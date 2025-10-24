Soobin, tên thật là Choi Soo Bin, sinh năm 2000, trưởng nhóm của TXT (Tomorrow X Together) vốn được biết đến là một trong những idol có hình ảnh hiền lành nhất Gen 4. Với chiều cao ấn tượng gần 1m86, gương mặt điển trai và tính cách dí dỏm, thân thiện, Soobin được yêu mến không chỉ bởi fan mà còn bởi đồng nghiệp. Trong TXT, Soobin đảm nhận vai trò trưởng nhóm, ca sĩ, rapper và dancer. Soobin không phải người lớn tuổi nhất nhưng lại luôn được đánh giá cao nhờ khả năng lắng nghe và kết nối các thành viên.

Soobin có phong cách trình diễn táo bạo dù visual hiền lành như "cún con"

Nhóm nhạc gen 4 TXT

Thế nhưng chỉ vì một sự kiện, Soobin hứng về nhiều tranh cãi. Ngày 15/10, Soobin tham gia sự kiện Love Your W. Đây là sự kiện thường niên quy tụ gần 100 sao hạng A của Kbiz. Sự kiện tổ chức với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về ung thư vú, tổ chức đều đặn suốt 20 năm qua. Nhưng thay vì được khen ngợi về mục đích ý nghĩa, chương trình lại trở thành tâm điểm chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, bị cho là biến tướng thành “Met Gala phiên bản Hàn” với rượu, ánh đèn và những màn phô diễn thời trang xa hoa.

Soobin bị chỉ trích thiếu ý thức vì tham gia Love Your W

Những hình ảnh từ đêm tiệc lan truyền trên mạng khiến công chúng không khỏi bức xúc. Thay vì không khí trân trọng dành cho hoạt động từ thiện, phần lớn người nổi tiếng xuất hiện với phong cách thời thượng, tạo dáng trước ống kính, nâng ly champagne và vui vẻ tiệc tùng. Trong khi đó, chủ đề của sự kiện gần như bị lu mờ.

Video Soobin tương tác với khách mời sự kiện, vui vẻ trò chuyện với đàn anh BTS bị cư dân mạng “mổ xẻ”

Soobin, người đại diện cho thế hệ idol trẻ trở thành tâm điểm. Những video Soobin tương tác với khách mời sự kiện, vui vẻ trò chuyện với đàn anh BTS bị cư dân mạng “mổ xẻ”. Soobin bị chê trong việc nhận thức ý nghĩa của sự kiện bản thân tham gia.

Soobin bị cuốn vào tranh cãi dù không trực tiếp phạm sai lầm

Soobin bị cuốn vào tranh cãi dù không trực tiếp phạm sai lầm. Công chúng đòi hỏi thái độ cẩn trọng hơn ở những gương mặt nổi tiếng như anh, những người có khả năng truyền đi thông điệp đúng đắn và định hướng hình ảnh cho thế hệ trẻ. Khi đã là biểu tượng của một nhóm nhạc lớn, mỗi lựa chọn xuất hiện, mỗi lời mời tham dự đều mang trách nhiệm người của công chúng. Với Soobin, đây có lẽ là bài học đắt giá về việc một nghệ sĩ trẻ cần tỉnh táo và chọn lọc hơn trước mỗi lần bước lên thảm đỏ.