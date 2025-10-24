Lộ kết quả Say Hi Live Stage 3, nhiều Anh Trai khóc đến bất tỉnh?

Mới đây, Anh Trai Say Hi mùa 2 đã lên sóng tập 5, hé lộ những tình tiết cuối ở bảng đấu thứ 2 giữa 4 team nhỏ. Tại đây, team Karik lội ngược dòng, vươn lên hạng 1 với 164 bình chọn cho màn trình diễn Đã Từng. Team Negav giữ vững hạng 2 cùng Ảo Ảnh, trong khi hạng 3 và 4 lần lượt thuộc về Crazy và Thoát Ra Khỏi Em. Cộng gộp điểm 2 bảng đấu, team Negav xuất sắc chiến thắng Live Stage 2, bảo toàn đầy đủ lực lượng vào vòng sau.

Theo đúng quy chế chương trình, 6 Anh Trai đáng lẽ phải dừng chân là Vương Bình, Lohan, Nhâm Phương Nam, Ogenus, Khoi Vu và Jey B. Tuy nhiên, BTC đã phá lệ, giành cơ hội thứ 2 cho các nghệ sĩ để có thêm đất thể hiện bản thân hơn. Quá trình chia đội, phát triển demo và biểu diễn sẽ được công bố vào tập 6 ngày 25/10 tới.

Vương Bình, Lohan, Nhâm Phương Nam, Ogenus, Khoi Vu và Jey B được hồi sinh

Dù chương trình chưa tiết lộ điều gì nhưng biệt đội thám tử mạng đã bắt đầu râm ran loạt tin đồn, thuyết âm mưu liên quan đến vòng loại tiếp theo. Một trong những thông tin gây chú ý lớn nhất là sẽ có tới 10 người bị loại. Nếu đúng như quy cách loại trừ của Vũ trụ Say Hi, Live Stage 3 vốn chỉ tạm biệt 4 người nhưng vì đã sử dụng “phao cứu sinh” cho 6 gương mặt bị loại đầu tiên nên có thể tạm coi là “trả số nợ” trước đó. Vì vậy, số người bị loại từ 4 nâng tổng số lên 10, và chắc chắn sẽ gây ra cơn địa chấn cảm xúc.

10 người bị loại, các Anh Trai bất tỉnh, B Ray phẫn nộ - chuyện gì thế này?

Theo bài đăng trên Threads thu về nhiều tương tác, BigDaddy số nhọ nhất nhì gameshow khi dắt theo 2 học trò cũ, mà một người suýt bị loại còn người kia “bay màu” sau Live Stage 3. Nếu điều này trở thành hiện thực, Tez chính là nhân vật bị loại giữa 2 “đứa con” của BigDaddy bởi OgeNus đã được hồi sinh ở tập 5.

OgeNus được trở lại thì lần tới sẽ đến Tez?

Không dừng lại ở đó, tài khoản này còn cho biết BigDaddy, Robber, CongB và Bùi Trường Linh khóc tới… bất tỉnh tại chỗ, phải đưa vào cánh gà để truyền nước biển trước kết quả Live Stage 3. Cứ ngỡ không còn gì tệ hơn nữa thì B Ray được cho là mất bình tĩnh, tức giận đến văng tục trên sóng truyền hình. Nam rapper tuyên bố: 1 là cả 30 Anh Trai vào Chung kết, 2 là nguyên album diss dành tặng chương trình. Trấn Thành, Ngô Kiến Huy với Karik phải khuyên bảo thì B Ray mới nguôi ngoai đi.

Đây chỉ là những tin đồn mang tính 1 chiều. BTC hay phía nghệ sĩ chưa hề lên tiếng xác nhận

Dĩ nhiên, đây chỉ là những tin đồn mang tính 1 chiều. BTC hay phía nghệ sĩ chưa hề lên tiếng xác nhận. Netizen chia là 2 phe và số đông đều công nhận “chủ thớt” xem quá nhiều phim giật gân, tâm lý hay sinh tồn nên bị “lậm phim”. Không biết đúng hay sai nhưng kịch bản này được nhận xét là drama một cách vô lý, tình tiết đọc xong chỉ biết bật cười. Một số netizen còn cho rằng người này dựng chuyện còn hơn cả dàn cast 2 Ngày 1 Đêm.

Tuy nhiên, vẫn có không ít cư dân mạng giữ quan điểm trung lập, chờ đợi diễn biến chính thức được phát sóng mới bàn luận. Bỏ qua những chi tiết “phim ảnh” thì dân tình đang nín thở chờ đợi từng ngày đến vòng loại trừ tiếp theo, cũng như loạt sân khấu các Anh Trai chuẩn bị để đem tới khán giả.