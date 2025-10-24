SUPERFEST 2025 - Concert Mùa Hè Rực Sáng được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Sự kiện và Truyền thông Việt 21 (Vi21 Media) thu hút hơn 15.000 khán giả cùng hòa ca suốt 5 tiếng đồng hồ với những màn trình diễn chất lượng của hơn 20 nghệ sĩ là những Anh Tài và Chị Đẹp đang khuấy đảo thị trường âm nhạc Việt. Với 55 tiết mục được dàn dựng công phu và chỉn chu dưới bàn tay của “bộ tứ phép thuật” - Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc Âm nhạc SlimV, Đạo diễn ánh sáng Long Kenji và Giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang, chương trình đã “thắp sáng” Thủ đô với một hành trình cảm xúc cuốn hút và không thể rời mắt.

Mở màn chương trình là phần kết hợp giữa hai bài hát sôi động Sóng Tình và Đợi Bàn. Dàn Anh Tài Jun Phạm, Thanh Duy, Hà Lê, BB Trần kết hợp cùng “nhà gái” - các Chị Đẹp Phạm Quỳnh Anh, Hoàng Yến Chibi, Đồng Ánh Quỳnh và MisThy khởi động show diễn không thể năng lượng hơn.

Loạt sân khấu solo và collab đỉnh cao của 20 nghệ sĩ đình đám

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của dàn nghệ sĩ hùng hậu, lần đầu tiên trình diễn chung một sân khấu. Khán giả đã được chiêm ngưỡng hàng loạt những tiết mục solo thể hiện cá tính âm nhạc đặc biệt của từng nghệ sĩ, xen kẽ với những tiết mục collab kết hợp giữa Anh Tài và Chị Đẹp chưa từng có, mang lại những trải nghiệm mãn nhãn cả phần nghe và phần nhìn.

Những tiết mục kết hợp giữa các nghệ sĩ viral khắp nền tảng mạng xã hội như Cầu Vồng Lấp Lánh x Tình Anh Bán Chiếu, Đào Liễu x Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, Dẫu Có Lỗi Lầm x Biển Tình x Những Kẻ Mộng Mơ,... Đây đều là những tiết mục “đinh”, làm nên màu sắc và thành công của 2 chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai - Chị Đẹp Đạp Gió. Nay được khoác lên tấm áo mới, tinh thần mới và kết hợp nhuần nhuyễn tinh hoa của cả Anh Tài - Chị Đẹp.

Đào Liễu x Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi - hai tiết mục hot với âm hưởng dân gian được hoà âm phối khí hoàn toàn mới cùng với một đoạn lời viết riêng đã tạo nên một phần trình diễn gây sốt trong đêm 17.10. Dàn nghệ sĩ Binz, Quốc Thiên, Hà Lê, Rhymastic có những phần tương tác “gieo duyên” cùng 6 nghệ sĩ trong Hẻm Sao Đỏ - Tóc Tiên, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến và MisThy đầy tinh tế và cuốn hút đã khiến phần trình diễn thêm phần cảm xúc hơn.

Bên cạnh những sự kết hợp bùng nổ năng lượng, dàn Anh Tài Bằng Kiều, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bùi Công Nam đã có những phần kết hợp song ca ấn tượng với các Chị Đẹp Minh Tuyết, Dương Hoàng Yến và Phạm Quỳnh Anh để tạo nên một bản mashup Dẫu Có Lỗi Lầm x Biển Tình x Những Kẻ Mộng Mơ ballad đầy da diết và cảm xúc ngay giữa trời thu Hà Nội.

SOOBIN cũng đã mang đến một sân khấu riêng đặc biệt đến với khán giả Hà Nội tại SUPERFEST “đốt cháy” sân khấu với khả năng trình diễn đỉnh cao khiến hàng vạn khán giả cùng hòa nhịp và ủng hộ nồng nhiệt đến gần 1 giờ sáng. Khả năng trình diễn “toàn năng” của SOOBIN là điểm nhấn. Anh chàng như biến SUPERFEST thành concert riêng trong set diễn của mình.

Ngoài những bản mashup, solo độc đáo, SUPERFEST 2025 còn khiến khán giả bùng nổ với loạt tiết mục từng “gây bão” mạng xã hội như Ngày Không Anh hay Tết Gòy Cưới Luông.

Ngay sau đó, khoảnh khắc cầu hôn bất ngờ ngay tại sân khấu đã trở thành cái kết trọn vẹn, khép lại đại tiệc âm nhạc trong không khí thăng hoa và ngập tràn cảm xúc.

Bên cạnh các sân khấu trình diễn, điều làm nên thành công của SUPERFEST 2025 - Concert Mùa Hè Rực Sáng không thể không kể đến sự dẫn dắt vô cùng năng lượng và tinh tế của MC Anh Tuấn.

Khoảnh khắc MC Anh Tuấn giao lưu cùng “khách mời đặc biệt” - YC cũng đã “tạo sóng” trên khắp mạng xã hội với phần tương tác “var thẳng” đầy hài hước đến nhân vật Lil Nui.

Không chỉ gây ấn tượng với dàn lineup đình đám, SUPERFEST 2025 còn ghi điểm với sân khấu, hệ thống âm thanh ánh sáng và công nghệ truss palang lập trình hiện đại, được đầu tư theo chuẩn quốc tế để mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa cho hàng chục nghìn khán giả.

SUPERFEST 2025 là chương trình có thời gian thực hiện kéo dài nhất từ trước đến nay, bắt đầu từ sự cố thời tiết bất khả kháng tại Quảng Ninh vào tháng 7 và chỉ đến tháng 10 mới có thể chính thức ra mắt khán giả.

“Hành trình thực hiện SUPERFEST là một hành trình đầy thử thách và áp lực. Nhưng chính niềm tin, tình yêu và sự đồng hành của khán giả đã giúp chúng tôi mạnh mẽ vượt qua tất cả để đưa SUPERFEST quay trở lại. Sau mọi nỗ lực, niềm hạnh phúc lớn nhất là được thấy hơn 15.000 khán giả cùng hoà nhịp và sống trọn từng khoảnh khắc trong một đêm nhạc cảm xúc suốt 5 tiếng đồng hồ.” , Anh Võ Văn Tâm - Giám đốc Sản xuất chương trình SUPERFEST 2025 cho biết.

Với anh Tâm, điều khiến anh tự hào nhất không chỉ là một đêm diễn thành công, mà là tinh thần mà SUPERFEST đã lan tỏa: “SUPERFEST không chỉ là âm nhạc - đó là cách chúng ta kết nối và sẻ chia. Là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa từ sân khấu đến khán giả, và ngược lại, đã tạo nên một vòng tròn cảm xúc trọn vẹn. Tôi tin rằng điều đẹp nhất của hành trình này là tất cả mọi người đã cùng nhau đi qua bão giông, cùng nhau tiến về phía trước, mạnh mẽ hơn, bứt phá hơn, và rực rỡ hơn để cùng tạo nên một đại nhạc hội ấn tượng và đáng nhớ trong lòng khán giả”.

SUPERFEST 2025 khép lại, nhưng dư âm của đêm nhạc vẫn còn vang vọng trong lòng hàng chục nghìn khán giả. Nhiều người vẫn chưa “thoát mood” và đang háo hức mong chờ D-2 cùng những mùa lễ hội bùng nổ hơn nữa trong tương lai.