Vũ Cát Tường đang dập lửa hay “đổ thêm dầu vào lửa” drama lớn nhất Say Hi mùa 2 đấy?

Dư luận đang dậy sóng sau khi tập 11 Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng tối 22/11. Khi 7 thí sinh phải rời cuộc chơi, trong đó Cody Nam Võ và Jaysonlei gây tiếc nuối nhất, khán giả lập tức dồn mọi sự chú ý sang Ryn Lee, nhân vật gây ồn ào nhất mùa giải. Dù chỉ xếp hạng 16, sát ranh giới nguy hiểm, Ryn Lee vẫn đi thẳng vào Chung kết, khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao anh chàng lại vượt qua loạt cái tên có phong độ ổn định hơn.

Từ Live Stage đầu đến tập 11, tranh cãi quanh Ryn Lee ngày càng bùng nổ: dấu ấn mờ nhạt, không tham gia dựng tiết mục, thậm chí luôn bị đặt cạnh cái bóng quá lớn của anh trai - Quang Hùng MasterD. Việc anh nhiều lần được xếp hạng cao hơn những thí sinh giàu kinh nghiệm khác đã khiến nghi vấn được buff lan rộng. Live Stage 4 trở thành giọt nước tràn ly, đẩy drama lên cao trào khi mạng xã hội đồng loạt yêu cầu loại gấp Ryn Lee, biến anh thành cái tên gây tranh luận dữ dội nhất Anh Trai Say Hi mùa 2.

Giữa làn sóng phẫn nộ chưa hạ nhiệt, Vũ Cát Tường đã có những chia sẻ đáng chú ý. Theo Vũ Cát Tường, Anh Trai Say Hi là một cuộc chiến khốc liệt, đặc biệt với các bạn newbies (tân binh), vì đây là cơ hội hiếm hoi để khẳng định bản thân và mở ra con đường sự nghiệp. Mỗi team chỉ có vài phút trên sân khấu để thuyết phục khán giả, và nếu không làm tốt, dù tài năng đến đâu cũng có thể bị loại. Các Live Stage cách nhau chỉ khoảng hai tuần, thời gian để viết nhạc, lên concept, tập nhảy và chuẩn bị gần như không có dư thừa. Một đội trưởng thiếu quyết đoán sẽ khiến cả team lâm vào rủi ro, bởi mọi thứ phải vận hành nhịp nhàng và đúng hướng.

Vũ Cát Tường đăng tâm thư ngay sau buổi phát sóng tập 11, giải thích quy trình dựng tiết mục

Khán giả khi theo dõi chỉ quan tâm bài có hay, màn trình diễn có thuyết phục và ai tỏa sáng, chứ không ai nhìn vào credit hay tính toán ai làm nhiều hay ít. Vì vậy, mọi quyết định của đội trưởng không phải để áp đặt, mà là để cả team đi đúng hướng và tối đa hóa hiệu quả. Vũ Cát Tường chia sẻ, điều quan trọng là đưa tất cả thành viên vào Chung kết, còn sau đó, mỗi người sẽ tự chứng minh khả năng và tự tìm con đường riêng cho mình. “Gia trưởng” trong lúc áp lực là cần thiết, nhưng không phải để áp đặt, mà để bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Dù không đề cập đến cái tên nào cụ thể nhưng dân tình dễ nhận ra Vũ Cát Tường đang ám chỉ đến Ryn Lee và thị phi đang bao vây anh chàng. Tâm thư này vừa để người hâm mộ hiểu được cách các team vận hành để mang đến một tiết mục hoàn hảo nhất đến khán giả, vừa để giải thích sự xuất hiện của mỗi thành viên đều không phải vô ích. Mỗi người đều có điểm yếu điểm mạnh, quan trọng là cùng hợp tác dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng.

Dù không nhắc hẳn tên bất kỳ ai, người hâm mộ vẫn hiểu Vũ Cát Tường đang cố gắng bảo vệ Ryn Lee

Vũ Cát Tường cho biết khán giả không quan tâm ai làm nhiều hay ít, mà chỉ nhìn vào tổng thể trên sân khấu. Điều này ngầm lý giải vì sao Ryn Lee, dù bị nhận xét mờ nhạt và chưa thực sự đột phá, vẫn có thể tiến vào Chung kết bởi hiệu quả cuối cùng là thứ quyết định. Sau khi đã “đủ lông đủ cánh”, các thành viên sẽ phải tạm biệt nhóm để tự mình chinh chiến ở vòng solo. Đây cũng chính là cơ hội cuối cùng để Ryn Lee chứng tỏ năng lực riêng, nhưng trách nhiệm để vượt khỏi cái bóng anh trai vẫn đặt lên vai anh.

