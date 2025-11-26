Negav sẽ trở thành Quán quân Anh Trai Say Hi?

Kết thúc Live Stage 4 và vòng loại thứ 2, 7 thí sinh đã phải chào tạm biệt chương trình là Cody Nam Võ, Lohan, Jasonlei, Dillian Hoàng Phan, Phúc Du và Rio. 18 gương mặt còn lại sẽ bước vào vòng Chung kết và đặc biệt là bảng đấu solo - mỗi người chuẩn bị một tiết mục cho riêng mình. Hành trình Anh Trai Say Hi mùa 2 đang đi vào giai đoạn nước rút khi tại đây, những cái tên thật sự đủ mạnh để chạm tay tới Best5 hay thậm chí là Quán quân đã dần lộ diện.

Không còn tính theo lượt vote khán giả ở trường quay, Chung kết là cuộc đua giữa các fanbase lớn và chăm chỉ nhất. Kết quả dựa trên số phiếu bình chọn trên toàn quốc bởi người hâm mộ. Vào 10h ngày 25/11, cổng bình chọn đã chính thức mở cửa. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ lúc này đến 22h ngày 13/12. Trong hơn 1 tháng, sẽ có nhiều cơ hội để các FC bứt phá, giúp thần tượng đến gần hơn với chiến thắng.

Tính đến 11h ngày 26/11, Negav đang dẫn đầu với lượng vote vô cùng ấn tượng - 266.309 vote. Con số này “đoạn tầng” một khoảng xa so với 4 vị trí còn lại. Với sức nhiệt đã có từ mùa 1, Negav bước vào mùa 2 với lợi thế lớn là cộng đồng người hâm mộ đông đảo, chịu chi và “thiện chiến”. Anh chàng đã được dự đoán có khả năng cao giành chức vô địch mùa giải này ngay từ những tập đầu. Negav cũng là Anh Trai duy trì độ thảo luận số 1 xuyên suốt 11 tập, đồng thời đứng hạng 1 qua 2 Live Stage.

Negav bỏ xa 4 gương mặt còn lại với 266.309 vote

Hạ cánh ở hạng 2 hiện tai là Vũ Cát Tường với 155.931 vote, con số đủ để tạo khoảng cách an toàn với 3 người còn lại nhưng vẫn khá xa so với Negav. Vũ Cát Tường vốn đã luôn có lượng người hâm mộ trung thành theo dõi và ủng hộ hết mình suốt hơn 10 năm sự nghiệp. Vũ Cát Tường cũng là ứng cử viên mạnh cho ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2.

Vũ Cát Tường bảo toàn hạng 2

Dừng chân ở vị trí thứ 3 là CongB với 129.670 vote. CongB là gương mặt toàn diện, “nhạc nào cũng nhảy”, năng nổ tham gia dựng tiết mục. Đã có fanbase khá vững chắc trước đó, CongB và Mason Nguyễn vô tình trở thành OTP mạnh nhất mùa giải, tạo hiệu ứng phủ sóng khắp MXH. Đây là thứ hạng phản ứng tương đối chính xác so với độ nổi tiếng hiện giờ của anh.

CongB là thí sinh vô cùng được lòng fan

Theo sát CongB không ai khác là Mason Nguyễn. Anh chàng gây bất ngờ nhất khi xuất sắc vươn lên hạng 4 với 128.487 vote. Hoạt động trong giới underground, không ai ngờ hình ảnh gai góc thường thấy của Mason Nguyễn lại là lớp “phòng thủ không hề tuyệt đối”. Ở Anh Trai Say Hi, nam rapper trẻ lột xác thành một con người hoàn toàn khác: dễ thương, quan tâm, nhiệt tình và “soft”. Kể từ Live Stage 1, FC của anh chàng đón nhận lượng thành viên ấn tượng.

Mason Nguyễn bứt phá trên chặng đua Chung kết

Chốt sổ top 5 là buitruonglinh , bỏ túi 32.564 vote. Là gương mặt khá quen thuộc với người yêu nhạc indie, buitruonglinh gây ấn tượng với khả năng sáng tác và làm nhạc tốt. Nhờ tính cách hòa đồng và hài hước, cộng với vai trò đội trưởng giúp team Hermosa giành chiến thắng Live Stage 2, buitruonglinh ghi điểm với đảo khán giả.

buitruonglinh là "ngựa ô" của mùa giải

Vì là ngày đầu tiên bình chọn, tất cả thứ hạng sẽ có những xáo trộn nhất định. Nỗ lực và tâm huyết của các FC sẽ tác động lớn đến cục diện đường đua vote cho tới ngày ngày 13/12.

Theo phía BTC, hoạt động bình chọn được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 diễn ra từ 10h ngày 25/11 đến 24h ngày 08/12, trong đó bảng xếp hạng sẽ được công khai và cập nhật hai lần mỗi ngày vào lúc 11h và 19h. Bước sang Giai đoạn 2, từ 00h03 ngày 09/12 đến 22h ngày 13/12, bảng điểm sẽ không còn hiển thị cho đến khi kết quả cuối cùng được công bố.