Huỷ loạt show của ca sĩ - rapper H., các nhãn hàng tạm dừng hợp tác

Dù không phải ngôi sao ồn ào, rầm rộ truyền thông trên MXH, Anson Hu hay Hồ Ngạn Bân nhiều năm qua vẫn giữ vị trí đặc biệt trong showbiz Hoa ngữ nhờ khả năng sáng tác bền bỉ, giọng hát giàu cảm xúc và hình ảnh nghệ sĩ kín tiếng, trưởng thành. Thế nhưng chính người đàn ông “sạch drama” này lại trở thành tâm điểm bàn tán suốt những ngày gần đây, sau khi loạt video hẹn hò của anh với hotgirl Dịch Mộng Linh bị tung lên mạng.

Hồ Ngạn Bân là nhân vật gây tranh cãi nhất nhì sóng mạng xứ Trung thời gian qua vì drama tình ái

Drama bùng nổ khi mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt ảnh và video ghi lại cảnh Hồ Ngạn Bân cùng hotgirl Dịch Mộng Linh hẹn hò tại Maldives. Điều khiến sự việc nhanh chóng trở thành scandal là cảnh cả hai ôm hôn trên bãi biển, kèm theo clip cho thấy họ đeo đồng hồ đôi giá trị cao.

Ngay khi thông tin lan rộng, Dịch Mộng Linh khẳng định video “âu yếm trên bờ biển” là sản phẩm AI, cố tình ghép để bôi nhọ. Tuy nhiên, Hồ Ngạn Bân thì lại công khai khẳng định cảnh quay là thật 100%, đồng nghĩa gián tiếp xác nhận mối quan hệ giữa 2 người. Cú twist này khiến drama càng phức tạp: không chỉ dừng lại ở ồn ào tình ái, mà còn tạo ra luồng tranh cãi về sự bất nhất trong lời nói của cả hai.

Hình ảnh anh chàng và hotgirl tai tiếng Dịch Mộng Linh tại Maldives khiến dân tình phẫn nộ

Sau đó, Hồ Ngạn Bân đăng bài trên trang cá nhân và nhóm fan, xin lỗi vì gây phiền phức và nhấn mạnh anh không có nghĩa vụ báo cáo đời tư với toàn thế giới. Lời giải thích này lại khiến một số fan lâu năm hoang mang, cho rằng anh đang né tránh minh bạch, đặc biệt khi trước đó từng có tin anh xuất hiện cùng Dịch Mộng Linh tại sân bay hay hẹn hò bí mật. Nhiều người hâm mộ cảm thấy bị sốc, bởi hình ảnh nghệ sĩ trầm tĩnh, kín tiếng mà họ yêu quý giờ bị phanh phui ra trước bàn dân thiên hạ.

Blogger nổi tiếng Trương Thiết Ngưu tối 21/11 đã công bố một loạt tin nhắn và hình ảnh, cho thấy trong thời gian hẹn hò với Dịch Mộng Linh, Hồ Ngạn Bân vẫn duy trì quan hệ với một nữ hot blogger khác là Vương A Lý. Theo bài đăng, ngày 20/5 năm nay, Hồ Ngạn Bân bay tới Thành Đô để cùng Vương A Lý trải qua “Ngày Tình Nhân”, cả hai ở chung tại một homestay cao cấp suốt 3 ngày. Vương A Lý còn chia sẻ hình ảnh bó hồng và sợi dây chuyền đắt tiền mà nam ca sĩ tặng.

Team qua đường kịp ghi lại một số bằng chứng cho thấy nam nghệ sĩ hẹn hò bí mật với Dịch Mộng Linh

Đến tháng 8, Hồ Ngạn Bân bắt đầu tặng cà phê cho Dịch Mộng Linh; tháng 9 thì cắt liên lạc với Vương A Lý. Chuỗi thời gian trùng khớp khiến cộng đồng đặt nghi vấn anh bắt cá 2 tay hoặc không chỉ dừng lại ở 2 cô gái.

