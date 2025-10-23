Tối 22/10, MIN chính thức phát hành album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp mang tên Dear Min. Album gồm 1 intro, 1 interlude và 8 ca khúc mới thuộc thể loại Pop/Ballad. Các ca khúc được chắp bút bởi Min, Khắc Hưng, Hoàng Tôn, marzuz, Lu, RedT, Trid Minh, Changg, Khang (Chillies). Nếu những sản phẩm trước đây của MIN thường tràn đầy năng lượng, tươi sáng và bắt tai, thì Dear Min lại là một bức thư gửi đến chính mình - nơi cô thành thật với những nỗi đau, tổn thương và cả sự trưởng thành sau những năm tháng chông chênh.

Dear Min được ví như một cuốn nhật ký âm nhạc, kể lại hành trình của một cô gái đã đi qua đổ vỡ và đang học cách yêu thương lại chính mình. Khi thưởng thức album, khán giả như được bước vào hành trình nhìn lại quá khứ, đối diện với cảm xúc thật để rồi dần hướng về phía tương lai. Từng ca khúc như một lát cắt cảm xúc: từ intro Fragile - mở ra thế giới nội tâm mong manh, đến Quá Muộn, Loser (feat Chillies), phải viết bao nhiêu bản tình ca, Chế Độ Im Lặng, Điều Em Khó Nói, interlude ILYSMBIHTLYG, chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (feat Dangrangto & Antransax), (từng là) Boyfriend, Girlfriend, và Có Em Là Nhà.

MIN chia sẻ, cô không xây dựng album từ một kế hoạch hoàn hảo mà để cảm xúc dẫn lối. “Mỗi bài hát giống như một lát cắt trong hành trình trưởng thành, để rồi xếp lại thành bức thư mà MIN muốn gửi cho bản thân và cho cả những ai đang lắng nghe. MIN mong các bạn tìm thấy sự đồng cảm trong những lời hát và giai điệu này, để biết rằng bạn không một mình. Nếu có buồn, hãy để MIN buồn cùng bạn.”

Dự án Dear Min chỉ có một MV duy nhất là (từng là) Boyfriend, Girlfriend ra mắt vào tháng 5 vừa qua. Với các ca khúc còn lại, MIN chọn hình thức Visual Stage, một chuỗi sân khấu được dàn dựng với hiệu ứng đẹp mắt, biến mỗi bài hát thành một thước phim cảm xúc. Ý tưởng này được MIN ấp ủ để thay thế cho việc ra MV riêng cho từng bài, bởi cô tin rằng mỗi ca khúc đều xứng đáng có không gian riêng để cảm xúc được truyền tải trọn vẹn.

Trung tâm sân khấu là một biểu tượng trái tim khổng lồ, hình ảnh đại diện cho thế giới nội tâm của MIN. Trái tim ấy vừa che chở, vừa đè nặng, thể hiện sự giằng co giữa yêu thương và tổn thương. Ánh sáng phát ra từ bên trong trái tim mang sắc ấm nhưng vẫn đau đớn, như ngọn lửa của một trái tim vẫn đang đập dù đã chịu nhiều vết xước. Nữ ca sĩ đứng giữa sân khấu, trên bục hình trái tim, như đang đối diện với bản ngã, tái hiện hình ảnh một cô gái nhỏ nhưng đủ mạnh mẽ để dám bước qua nỗi đau của chính mình.

MIN - phải viết bao nhiêu bản tình ca (sáng tác bởi marzuz)

MIN - chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (ft. Dangrangto & Antransax)

Sự trở lại lần này của MIN nhận được nhiều quan tâm từ khán giả. Hai bài hát đang được yêu thích nhất hiện tại là chẳng phải tình đầu sao đau đến thế (ft. Dangrangto & Antransax) và phải viết bao nhiêu bản tình ca (sáng tác bởi marzuz). Trong từng ca khúc, MIN cho thấy hình ảnh một người con gái yêu hết lòng, mỏng manh nhưng dũng cảm, dám đối diện với cảm xúc thật thay vì trốn tránh. Người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi nghe lại giọng hát đượm buồn của MIN, vừa đủ day dứt, vừa đủ đẹp để khiến người ta muốn nghe đi nghe lại. Nhiều bình luận tấm tắc, MIN đã trở lại album không thể "suy" hơn, dường như, cô nàng "yêu 1 lần là đau 1 đời".

Tuy nhiên, Dear Min ra mắt đúng thời điểm truyền thông đang bùng nổ vì hôn lễ bạc tỷ của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương. Chính vì thế, dù album được đánh giá cao về chất lượng âm nhạc và hình ảnh, hiệu ứng truyền thông lại phần nào bị lấn át. Cách đây vài tháng, khi MIN ra MV (từng là) Boyfriend, Girlfriend, cô cũng không may bị trùng thời điểm với drama tình ái của Wren Evans, khiến sản phẩm bị “chìm” giữa loạt tin nóng trên mạng xã hội.

Hai lần ra nhạc, hai lần đều trúng “giờ xui”, khiến nhiều khán giả đùa rằng MIN chính là ca sĩ “số nhọ” nhất Vbiz 2025. Bỏ qua những yếu tố ngoại cảnh, Dear Min thực sự là một album đáng nghe. Sau 3 năm vắng bóng, MIN trở lại không bằng một ca khúc viral, mà bằng một album trưởng thành, sâu sắc và nhiều trải nghiệm. Cô không còn là cô gái chỉ biết yêu hết mình, mà là người phụ nữ từng đi qua đổ vỡ, hiểu được nỗi đau và vẫn đủ niềm tin để yêu lần nữa.