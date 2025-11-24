Mới đây, một khoảnh khắc tại lễ trao giải KGMA 2025 khiến mạng xã hội Hàn Quốc xôn xao. Youngseo (ALLDAY PROJECT) xuất hiện trong khung hình khi ngồi giữa các thành viên, thành tâm điểm vì… quá cô đơn. Hai bên các thành viên ALLDAY PROJECT trò chuyện rôm rả, chỉ riêng Youngseo ngồi một mình, ánh mắt vô hồn. Bức ảnh khiến fan Kpop liên tưởng ngay đến một câu chuyện cô lập, dù chưa ai biết điều gì thực sự xảy ra.

Bức ảnh Youngseo ngồi cô đơn đang khiến fan Kpop xôn xao

Trước bức ảnh, các diễn đàn Kpop nhanh chóng bùng nổ tranh luận, cho rằng Youngseo dường như lọt thỏm trong đội hình ALLDAY PROJECT, dù cô nàng là nhân tố cân bằng sự nữ tính và visual cho nhóm. Thậm chí, Knet còn nhận định nhan sắc của Youngseo là quân bài quan trọng giúp ALLDAY PROJECT "sống sót" nhờ đáp ứng được tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Một số bình luận "drama hóa" hình ảnh Youngseo lọt thỏm:

- Youngseo chắc nhớ ILLIT lắm. Nhìn ẻm cô đơn quá.

- Nếu che Youngseo đi và chỉ nhìn 4 người còn lại thì cảm giác như 2NE1 và BigBang kết hợp. Nhưng thêm Youngseo vào thì sáng bừng như nhóm nữ của SM và JYP. Youngseo đúng là quân bài Joker, làm nổi bật cả nhóm về visual lẫn năng lượng.

Video toàn cảnh của bức ảnh làm dấy lên đồn đoán Youngseo bị cô lập

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến phản đối việc gán mác “đáng thương” cho nữ idol: “Người ta hoạt động bình thường, cứ dí cho ẻm hình ảnh tội nghiệp cũng không tốt”. Một bộ phận khán giả khác nhắc lại câu chuyện quá khứ: “Chắc chắn phải có lý do thì HYBE mới chấm dứt hợp đồng với mỹ nhân tài năng như Youngseo. Nếu cô ấy ở ILLIT thì ILLIT đã còn kinh khủng hơn”. Quả thực, bức ảnh này cắt ra từ 1 video hoàn chỉnh khi ALLDAY PROJECT theo dõi các nghệ sĩ khác trình diễn. Youngseo ngồi im một lúc, nhưng sau đó đã nhanh chóng hòa nhập, nhún nhảy cười nói với các thành viên.

Youngseo sinh năm 2005, là em út của nhóm hỗn hợp nam - nữ ALLDAY PROJECT

ALLDAY PROJECT gồm 5 thành viên: Annie (cháu gái nhà Samsung), cỗ máy nhảy Bailey Sok, Woochan và Tarzzan

Youngseo sinh năm 2005, là em út của nhóm hỗn hợp nam - nữ ALLDAY PROJECT. Trước khi debut vào tháng 6/2025, Youngseo vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng fan vì quá trình thực tập đầy “plot twist”. Năm 2019, cô bắt đầu thực tập tại Source Music, nằm trong dự án NTeam - tiền thân của NewJeans sau này.

Youngseo là thực tập sinh HYBE, từng được sắp xếp cho đội hình NewJeans - sau đó đậu suất debut với ILLIT nhưng từ bỏ

Khi Min Hee Jin rời công ty để phát triển NewJeans, hướng đi của NTeam thay đổi, còn Youngseo rời Source Music năm 2022. Nhưng vận may vẫn chưa rời nữ thần tượng. Tháng 6/2023, cô xuất hiện trong R U Next - show sống còn tuyển chọn đội hình cho ILLIT. Dàn line-up thí sinh thời điểm đó được đánh giá cao, nhưng Youngseo vẫn nổi bật nhờ ngoại hình sáng, khả năng hát ổn định và phong thái tự tin. Cô nhanh chóng sở hữu lượng fan đông đảo ngay khi show còn chưa kết thúc.

Kết thúc R U Next, Youngseo xếp hạng #2 và nghiễm nhiên giành suất debut trong ILLIT. Nhưng ngay trước thềm ra mắt, HYBE bất ngờ thông báo Youngseo sẽ không debut cùng nhóm - cú twist khiến cộng đồng fan tranh cãi suốt thời gian dài. Khi NewJeans và ILLIT đều thành công rực rỡ với loạt hit đầu tay và Perfect All-Kill, nhiều người tin rằng Youngseo đã bỏ lỡ hai “tấm vé vàng” của Kpop.

Youngseo là mỹ nhân "số đỏ" khi bỏ lỡ 2 nhóm nữ hàng khủng vẫn được debut ở đội hình toàn "chiến tướng"

Tưởng chừng như hành trình thần tượng của Youngseo sẽ rẽ hướng, nhưng nữ idol lại có màn comeback gây sốc khi gia nhập The Black Label và debut với ALLDAY PROJECT - nhóm nhạc được chú ý vì có thành viên đến từ gia thế tài phiệt. Trong đội hình hỗn hợp với màu sắc Âu - Mỹ và định hướng quốc tế rõ rệt, Youngseo vừa là em út, vừa là giọng hát tạo thế cân bằng với chất hip-hop mạnh mẽ của các thành viên khác. Chính sự xuất hiện của cô giúp nhóm trở nên mềm mại hơn, dễ tiếp cận khán giả hơn và có visual đồng đều hơn hẳn.

Con đường làm idol của Youngseo thuận lợi đến mức khiến người khác phải xuýt xoa

Màn debut của ALLDAY PROJECT trở thành highlight lớn trong nửa cuối năm 2025. Dù vướng tin đồn “rời ILLIT để theo nhóm tài phiệt có thế lực chống lưng”, nhưng cho đến hiện tại tất cả mới chỉ là lời truyền miệng. Điều duy nhất khán giả có thể nhìn thấy rõ ràng chính là con đường làm idol của Youngseo thuận lợi đến mức khiến người khác phải xuýt xoa. Bỏ lỡ hai nhóm nhạc hàng đầu vẫn không làm giảm vận son của cô, thậm chí còn đưa Youngseo đến cơ hội mới - nơi cô được tỏa sáng đúng chất. ALLDAY PROJECT đã thắng lớn ngay từ bài hát debut, được Perfect All-Kill (#1 toàn bộ BXH nhạc số Hàn Quốc) và nổi đình đám ở quốc tế.

Youngseo trở thành "công chúa út" của nhóm nhạc tài phiệt ALLDAY PROJECT

ALLDAY PROJECT chỉ mới bắt đầu. Nền tảng quốc tế của nhóm có thể là lợi thế, nhưng cũng là thử thách lớn để chứng minh vị thế trên bản đồ âm nhạc Hàn Quốc. Youngseo không chỉ đẹp, may mắn, mà còn là mảnh ghép tài năng hoàn thiện ALLDAY PROJECT.