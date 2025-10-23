1 tuần kể từ khi Victoria’s Secret 2025 - sàn diễn nội y lớn nhất hành tinh - khép lại với hàng chục chân dài diện lên những thiết kế cầu kỳ, song điều để lại dư âm mạnh mẽ nhất lại là dàn nghệ sĩ trình diễn. Búp bê sống Madison Beer nhận được phản ứng bùng nổ nhất, theo sau đó là Karol G cùng Missy Elliott và cuối cùng, cũng là tâm điểm chỉ trích dữ dội nhất - TWICE.

TWICE - nhóm nhạc Kpop duy nhất góp mặt tại sự kiện năm nay - được khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên màn trình diễn tầm cỡ quốc tế, nhưng kết quả lại khiến nhiều người thất vọng. Ngay từ khâu chọn bài, hai ca khúc This Is For và Strategy tuy không tệ, thậm chí khá dễ nghe, song lại thiếu phù hợp với không khí thời trang hào nhoáng của Victoria’s Secret. Giai điệu và tiết tấu chưa đủ bốc để cuốn hút khán giả toàn cầu. Dù vậy, một bộ phận người xem cho rằng việc TWICE mang hai ca khúc mới nhất lên sân khấu là chiến lược hợp lý nhằm quảng bá sản phẩm âm nhạc của nhóm.

Màn trình diễn của TWICE tại Victoria’s Secret 2025

Tranh cãi lớn nhất xoay quanh phần hát live - điểm yếu muôn thuở của TWICE từ khi ra mắt năm 2015. Tzuyu trở thành tâm điểm chỉ trích khi phần trình diễn của cô bị nhận xét là thiếu chắc giọng, chênh phô và mất kiểm soát ở đoạn kết. Khoảnh khắc vỡ giọng trong Strategy nhanh chóng lan truyền trên X (Twitter), thu hút hàng nghìn bình luận. Phần đông ý kiến cho rằng chất giọng của Tzuyu vẫn còn mỏng và yếu, đặc biệt khi phải xử lý những nốt cao vốn không quá khó với các vocalist có nền tảng vững hơn.

Tzuyu bị chỉ trích nhiều nhất về khả năng hát hò còn hạn chế

Ngay sau khi kết thúc, Tzuyu đã có lời chia sẻ về màn trình diễn vừa xong. Nữ idol bộc bạch: "ONCE ơi, mình xin lỗi... Trước khi tới New York, mình đã luyện giọng rất kĩ cùng với giáo viên thanh nhạc, nhưng khi hạ cánh thì họng mình lại có dấu hiệu không ổn. Tuy vậy, lúc rehearsal thì giọng vẫn tốt nhưng khi lên sân khấu thì tệ đi và khàn tiếng có đờm làm mình mất giọng. Vậy nên dù cho mình đã uống trà mật ong rồi làm đủ thứ thì họng của mình vẫn đau... Lần sau mình nhất định sẽ cho các bạn thấy màn trình diễn tốt hơn nhé!"

Cư dân mạng thì chia phe tranh cãi: Một bên thắc mắc lý do gì khiến JYP tự tin để mức cử Tzuyu tham gia biểu diễn thay vì Sana hay Jeongyeon; bên còn lại thì lên tiếng bệnh vực Tzuyu, cho rằng cô nàng đã cố gắng hết sức để hoàn thiện buổi diễn. Một số còn khẳng định Tzuyu đã có những cải thiện đáng kể trong thanh nhạc nhưng đáng tiếc là bị cản trở bởi cơn cúm bất ngờ.

Mới đây, MXH lan truyền đoạn video quay lại buổi tổng duyệt Victoria’s Secret, vừa chạy kịch bản sân khấu, vừa ghép nhạc và nghệ sĩ cùng một lúc. Tại đây, TWICE đã bước lên sân khấu cùng đội hình người mẫu, luyện tập di chuyển đội hình và luyện hát. Dễ thấy giọng hát của Tzuyu vẫn thiếu ổn định, sai cao độ ở cả những phân đoạn không yêu cầu ngân nốt cao. Trong khi đó, chính nữ idol khẳng vẫn hát tốt khi tập dượt cho chương trình.

Đoạn video tổng duyệt nghe rõ Tzuyu và các chị hát

Một số netizen cho rằng, nữ idol có thể đã nói giảm nói tránh để bảo vệ hình ảnh bản thân và nhóm, bởi việc hát phô hoặc mất giọng tại một sân khấu quốc tế lớn như Victoria’s Secret là một điều rất nhạy cảm. Bên cạnh đó, netizen quốc tế cũng so sánh phần trình diễn của TWICE với Madison Beer và Karol G - 2 người cùng biểu diễn trong đêm đó - để chỉ ra sự khác biệt lớn về kỹ thuật thanh nhạc và khả năng làm chủ sân khấu.

Không như lời chia sẻ về việc cổ họng gặp vấn đề, Tzuyu vẫn hát yếu kể cả khi trong tình trạng tốt

Giữa làn sóng chỉ trích, nhiều fan của TWICE lên tiếng kêu gọi khán giả bớt khắt khe hơn. Họ nhấn mạnh rằng Tzuyu vốn không đảm nhận vai trò main vocal, nên việc cô hát chưa hoàn hảo có thể thông cảm. Ngoài ra, các thành viên TWICE cũng phải tập luyện vũ đạo và tương tác với dàn người mẫu di chuyển liên tục, khiến việc giữ hơi ổn định trở nên khó khăn hơn.