Nguyễn văn bài đăng của Vũ Cát Tường:

THỰC TẾ ANH TRAI 'SAY HI' LÀ... Thực tế, Anh Trai Say Hi là một "cuộc chiến" sống còn khắc nghiệt. Nó khắc nghiệt vì phần thưởng nó xứng đáng, đặc biệt là đối với các bạn Newbies: đây là cơ hội đổi đời của họ, mở ra cả con đường sự nghiệp của họ sau này, có thể sẽ không có lần 2. Thực tế, mỗi team chỉ có vài phút ngắn ngủi trên sân khấu để thuyết phục khán giả ngay tại trường quay, nếu không làm được, sẽ phải chấp nhận có người ra về dù tài năng đến đâu. Nó không phải một buổi dã ngoại vui vui, làm nhạc bạn bè hát ca trường lớp chơi chơi. Thực tế, mỗi Livestage chỉ cách nhau khoảng 2 tuần, bất kể team nào đều có thời gian và số lượng bài như nhau, thời hạn viết - phối - thu - lên concept chỉ vọn vẹn một tuần, tuần tiếp theo phải họp với Đạo Diễn và tập nhảy với Biên Đạo. Với một áp lực thời gian cực kì cao, không có chỗ cho sự do dự thiếu quyết đoán của Đội Trưởng, không có chỗ cho những thử nghiệm vui vui chỉ để thoả mãn cái tôi của một cá nhân bất kì trong team. Và một khi các thành viên đã chọn vào đội nào, cần tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đội Trưởng đó để công việc được ăn ý nhịp nhàng. Trong vòng 2-3 ngày ngay sau khi nhận demo, Đội Trưởng phải ra được đường hướng chiến lược và nghiên cứu hết tất cả thành viên, sau đó cook bài - phối khung chính - phân chia công việc để team follow và triển khai. Các thành viên đi theo định hướng đã đề ra và viết thêm, trong vòng 1-2 ngày phải gửi lại bản mình đã viết thêm, nếu không phù hợp buộc phải bỏ đi phần đã viết, không vì cái tôi cá nhân của riêng ai. Một người làm lead không có chính kiến và không phân định được đúng - sai - hay - dở sẽ đẩy tất cả thành viên vào sự nguy hiểm bởi sự thiếu quyết đoán của anh ta. Thực tế, là khi lên sân khấu, khán giả không quan tâm ai làm nhiều làm ít đằng sau, cái họ quan tâm là "Bài có hay không? Thuyết phục được họ không? Ai là người toả sáng?". Họ không ngồi đó đọc credit để chấm điểm, họ cảm nhận bằng trái tim ngay lúc đấy và đưa ra quyết định. Vì vậy, cái gì phải thật sự hiệu quả thì mới nên làm, chứ không phải làm vì để có tên trong credit. Tường nói ra để mọi người hiểu được, đây thật sự là một cuộc chiến. Nó chỉ chill với góc nhìn cá nhân Tường mà thôi, vì Tường đã làm nghề hơn 12 năm rồi. Bao nhiêu vấp ngã trầy trật cũng nếm trải ít nhiều. Nhưng nó không thể chill chill với những bạn trẻ đang đi tìm đường và khẳng định bản thân. Tường làm hết những khả năng mình có thể chỉ có một mục đích duy nhất: "ủn mông" tất cả thành viên trong đội vào chung kết. Còn sau đó, khi đến bài solo và cả trên hành trình sự nghiệp của họ về sau, họ sẽ phải tự chứng minh bản thân và tự tìm đường dẫn dắt chính mình. "Gia trưởng" là cần thiết trong những lúc cấp bách dưới áp lực cực kì cao, nhưng nó không phải là chủ đích để áp đặt người khác. Trong team có người nói thì phải có người lắng nghe và đồng lòng cùng làm thì mới đạt hiệu quả tối ưu cho cả team và quan trọng: không bỏ lại một ai phía sau. Tường mong rằng, mọi người có cái nhìn khách quan về tất cả những gì diễn ra nhé. Sau tất cả, tất cả thành viên vào chung kết, là Tường mãn nguyện rồi. Người bình thường này chỉ cần về với gia đình nhỏ ấm áp ngủ một giấc ngon lành là đủ Love all,

