Dược Sĩ Tiến đừng hát nữa!

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước video Dược Sĩ Tiến cùng Công Ken thể hiện ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn. Như thường lệ, mỗi lần Dược Sĩ Tiến xuất hiện đều đi kèm ồn ào và tranh cãi. Lần này, màn trình diễn của anh và Công Ken tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì giọng hát lẫn biểu cảm, khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa khó hiểu. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, phần lớn là ý kiến trái chiều xoay quanh khả năng ca hát và cách thể hiện của cả hai.

Điều đáng chú ý là giọng hát và biểu cảm của cả hai bị nhiều người đánh giá là “chuông xe đạp”, thậm chí như “hình phạt” đối với người xem. Cụ thể, giọng của Dược Sĩ Tiến bị đánh giá là khó nghe, bị đớt, không khác nào “tra tấn” với khán giả. Thậm chí có ý kiến cho rằng Dược Sĩ Tiến nên bớt cầm mic lại, kể cả trong những sự kiện mà mình người tổ chức vì sự tôn trọng người nghe.

Không chỉ giọng hát, biểu cảm của Dược Sĩ Tiến cũng là đề tài gây tranh cãi. Tương tự ở các ca khúc tình ca trước, Dược Sĩ Tiến tiếp tục thể hiện những biểu cảm bị cho là lố lăng, làm màu, trong khi giọng hát chưa đủ truyền cảm, khiến người xem cảm thấy bức bối. Đáng nói, Còn Gì Đẹp Hơn là ca khúc mang ý nghĩa tri ân các thế hệ anh hùng đã có công với đất nước, nên việc trình diễn đòi hỏi sự nghiêm túc và tôn trọng tối thiểu. Tuy nhiên, biểu cảm của Dược Sĩ Tiến lần này lại bị đánh giá là “thiếu tiết chế” và không tôn trọng, thậm chí đi ngược lại tinh thần đẹp đẽ của bài hát.

Phản ứng trái chiều của netizen:

Phía Công Ken cũng không khá hơn khi giọng hát bộc lộ nhiều khuyết điểm, bị phô, sai nốt và góp phần “phá bài” cùng Dược Sĩ Tiến. Đây cũng không phải lần đầu nam TikToker bị chỉ trích vì khả năng ca hát. Trước đó, phần trình diễn ca khúc Phép Màu tại sân khấu HCMUTE Youth Festival 2025 của anh từng gây tranh cãi vì giọng hát phô chênh, lộ nhiều lỗi kỹ thuật, phong thái thiếu chuyên nghiệp và run đến mức quên lời, dù trước đó Công Ken cũng từng đứng hát bè cho người thầy Nguyễn Trần Trung Quân trên nhiều sân khấu lớn.

Nhiều khán giả bày tỏ khó hiểu khi một TikToker chỉ học hát qua vài video trên mạng lại có thể tự tin đứng trên sân khấu các sự kiện. Một số ý kiến cho rằng, Công Ken vốn được yêu thích với hình ảnh TikToker giải trí, nhưng việc chuyển hướng sang ca hát lại khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích, có lẽ vì nhận được lời khen từ những bản cover trước khiến nam TikToker lầm tưởng. Hệ quả của sự “ăn xổi” này là những đoạn chênh phô liên tục cùng một tư duy âm nhạc còn vụng về, thậm chí là sự hề hước tới mức khó tin. Dẫu vậy, nếu thật sự nghiêm túc rèn luyện và đầu tư bài bản, Công Ken vẫn có cơ hội cải thiện đáng kể trong tương lai.

Không ít người còn gọi Dược Sĩ Tiến và Công Ken là “bộ đôi hoàn hảo” của làng nhạc Việt, nhưng theo hướng tiêu cực vì ít ai có thể hát tệ được đến thế. Bởi nếu Dược Sĩ Tiến sở hữu chất giọng trầm ấm, khoẻ khoắn nhưng lại khoa trương đến mức rợn người, thiếu tiết chế và tư duy thẩm mỹ âm nhạc, thì Công Ken lại “bù trừ” một cách trọn vẹn bằng những “điểm sáng” rất riêng: hát đớt, phát âm linh tinh, giúp dung hòa phần nắn nót quá đà của bạn diễn. Đặc biệt, tư duy nhịp phách lộn xộn của Ken còn “cộng hưởng” với Tiến, tạo nên một tổng thể “mới mẻ” và... xa rời bản gốc theo cách khó ai có thể bắt chước. Nếu cả hai có thể thành một nhóm đi diễn trong tương lai thì không khác gì cặp đôi huỷ diệt đúng nghĩa của làng nhạc Việt.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đây vốn chỉ là một chiêu trò nhằm giúp Dược Sĩ Tiến tiếp tục gây chú ý, tương tự những phát ngôn và hành động gây tranh cãi trước đó. Thực tế, chính Dược Sĩ Tiến cũng từng thừa nhận điều này trong một phát biểu mang tính nửa đùa nửa thật: “Với nền tảng ô dề của em cộng thêm sự đào tạo của chị (Thanh Lam) nữa thì sẽ có một siêu phẩm ô dề chuẩn bị xuất hiện.”

Phát ngôn này càng khiến công chúng tin rằng Dược Sĩ Tiến đang chủ động “nuôi” tranh cãi để duy trì sức nóng tên tuổi, bất kể là qua phát ngôn, phong cách biểu diễn hay những lần cầm mic gây xôn xao. Nhiều người nhận xét, càng được chú ý và bàn tán, Dược Sĩ Tiến dường như càng cố tình “làm quá”, biến mọi sân khấu thành nơi để mình nổi bật, dù không phải lúc nào cũng theo hướng tích cực.