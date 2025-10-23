Dấu chấm hết của Lương Bằng Quang

Ca - nhạc sĩ tài năng của Vbiz những năm 2000s

Lương Bằng Quang của 20 năm trước được coi là hình mẫu toàn năng hiếm hoi của Vpop. Sự nghiệp âm nhạc của Lương Bằng Quang vào những năm đầu thập niên 2000 được đánh giá là có tính tiên phong Vpop. Lương Bằng Quang là một trong những nhạc sĩ trẻ đầu tiên đưa chất liệu nhạc hiện đại như Hip hop, R&B và yếu tố điện tử vào âm nhạc trong bối cảnh thị trường khi đó vẫn nặng về ballad trữ tình. Những bản phối hiện đại và tiết tấu lạ tai của Lương Bằng Quang tạo ra luồng gió mới, khiến khán giả trẻ háo hức.

Nam ca sĩ tự tay làm mọi công đoạn cho bài nhạc từ sáng tác, phối khí, hậu kỳ âm thanh. Không chỉ có tư duy sản xuất hiện đại, Lương Bằng Quang còn đi trước thời đại trong cách định hình xu hướng nghe nhạc. Những ca khúc như Anh Tin Mình Đã Cho Nhau Một Kỷ Niệm, Chờ Đợi Quá Khứ, Chính Em,... đến nay vẫn được khán giả 8x, 9x yêu thích. Ngoài ra, Lương Bằng Quang còn có gu thời trang và khả năng trình diễn sân khấu hiện đại.

Với tài năng sáng tác và sản xuất, Lương Bằng Quang trở thành “cỗ máy tạo hit” được nhiều ca sĩ nổi tiếng tìm đến. Lương Bằng Quang từng là nhạc sĩ trẻ nhất nhận giải “Nhạc sĩ được yêu thích” của Làn Sóng Xanh, đồng thời liên tiếp đạt giải tại Bài hát Việt. Nam ca sĩ viết nhạc cho Lam Trường, Thu Thủy đến tự mình thể hiện loạt hit riêng, Lương Bằng Quang từng là người định hình Vpop thời kỳ đầu, cho tới khi tự mình rời xa thị trường.

Từng được xem là nghệ sĩ đi trước thời đại, nhưng khi Vpop phát triển nhanh chóng, Lương Bằng Quang lại tụt lại phía sau. Từ năm 2017, Lương Bằng Quang dần chuyển hướng sang kinh doanh âm nhạc, mở phòng thu, đào tạo thu âm và sản xuất. Nhưng thay vì được nhắc đến như một nhà sản xuất thành công, Lương Bằng Quang bắt đầu xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội cùng bạn gái Ngân 98. Danh xưng “ca sĩ/nhạc sĩ” phai nhạt dần, thay vào đó là “bạn trai Ngân 98”.

Sự chú ý khán giả dành cho Lương Bằng Quang không còn đến từ âm nhạc, mà là những ồn ào quanh chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, lối sống phô trương và hình ảnh phản cảm. Từ người từng là biểu tượng sáng tạo, Lương Bằng Quang trở thành hiện tượng mạng bị châm biếm. Những lần chia tay - tái hợp của cặp đôi liên tục trở thành đề tài nóng. Cả hai xuất hiện trong các set diễn DJ với phong cách gợi cảm, nhiều lần bị chỉ trích phản cảm.

Mười năm không một MV, không bản hit, không hoạt động âm nhạc nổi bật, Lương Bằng Quang gần như mất hút khỏi bản đồ Vpop. Từng là người mở đường, nhưng khi xu hướng mà Lương Bằng Quang khởi xướng được thế hệ mới tiếp nối, nam ca sĩ lại không thể giữ chỗ cho chính mình.

Dấu chấm hết của Lương Bằng Quang

Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 13/10/2025, Lương Bằng Quang liên tục có những hành động gây tranh cãi. Nam ca sĩ thường xuyên đăng video và trạng thái thể hiện nỗi đau, nhớ nhung bạn gái, thậm chí chia sẻ “tâm thư cuối cùng” được cho là Ngân 98 để lại. Đỉnh điểm là việc anh tung sản phẩm âm nhạc mới giữa thời điểm nhạy cảm, lồng ghép hình ảnh của cả hai trong MV, khiến dư luận dậy sóng.

Một bộ phận khán giả cho rằng anh đáng thương, đang cố tìm cách níu giữ hình ảnh cũ. Nhưng phần đông nhận định Lương Bằng Quang đang tận dụng ồn ào để giữ sức nóng truyền thông, khai thác cảm xúc công chúng nhằm tăng tương tác. Sự thương cảm vì thế nhanh chóng chuyển thành phản cảm.

Ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM) ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lương Bằng Quang cùng Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về tội “Đưa hối lộ”. Theo kết quả điều tra ban đầu, cả hai đã đưa khoảng 8 tỷ đồng cho một đối tượng môi giới nhằm che giấu vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm do Ngân 98 thực hiện.

Lương Bằng Quang khép lại sự nghiệp trong hình ảnh đầy tai tiếng. Thị phi nối tiếp thị phi, những giá trị nghệ thuật Lương Bằng Quang từng có nay chỉ còn là ký ức. Vụ khởi tố là dấu chấm hết cho một tài năng từng được ngưỡng mộ.