Ngay sau khi ồn ào tình ái nổ ra, sự nghiệp Hồ Ngạn Bân bị ảnh hưởng rõ rệt. Trên Weibo và XiaoHongShu, hàng loạt bài đăng ghi nhận fan hủy vé concert, đặc biệt là tour dự kiến diễn ra vào tháng 12, thậm chí nhiều người công khai hóa đơn để chứng minh việc thoát fandom thật sự. Đây là đòn giáng nặng nề đối với nghiệp ca hát của Hồ Ngạn Bân.

Fan cứng của nam ca sĩ vốn nổi tiếng trung thành, thuộc nhóm fan sự nghiệp những người thường xuyên mua album, vé show, lightstick hay merch và là nguồn lực ổn định cho hoạt động nghệ thuật của anh. Không chỉ vậy, các nhãn hàng hợp tác với Hồ Ngạn Bân cũng lập tức đưa ra quyết định điều chỉnh thời hạn hợp đồng, thậm chí tạm dừng hợp tác kế hoạch quảng bá, để chờ động thái tiếp theo từ nam ca sĩ. Các sự kiện ca nhạc có nam ca sĩ tham gia cũng cắt bỏ tên anh chàng. Loạt MV ca khúc cũ bị bình luận là "kẻ lăng nhăng", "hình tượng sụp đổ" tràn ngập.

Thị phi bủa vây, anh chàng bị hủy nhiều show, concert bị fan tẩy chay, các nhãn hàng tạm dừng hợp tác

Dư luận cũng phản ứng dữ dội khi một nghệ sĩ trong sạch, chuyên nghiệp bấy lâu nay bỗng bị đặt dấu hỏi về đời tư, cách ứng xử trước scandal và sự nhất quán trong hình tượng trước công chúng. Nếu một bộ phận fan vẫn lựa chọn đứng về phía anh, thì phần đông khán giả trung lập lại cho rằng Hồ Ngạn Bân đã xử lý vụ việc thiếu tinh tế về mặt truyền thông, khiến tranh cãi leo thang không điểm dừng.

Tên anh liên tục xuất hiện trên hotsearch với loạt từ khóa như “Hồ Ngạn Bân - Dịch Mộng Linh hôn trong clip”, “Dịch Mộng Linh nói video là AI”, “Hồ Ngạn Bân phản bác: không phải AI”, “Fan hủy vé concert Hồ Ngạn Bân”… cho thấy mức độ phủ sóng cực lớn nhưng theo chiều hướng bất lợi, tác động trực tiếp tới uy tín, hình ảnh và các hoạt động thương mại của nam ca sĩ.

Hồ Ngạn Bân (sinh năm 1983 tại Thượng Hải) là nam ca sĩ, rapper, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc. Anh sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, theo học nhạc cụ từ nhỏ và gia nhập ngành giải trí từ năm 17 tuổi. Xuất thân trong một gia đình không quá giàu có nhưng có truyền thống yêu nghệ thuật, Hồ Ngạn Bân được đánh giá là thế hệ nghệ sĩ thực lực hiếm có, sở hữu nền tảng thanh nhạc vững và khả năng sáng tác đa dạng.

Hồ Ngạn Bân được đánh giá là thế hệ nghệ sĩ thực lực hiếm có, sở hữu nền tảng thanh nhạc vững và khả năng sáng tác đa dạng

Bước ngoặt đến vào đầu những năm 2000, khi anh nổi lên với các ca khúc như Thập Niên, Tứ Quý Ca, Khúc Hát Bất Hối…giúp anh trở thành một trong những giọng ca nổi thật của Mandopop. Hồ Ngạn Bân không chỉ hát, mà còn tự mình đảm nhiệm hòa âm - phối khí, xây dựng phong cách âm nhạc mang màu sắc Á Đông hiện đại. Anh từng đoạt nhiều giải thưởng lớn ở Trung Quốc và được xem là nghệ sĩ có tư duy nghệ thuật độc lập, hiếm khi chạy theo xu hướng.

Bên cạnh ca hát, Hồ Ngạn Bân còn hoạt động mạnh trong các chương trình truyền hình và sản xuất âm nhạc, từng làm giám khảo và cố vấn cho nhiều show, góp phần định hình phong cách cho các nghệ sĩ trẻ. Dù tính cách kín tiếng, anh lại sở hữu lượng fan trung thành nhờ tài năng và sự nghiêm túc trong nghề.