Tưởng như giúp drama hạ nhiệt thì Vũ Cát Tường lại “mồi lửa” thêm mạnh hơn

Ngay sau khi Vũ Cát Tường đăng tải tâm thư, phản ứng của netizen chia ra làm 2 luồng ý kiến: người khen ngợi Vũ Cát Tường là một đội trưởng toàn diện: thấu đáo, bao quát và đặt sự phát triển của từng thành viên lên hàng đầu. Nhiều khán giả cho rằng Vũ Cát Tường đã nói đúng trọng tâm khi nhắc rằng format sống còn không đánh giá bằng credit, mà quan trọng là khả năng tỏa sáng trên sân khấu; từ đó gián tiếp phản biện làn sóng chỉ trích Ryn Lee.

Tuy nhiên, số đông cho rằng tâm thư này chỉ là cách Vũ Cát Tường bao che cho những tân binh còn nhiều thiếu sót như Ryn Lee. Trái lại, nhiều khán giả cho rằng tâm thư của Vũ Cát Tường vẫn không giải quyết được mấu chốt: Ryn Lee có xứng đáng với chiếc vé vào Chung kết hay không. Trong mắt netizen, chuyện “format sống còn không quan trọng credit” là đúng, nhưng lại không liên quan trực tiếp đến vấn đề mà công chúng bức xúc suốt nhiều tuần qua là màn thể hiện của Ryn Lee không đủ thuyết phục để tồn tại lâu đến vậy.

Màn thể hiện của Ryn Lee không đủ thuyết phục để tồn tại lâu đến vậy

Từ góc độ người xem, một thí sinh tiến vào Chung kết không chỉ cần may mắn hay yếu tố đội nhóm, mà phải có sự hiện diện đủ thuyết phục xuyên suốt hành trình Anh Trai Say Hi để khiến công chúng tin rằng họ xứng đáng vị trí, nỗ lực và sự kỳ vọng. Mang tính chất sống còn, gameshow là sân chơi để những thí sinh mạnh duy trì phong độ đến cuối, cũng như những “chú ngựa ô” bứt phá qua mỗi Live Stage.

Ở góc nhìn rộng hơn, drama lần này phơi bày khoảng cách giữa những gì diễn ra bên trong chương trình và những gì khán giả cảm nhận qua màn ảnh. Dù Vũ Cát Tường có lý khi nói về áp lực thời gian, trách nhiệm đội trưởng và sự khắc nghiệt của format, người xem vẫn đặt nặng vào yếu tố công bằng và sự thuyết phục. Một thí sinh bước vào Chung kết, dù là newbie hay đàn anh “lão làng”, vẫn phải tạo ra cảm giác xứng đáng, đặc biệt khi cạnh tranh với dàn thí sinh dày kinh nghiệm.

Sẽ là lời nói dối nếu như khẳng định không phải ai cũng muốn chiến thắng, không muốn cạnh tranh với anh em. Đã bước vào cuộc thi, kẻ thắng người thua là điều khó tránh khỏi. Chẳng ai muốn mình phải rời nhà chung sớm khi Anh Trai Say Hi là tấm vé vàng cho một khởi đầu sự nghiệp mới. Nhìn vào cách mùa 1 đã đưa nhiều thí sinh lên hàng ngũ ngôi sao giải trí, ca sĩ tiềm năng… việc ghi tên vào mùa 2 không chỉ để vui chơi là chính. Ai cũng cố gắng hết mình, thể hiện bản thân để được công nhận, vậy Ryn Lee đang làm gì vậy?

Ai cũng cố gắng hết mình, thể hiện bản thân để được công nhận, vậy Ryn Lee đang làm gì vậy?

Dẫu biết vai trò ca sĩ không yêu cầu phải biết cách sáng tác, sản xuất nhạc, biên đạo, xây dựng concept… nhưng ở một chương trình quy tụ quá nhiều gương mặt đa tài, biên độ năng lực trải dài không chỉ dừng ở việc cầm mic thu âm thì Ryn Lee đã tụt lại ở phía sau từ rất lâu. “Em trai Quang Hùng” vừa là kim bài miễn tử, vừa là chiếc áo quá rộng đối với một tân binh chưa kịp trau dồi kinh nghiệm như Ryn Lee.

