựng fanbase vững chắc cho riêng mình.

Min, từng được JYP định hướng là center Miss A, được push mạnh nhất 2 năm đầu debut, nay dần rời xa ánh hào quang showbiz. Min (Lee Min Young), sinh năm 1991, tại Seoul (Hàn Quốc). Từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật nổi bật, đặc biệt là trong vũ đạo. Min từng sang Mỹ học tập tại Repertory Company High School ở Manhattan trong thời gian thực tập sinh, nơi cô rèn luyện kỹ năng hát, nhảy và khả năng trình diễn sân khấu.

Năm 2010, Min chính thức ra mắt trong nhóm miss A với ca khúc Bad Girl Good Girl. Với vai trò lead vocal và main dancer, cô góp phần tạo nên thành công vang dội cho bản hit debut, giúp miss A trở thành một trong số ít nhóm nhạc nữ giành vị trí No. 1 Gaon ngay từ bài hát đầu tiên, một cột mốc hiếm trong lịch sử Kpop.

Min nhảy giỏi, hát hay, đi show tốt nên được JYP push kịch liệt nhưng mãi không nổi

Trong hơn 7 năm hoạt động cùng miss A, Min không chỉ xuất hiện trong loạt bản hit đình đám như Good Bye Baby, Touch, Hush … mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo, từ viết lời đến định hình phong cách âm nhạc. Nhóm từng được xem là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ girl group thập niên 2010, nổi bật bởi hình ảnh cá tính, thông điệp mạnh mẽ và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

Sau khi đường ai nấy đi, Min bắt đầu hướng đến con đường solo và mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Năm 2019, cô ký hợp đồng với công ty K-Tigers E&C, đơn vị nổi tiếng với các nghệ sĩ có nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp. 2 năm sau, Min phát hành ca khúc Onion, chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc. Năm 2022, cô tiếp tục ra mắt các sản phẩm Hit Me Up và To The Beach , đồng thời lấn sân sang sân khấu Broadway. Ở thời điểm hiện tại, cô nàng tập trung hoàn toàn vào nhạc kịch và dạy nhảy.