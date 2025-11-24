Ca khúc đang khiến 5 ca sĩ tạo cơn sốt

Có gì trong bản nhạc đang gây sốt?

Sớm Muộn Thì từ Live Stage 3 của Anh Trai Say Hi đang là ca khúc gây sốt trên TikTok khi nhiều người cho rằng chỉ cần “bốc đại một đoạn cũng tạo viral”.

Hầu hết phân đoạn trong ca khúc đều được cộng đồng mạng sử dụng làm nhạc nền trên các nền tảng mạng xã hội. Phần mở đầu "ăn tiến" do Khoi Vu thể hiện gây chú ý nhờ chất giọng giàu cảm xúc. Đây cũng là màn trình diễn giúp anh ghi dấu mạnh mẽ từ đầu chương trình đến giờ.

Phân đoạn mở màn gây sốt của Khoi Vu. Video: VieOn

Khoi Vu nói phần verse được anh viết dành tặng người bố đang bệnh nặng. Anh chia sẻ từng thấy hạnh phúc khi có thể khoe với cha rằng mình được đứng trên sân khấu của Anh trai say hi.

Robber mang đến đoạn rap lặp nhịp, phần auto-tune đặc trưng tạo hiệu ứng gây nghiện. Trong khi đó, Mason Nguyễn thể hiện màu R&B mượt mà, khác lạ so với nhiều màn thi trước, còn Nhâm Phương Nam lần đầu thử sức với rap. Khách mời Lamoon đảm nhận những câu hát “tiếng lòng” của người ở đất liền gửi đến những người lênh đênh ngoài khơi.

Điểm nhấn nổi bật nhất là đoạn bridge do Jaysonlei sáng tác và thể hiện. Câu hát tạo viral mạnh nhất trên TikTok: “Baby hỏi khi nào về/ Tung ngay đồng xu/ Chỉ là 50/50 anh biết thế thôi/ Nên anh sẽ phải chiến thắng/ Dù nếm cay đắng/ Bay lên cao vút/ Mang cả nắng về/ Để thắp sáng trái tim/ Mặc cho đời nhấn chìm/ Bình yên này ngoi lên/ Như vì sao băng trong đêm”.

Phân đoạn nịnh tai của ca sĩ sinh năm 2003 Jaysonlei tạo "trend" TikTok. Video: VieOn.

Phân đoạn được khán giả ghép cùng hình ảnh tàu cá, chuyến ra khơi hay khoảnh khắc trở về của ngư dân.

Jaysonlei cho biết phần bridge được anh viết từ sự cảm phục dành cho những người lính hải quân, ngư dân đánh bắt xa bờ, những con người đối mặt sóng dữ nhưng luôn mang trong tim khát khao được bình an trở về. Trùng hợp, ngày tiết mục lên sóng cũng là lúc anh đọc tin ba ngư dân ở Lý Sơn bị cuốn trôi giữa bão đã được tìm thấy và cứu sống. “Khi biết họ an toàn, tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì thế phần hát ấy được nhiều người đồng cảm”, anh chia sẻ.

Sân khấu của đội Robber được dựng theo phong cách anime, mô phỏng chuyến ra khơi trên con tàu lớn giữa biển. Đội trưởng ví đây như hành trình trong One Piece, gửi gắm lời cầu mong bình an đến những người con xa bờ.

Nhịp hook dồn dập cuối bài được ví như cơn bão cảm xúc, dẫn tới đoạn kết tươi sáng khi những con tàu cập bến an toàn, tượng trưng cho niềm tin "sớm muộn thì ai rồi cũng sẽ trở về nhà”.

Tiếc cho các anh trai

Tính đến tuần qua, Sớm Muộn Thì ghi nhận hơn 935.000 lượt nghe/tuần, đứng hạng 2 Spotify Daily Top Songs Việt Nam và là ca khúc Việt có thứ hạng cao nhất bảng này trong thời điểm công bố, theo Universal Music Vietnam. Hiện, bài đứng top 3 tại bảng xếp hạng 50 ca khúc thịnh hành ở Việt Nam với hơn 125.000 lượt nghe/ngày. Tổng lượt nghe vượt 1,7 triệu, trong khi sân khấu YouTube đạt hơn 3,2 triệu lượt xem.

Trên TikTok, bản audio thu hút gần 90.000 lượt sử dụng, phần lớn đến từ đoạn bridge của Jaysonlei. Nhiều video khai thác các hình ảnh đời sống, đặc biệt là cảnh biển, ngư dân, tàu cá, khiến ca khúc tạo nhiều cung bậc cảm xúc.

Dù đạt hiệu ứng mạnh, tiết mục không giành chiến thắng tại Live Stage 3, cộng thêm đội Robber tiếp tục không đạt kết quả mong muốn ở vòng dance battle. Hai thành viên được Khoi Vu và Nhâm Phương Nam phải rời chương trình ngay sau vòng thi. Đến Live Stage 4, Jaysonlei cũng nói lời tạm biệt, tạo nên sự tiếc nuối lớn trong cộng đồng fan khi một trong những anh trai tài năng phải rời hành trình ngay trước thềm chung kết.

Thành công của Sớm Muộn Thì cho thấy sự lan tỏa lớn của các tác phẩm âm nhạc trong khuôn khổ Anh Trai Say Hi. Không ít khán giả nhận định dù không chiến thắng, tiết mục vẫn là một trong những sân khấu để lại nhiều cảm xúc nhất của mùa 2.

"Tiếc khi Sớm Muộn Thì đến Live Stage 3 mới xuất hiện, nhưng ít nhất Khoi Vu cũng đã được nhiều người biết đến", "Đúng như cái tên Sớm Muộn Thì cũng viral", "Có thể hồi sinh lại Jaysonlei, Khoi Vu không, ai cũng mạnh", "Chiếc thuyền để rơi những thuyền viên xuất sắc, nhưng thành tích đã bù đắp phần nào"... khán giả bình luận.

Khán giả tiếc nuối khi Jaysonlei và Khoi Vu phải nói lời tạm biệt sau Live Stage 3,4.

Anh Trai Say Hi 2025 tiếp tục cho thấy sức hút vượt bậc trên thị trường nhạc Việt với hơn 3 tỷ lượt xem trên các nền tảng Youtube, Facebook, TikTok và VieON. Tổng tương tác của chương trình đã vượt 161 triệu cùng hơn 8 triệu lượt thảo luận, theo YouNet Media.

Theo Kompa.ai, chương trình dẫn đầu tương tác mạng xã hội từ ngày 10-16/11, đồng thời giữ vị trí Top 1 chương trình thảo luận cao nhất từ ngày 12-18/11, theo Socialite, Top 1 chương trình có độ thảo luận cao nhất từ ngày 4-17/11, theo YouNet Media. Trên TikTok, hơn 106.000 video sử dụng hashtag Anh trai say hi 2025 đã được tạo ra, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình.

Trên YouTube Charts, 7 ca khúc từ Live Stage 4 đồng loạt xuất hiện: Can I Get Your Love? đứng ở vị trí số 7, Cũng May Là Ế hạng 8, Thức hạng 9, Ở Đây Ai Cũng Thương Con hạng 10, Đêm Giáng Sinh Mùa Hạ hạng 12, Vô Số Lần Tình Cờ hạng 13 và Kẻ Hai Lời hạng 23.