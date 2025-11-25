Album nhạc phim F1 của Brad Pitt thắng giải

Phim F1 (Ảnh: Apple)

F1: The Album giành chiến thắng ở hạng mục Nhạc phim. Đây cũng là sản phẩm âm nhạc nổi bật trong mùa phim hè 2025. F1: The Album gồm 17 ca khúc, được thể hiện bởi dàn nghệ sĩ đình đám, nổi tiếng thế giới như Rosé của BLACKPINK, Doja Cat, Ed Sheeran, Tate McRae, Raye, Roddy Ricch, Dom Dolla, Chris Stapleton, Tiësto, Sexyy Red, Madison Beer… Chính album được đánh giá "siêu chất" này đã góp phần làm cho đường đua F1 thêm phần nóng bỏng, mang về doanh thu vượt ngoài mong đợi - lên tới hơn 631 triệu USD. Thành tích này đưa bộ phim trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất từ trước đến nay với Apple khi lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim ảnh đồng thời cũng là phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của tài tử Brad Pitt.



F1 The Album quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng (Ảnh: Atlantic Records

Những cái tên chiến thắng khác trong lễ trao giải Hollywood Music in Media lần thứ 16 còn có bản hit Golden ở hạng mục phim hoạt hình dành cho hiện tượng của năm KPop Demon Hunters. Golden cũng là ca khúc khuynh đảo suốt mùa hè năm nay và hứa hẹn sẽ có cơ hội cạnh tranh nhiều giải thưởng sắp tới. Bài hát được trình bày bởi nhóm HUNTR/X và được đồng sáng tác bởi ca sĩ chính của HUNTR/X là EJAE cùng với Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo và Park Hong Jun.

Phim KPop Demon Hunters gây sốt với các ca khúc (Ảnh: Netflix)

Wicked: For Good thắng giải ở hạng mục Âm nhạc chủ đề trong Phim, Tiểu sử hoặc Nhạc kịch. Lady Gaga cũng giành chiến thắng với ca khúc gây sốt Dead Dance trong mùa 2 phim truyền hình Wednesday.

Sinners giành nhiều chiến thắng nhất với 3 giải: Nhạc phim xuất sắc nhất, Ca khúc trong phim xuất sắc nhất và Màn trình diễn trong phim xuất sắc nhất (cùng cho ca khúc I Lied to You).