Vì thế, dù đội trưởng có lên tiếng hay không, mấu chốt vẫn nằm ở việc Ryn Lee chưa tự chứng minh được năng lực của chính mình. Trước vòng solo, kỳ vọng lẫn áp lực đặt lên anh nặng hơn bất kỳ thí sinh nào khác: hoặc tạo ra một màn trình diễn đột phá để xóa bỏ nghi vấn, hoặc tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích nếu không bứt phá.

Thách thức cho Ryn Lee

Trên phương diện thực tế hơn, Anh Trai Say Hi là chương trình đặt nặng tính fan-vote, và khi luật chơi được định hình như vậy, kết quả đôi khi không phản ánh hoàn toàn chất lượng sân khấu, mà phản ánh sức mạnh fandom. Một thí sinh có lượng người ủng hộ đông đảo, dù gây tranh cãi về chuyên môn, vẫn có thể đi sâu vì sở hữu nền tảng fan vững chắc.

Một trong những lý do khiến drama quanh Ryn Lee chưa thể hạ nhiệt nằm ở trạng thái “phòng thủ” của khán giả. Cứ mỗi lần chương trình im lặng quá lâu hoặc đưa ra những giải thích vòng vo, người xem lại cảm giác mình bị xem nhẹ. Tâm lý đó khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh hơn bình thường: dễ nổi nóng, dễ gay gắt và thậm chí đẩy câu chuyện đi xa hơn vì họ tin rằng nếu không làm lớn, chương trình sẽ tiếp tục phớt lờ ý kiến công chúng.

Bên cạnh đó, trường hợp của Ryn Lee phơi bày rõ khoảng cách giữa kỳ vọng của khán giả và tiêu chí đánh giá của nhà sản xuất. Với người xem, một show sống còn phải tuân theo nguyên tắc cơ bản: ai mạnh hơn thì đi tiếp, ai đông fan hơn thì được giữ lại. Nhưng từ góc nhìn sản xuất, yếu tố câu chuyện, nhịp kịch tính và tuyến nhân vật đôi khi quan trọng không kém năng lực. Điều này vô tình tạo cảm giác rằng chương trình đang xây dựng một kịch bản riêng cho Ryn Lee: nhân tố gây tranh cãi và cũng là ngọn lửa gần như là duy nhất từ đầu chương trình tới giờ.

Liệu NSX nhắn đến Ryn Lee như một nhân tố gây tranh cãi và cũng là ngọn lửa gần như là duy nhất từ đầu chương trình tới giờ

Một khi hình ảnh “được ưu ái” đã in sâu vào cảm nhận của công chúng, nó trở thành chiếc mác khó gỡ. Bất kỳ quyết định nào liên quan đến Ryn đều bị soi kỹ hơn Anh Trai khác, kể cả khi anh thể hiện tốt. Dư luận đã định vị anh là “thí sinh được buff”, nên một bài đăng từ đội trưởng, dù chân thành đến đâu, cũng không đủ để xoá bỏ định kiến đang bám rất chặt này. Thậm chí còn củng cố thêm luận điểm rằng Ryn Lee vốn đã được chương trình dâng đỡ từ bước chân đầu vào Anh Trai Say Hi mùa 2.

Chính vì vậy, con đường phía trước của Ryn Lee càng khó khăn hơn. Ryn Lee đang đứng trước thế tiến thoái lưỡng nan: làm tốt hay không tốt vẫn đều bị chỉ trích. Chỉ khi anh xuất sắc vượt mức kỳ vọng, không còn khoảng trống để nghi ngờ, thì mới có cơ hội lật lại tình thế.

Cody Nam Võ

và Jaysonlei là 2 all-rounder chiếm được cảm tình của nhiều khán giả

Tóm lại, drama vẫn sẽ còn kéo dài cho tới cuối gameshow hoặc hơn. Tất cả phụ thuộc vào cách Ryn Lee chứng minh những lời chỉ trích, đàm tiếu từ dư luận là sai. Chừng nào Ryn Lee chưa thể hiện được một giá trị tương xứng trên sân khấu, công chúng vẫn sẽ giữ nguyên lập trường, thậm chí còn săm soi kỹ hơn, đặc biệt khi Cody Nam Võ và Jaysonlei là 2 all-rounder chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Chiếc vé vào Chung kết luôn là thứ khó thuyết phục nếu thiếu đi yếu tố quan trọng nhất: năng lực nhìn thấy được bằng mắt thường.