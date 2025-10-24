Người có nụ hôn với Bích Phương

Tối 23/10, Bích Phương chính thức phát hành ca khúc Thương, đánh dấu màn trở lại sau hơn một năm rưỡi kể từ Nâng Chén Tiêu Sầu. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của Bích Phương sau Em Xinh Say Hi, mở đường cho album trong tương lai.

Bích Phương - MV Thương

Ngay khi phát hành, bài hát nhanh chóng gây chú ý khi được Bích Phương đăng tải kèm dòng caption đầy ẩn ý: “Bài hát cho anh”, khiến cư dân mạng lập tức dấy lên nghi vấn rằng đây chính là lời nhắn gửi tới người thương bấy lâu nay, không ai khác ngoài Tăng Duy Tân.

Bích Phương mô tả Thương là "bài hát cho anh"

Tuy nhiên, người Bích Phương diễn cảnh hôn trong MV Thương lại không phải Tăng Duy Tân mà là diễn viên trẻ Đăng Anh. Trong MV, Bích Phương và nam chính Đăng Anh có nhiều phân cảnh thân mật, gợi cảm xúc ngọt ngào và lãng mạn. Trùng hợp là, nam chính trong MV lại có ngoại hình và thần thái khá tương đồng với nam ca sĩ Bên Trên Tầng Lầu. Điều này khiến người hâm mộ tin rằng Thương chính là "lời tỏ tình" bằng âm nhạc mà Bích Phương gửi đến nam chính của cuộc đời mình.

Bích Phương có nhiều phân cảnh thân mật với nam chính Đăng Anh

Điểm trùng hợp là ngoại hình nam chính "hao hao" Tăng Duy Tân

Đúng như teaser đã hé lộ, MV Thương mang màu sắc cổ tích, lấy cảm hứng từ câu chuyện Người Đẹp Ngủ Trong Rừng nhưng được đảo ngược mô-típ quen thuộc, mang đến một cốt truyện mới lạ. Ca khúc được chắp bút bởi Tuimi và 2pillz sản xuất mang giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng.

Phần hình ảnh trong MV được đầu tư kỹ lưỡng về concept, màu sắc và hình ảnh, gây ấn tượng với không gian mộng mị và chất thơ xuyên suốt. Thương mở ra như một khu vườn cổ tích tràn ngập cảm xúc, với sắc xanh dịu của cỏ cây và ánh sáng lấp lánh như sương sớm, mang đến cảm giác như lạc vào một giấc mơ. Bích Phương xuất hiện với vẻ đẹp mong manh, tựa như người đẹp ngủ trong rừng.

Từng khung hình được xử lý tinh tế, tông màu trầm ấm pha chút u buồn, gợi cảm giác lãng mạn và man mác. Không sử dụng quá nhiều chi tiết phô trương, MV tập trung vào biểu cảm và chuyển động nhẹ nhàng của nữ ca sĩ, thể hiện rõ tinh thần ca khúc vừa dịu dàng, vừa chậm rãi mà sâu sắc.

Bích Phương đầu tư MV như phim điện ảnh

MV như mơ của Bích Phương

Tuy nhiên, phần lyrics của ca khúc lại không nhận được nhiều lời khen như kỳ vọng. Có ý kiến nhận xét lyrics của Thương khá ngang, thiếu cao trào và chưa đạt tới độ “đắt” thường thấy trong các sáng tác dành cho Bích Phương. Âm nhạc trong Thương mang hướng thử nghiệm mới khi kết hợp pop ballad với chất liệu ambient nhẹ, giai điệu chậm rãi và tinh tế, tạo cảm giác sâu lắng và trầm tĩnh hơn thường lệ.

Khác với phong cách pop hiện đại, duyên dáng từng làm nên thương hiệu của Bích Phương qua Bùa Yêu hay Đi Đu Đưa Đi, ca khúc lần này chọn hướng tối giản và thiên về cảm xúc nội tâm. Chính sự thay đổi này khiến bài hát thiếu điểm nhấn bắt tai, giai điệu trải dài phẳng lặng, thiên nhiều hơn về chiêm nghiệm và cảm xúc cá nhân thay vì những cao trào quen thuộc trong âm nhạc của nữ ca sĩ.

Ca khúc mới của Bích Phương gây tranh luận

Hiện tại, sau hơn 4 tiếng phát hành, Thương mới chỉ đạt hơn 96 nghìn lượt xem trên YouTube, một con số khá khiêm tốn nếu so với vị thế của Bích Phương, nữ ca sĩ từng sở hữu hàng loạt bản hit chục triệu view cùng lượng người hâm mộ đông đảo. Nhiều khán giả thừa nhận họ kỳ vọng nhiều hơn ở màn trở lại lần này, nhất là khi Bích Phương đã vắng bóng hơn một năm rưỡi trên đường đua Vpop.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến cho rằng Thương chưa thật sự bùng nổ, nhiều người hâm mộ trung thành vẫn thể hiện sự phấn khích và yêu thích với sản phẩm mới, cũng như đánh giá cao sự tinh tế, chỉn chu và cảm xúc trong âm nhạc lẫn hình ảnh của Bích Phương mỗi lần ra mắt.