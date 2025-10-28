Nếu trước đây, những chương trình âm nhạc mang màu sắc chính luận thường bị gắn với hình ảnh khuôn mẫu, nghiêm trang và ít yếu tố giải trí, thì vài năm trở lại đây, công thức ấy đã được làm mới hoàn toàn. Các concert quốc gia giờ đây không còn xa lạ với sự xuất hiện của những nghệ sĩ “làm mưa làm gió” giới trẻ như SOOBIN, Hòa Minzy,... Và giữa dàn sao ấy, có một cái tên đang phủ sóng mạnh mẽ, gần như có mặt trong hầu hết các chương trình lớn từ Bắc chí Nam - đó là Anh Tú “Voi Bản Đôn”.

Từ sau Anh Trai Say Hi, Anh Tú được xem là một trong những ca sĩ đắt show bậc nhất. Thời điểm hướng về Đại lễ 2/9, Anh Tú gần như kín lịch, tham gia liên tiếp hàng loạt chương trình tầm cỡ. Không chỉ xuất hiện ở những concert quốc gia mà còn ở nhiều sự kiện nội bộ, chương trình nhãn hàng, anh gần như không có ngày nghỉ. Fan thậm chí đùa rằng “đi đâu cũng thấy Anh Tú”, vì trong 10 concert quốc gia thì anh đã góp mặt đến 9.

Lịch trình tháng 10 của Anh Tú

Đáng chú ý, bước sang tháng 10, sức nóng của Anh Tú vẫn không hề giảm nhiệt. Lịch trình dày đặc kéo dài từ Bắc chí Nam. Theo lịch trình công khai, chỉ riêng tháng 10 này, Anh Tú đã có tới 11 show liên tiếp: 4/10 - Vui Tết Trung Thu ở Bắc Ninh, 5/10 - Vườn Concert (Hà Nội), 11/10 - NEU Concert (Hà Nội), 12/10 - Đại học Văn Lang (TP.HCM), 16/10 và 17/10 - Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng Bộ Hà Nội, 18/10 diễn đám cưới ở Đà Nẵng,... cùng loạt event nhãn hàng.

Anh Tú luôn giữ được phong độ ổn định dù di chuyển liên tục. Anh thể hiện khả năng hát live vững vàng, xử lý sân khấu linh hoạt trong mọi concept - từ những tiết mục trang nghiêm, giàu cảm xúc cho đến phần trình diễn trẻ trung, sôi động.

Anh Tú có sáng tác riêng về Bác Hồ - ca khúc Người Là Hồ Chí Minh

Một dấu ấn đặc biệt trong hành trình sự nghiệp của Anh Tú chính là ca khúc Người Là Hồ Chí Minh - sáng tác riêng do chính anh thể hiện. Bài hát này không chỉ được biểu diễn ở nhiều chương trình trọng điểm mà còn nhận về phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Nam ca sĩ trẻ tự tay viết nhạc về Bác Hồ, thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào, truyền cảm đã giúp Anh Tú tạo nên dấu ấn riêng, khó trộn lẫn.

Anh Tú và LyLy ra mắt ca khúc Giữa Hòa Bình

Anh Tú rất quan tâm đến các dự án âm nhạc cộng đồng, quê hương đất nước. Dịp Đại lễ 2/9, Anh Tú cùng LyLy ra mắt ca khúc Giữa Hòa Bình. Cặp đôi cũng từng biểu diễn ca khúc này tại Chương trình Bản hùng ca Công an Nhân dân Việt Nam hồi tháng 8. Chính vì xác định được định hướng đúng đắn, Anh Tú được chào đón ở các show chính luận, là nghệ sĩ được chọn tham gia diễu hành sáng 2/9 và hát trong tiết mục đồng diễn của Đại lễ.

Anh Tú được chào đón ở các show chính luận, là nghệ sĩ được chọn tham gia diễu hành sáng 2/9 và hát trong tiết mục đồng diễn của Đại lễ

Cùng với sự nghiệp đang nở rộ, mức cát-xê của Anh Tú cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Theo nguồn tin trong giới bầu show, thù lao trung bình cho mỗi lần anh xuất hiện ở các sự kiện âm nhạc hiện vào khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này có thể dao động tùy theo tính chất từng chương trình.

Anh Tú từng chia sẻ rằng anh không muốn đặt mức giá quá cao, bởi mục tiêu của anh là mang âm nhạc đến gần hơn với khán giả. Sau hai chương trình đình đám Ca Sĩ Mặt Nạ và Anh Trai Say Hi, thù lao của anh đã có bước chuyển rõ rệt, nhưng Anh Tú vẫn duy trì lối sống giản dị, thường xuyên góp mặt hỗ trợ bạn bè nghệ sĩ mà không đặt nặng chuyện thù lao.