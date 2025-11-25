Mỹ nam nhảy đẹp nhất Say Hi khiến em trai Quang Hùng "lên bờ xuống ruộng" là ai?

Tập 11 Anh Trai Say Hi vừa lên sóng đã để lại nhiều tiếc nuối khi loạt gương mặt nổi bật như Đỗ Nam Sơn, Dillan Hoàng Phan, Cody Nam Võ, Jaysonlei… phải dừng chân ngay trước thềm chung kết. Trong số đó, Jaysonlei được xem là trường hợp gây bất ngờ và tạo nhiều tranh luận nhất.

Jaysonlei - Anh Trai vừa bị loại trước chung kết

Jaysonlei, tên thật Lê Hồ Phước Thịnh (sinh ngày 24/04/2003), theo đuổi các dòng nhạc Pop, RnB và Hiphop với màu sắc hiện đại, trẻ trung và đậm chất cá tính. Niềm đam mê âm nhạc đến với nam ca sĩ khá sớm, khởi nguồn từ những làn điệu cải lương mà cha thường hát. Đến năm lớp 2, sau khi nghe Baby của Justin Bieber, Jaysonlei khi ấy đã nuôi mơ ước trở thành nghệ sĩ.

Không chỉ sớm bộc lộ năng khiếu, Jaysonlei còn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, từng biểu diễn ở nhiều sân khấu trường đại học. Ca khúc debut U (31/07/2025) bất ngờ trở thành hit, đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng và mở ra loạt dự án hợp tác cùng Orange, Lazii, Chi Xê, SIVEN… Những sản phẩm nổi bật có thể kể đến Mùa Hạ Cuối Cùng, LOVEADDICT, Khi Mà Em (Live Session).

Jaysonlei còn tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, từng biểu diễn ở nhiều sân khấu

Đáng chú ý, Jaysonlei còn là đồng tác giả của bản demo Cách (Yêu Đúng) Điệu trong Em Xinh Say Hi, sáng tác cùng Ánh Sáng AZA. Ca khúc mang vibe trẻ trung, tươi sáng và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc viral nhất mạng xã hội thời điểm đó.

Tới với Anh Trai Say Hi mùa 2, ngay từ MV chủ đề của chương trình, Jaysonlei đã sớm ghi dấu ấn khi xuất hiện như một “tân binh sáng giá” với đoạn rap solo dài ấn tượng. Từ chất giọng, nhịp flow cho đến biểu cảm sân khấu, tất cả đều toát lên sự chắc chắn và cuốn hút. Năng lượng trẻ trung, tinh thần phóng khoáng cùng phong thái biểu diễn tự nhiên giúp Jaysonlei đứng cạnh những rapper kỳ cựu như B Ray trong MV mà không hề lép vế.

Phân đoạn viral của Jaysonlei trong Sớm Muộn Thì

Bước vào các Live Stage, Jaysonlei tiếp tục chứng minh mình là một Anh Trai tài năng toàn diện. Khả năng hát ổn định, rap chắc nhịp, vũ đạo linh hoạt cùng phần chơi piano mượt mà khiến Anh Trai trở thành một trong những gương mặt nổi bật có thể đảm nhận nhiều vai trò trên sân khấu. Đặc biệt, tại phần dance battle của chương trình, Jaysonlei gây bất ngờ lớn khi thể hiện khả năng vũ đạo bùng nổ và năng lượng sân khấu mạnh mẽ. Không chỉ thể hiện ấn tượng ở phần trình diễn, Jaysonlei còn tích cực tham gia sáng tác cho các tiết mục của team, trong đó, ca khúc Sớm Muộn Thì đang “gây bão” trên TikTok, cũng do chính tân binh trẻ này chắp bút.

Jaysonlei là nhân tố sáng giá của Anh Trai Say Hi mùa 2

Chính vì chuỗi thể hiện ấn tượng như vậy, khoảnh khắc Jaysonlei lặng người khi nghe tên mình bị loại ở tập 11 đã trở thành một trong những phân đoạn gây tranh luận nhất mùa giải. Sự thẫn thờ của Anh Trai khi nói lời tạm biệt khiến khán giả không khỏi chạnh lòng và bày tỏ sự thất vọng lẫn bức xúc, bởi nhiều người tin rằng Jaysonlei hoàn toàn xứng đáng có mặt ở chặng cuối và thậm chí còn đủ tiềm năng để bùng nổ tại đêm chung kết.

Khoảnh khắc bị loại của Jaysonlei

Trong khi đó, trái ngược hoàn toàn với sự tiếc nuối dành cho Jaysonlei, nhiều khán giả lại cho rằng Ryn Lee - em trai của Quang Hùng MasterD lại là cái tên gây tranh cãi nhất khi có mặt trong danh sách bước vào chung kết. Xuyên suốt chương trình, Ryn Lee thường bị nhận xét là mờ nhạt, không có điểm sáng nổi bật trong bất kỳ tập phát sóng nào. Phần thể hiện của Anh Trai bị cho là thiếu cá tính, thiếu dấu ấn riêng và chưa tạo được đóng góp rõ ràng trong các màn trình diễn.

Tại Live Stage 4, những tranh luận càng bùng nổ mạnh hơn khi Ryn Lee không tham gia sáng tác hay xây dựng bất kỳ phần trình diễn nào của team nhưng vẫn có thể tiến vào vòng chung kết. Verse rap của Ryn Lee cũng không phải tự viết mà do người khác hỗ trợ hoàn thiện, thậm chí còn được thu sẵn, sau đó bốn Anh Trai khác trong team phải hướng dẫn lại để rap bằng tiếng Huế. Điều này khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chấp nhận khi đặt bên cạnh những Anh Trai phải tự tay sáng tác, dựng vũ đạo và tập luyện liên tục cho từng sân khấu.

Ryn Lee bị "ném đá" sau Live Stage 4, khán giả cho rằng em trai Quang Hùng nên bị loại thay vì Jaysonlei

Sự đối lập càng rõ nét khi so với anh trai ruột Quang Hùng MasterD, người đã có nhiều bản hit cả trong lẫn ngoài chương trình. Trong khi Quang Hùng liên tục tạo những bản hit viral, được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp và khả năng làm nhạc, thì Ryn Lee lại bị nhận xét mờ nhạt, thiếu dấu ấn và chưa thể hiện được năng lực tương xứng với kỳ vọng của khán giả.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn soi ra khoảnh khắc Ryn Lee vắng mặt trong một buổi tập của chương trình. Khi tất cả Anh Trai khác đều có mặt, Ryn Lee lại không xuất hiện, khiến Anh Trai Captain của mùa 1 phải lên hát thay dù vừa chạy show về. Hình ảnh này khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, cho rằng thái độ thiếu trách nhiệm của Ryn Lee hoàn toàn không xứng đáng với một vị trí trong đêm chung kết.

Jaysonlei là nhân tố bị loại gây tiếc nuối nhất

Chặng đường tại Anh Trai Say Hi mùa 2 đã trở thành bước đệm cho màn debut chính thức vô cùng ấn tượng của Anh Trai sinh năm 2003. Với màu sắc âm nhạc tươi mới, khả năng hát, rap, sáng tác đồng đều và phong thái biểu diễn tự tin, Jaysonlei được đánh giá là một trong những nhân tố trẻ sáng giá trong thị trường Vpop thời gian tới. Không ít khán giả đang mong chờ vào những dự án và sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Anh Trai sau chương trình.