MV trong tù của Bình Gold chỉ là 1 trò đùa

Tối 25/11, Bình Gold bất ngờ “xuất hiện” trở lại trên đường đua âm nhạc với MV Con Muốn Được Trở Về Nhà. Khác với hình ảnh khoe mẽ, ăn chơi từng gắn với tên tuổi của mình, lần này ca khúc mang màu sắc tự sự, kể về nỗi ân hận của những đứa con trước mẹ.

MV mới của Bình Gold, Lil Shady, MT4 và TRAICAUBONG

Teaser MV từng khiến fan giật mình vì ai cũng hiểu rõ tình trạng pháp lý của nam rapper. Cách đây 5 tháng, vào tối 26/7, Công an Hà Nội xác nhận đã bắt giữ Vũ Xuân Bình (28 tuổi, quê Hải Phòng, trú tại Phú Thượng - Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản. Theo lời khai, tài xế taxi N.V.B phát hiện vị khách có biểu hiện bất thường và bị đe dọa nên đã bỏ chạy khỏi xe. Ngay sau đó, thanh niên này lập tức lái chiếc taxi đi, mang theo điện thoại và ví của anh B.

Công an phường Đại Mỗ cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai truy bắt. Đến khoảng 10h55 cùng ngày, Vũ Xuân Bình bị phát hiện tại khu vực đường gom vành đai 3, gần nghĩa trang Cự Khối (Long Biên). Tài sản của tài xế taxi được thu hồi đầy đủ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Bình Gold dương tính với ma túy và khai nhận toàn bộ hành vi tại cơ quan điều tra. Từ đó đến nay, nam rapper vẫn đang bị giam giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bình Gold bị tạm giam từ tháng 7 đến nay chưa có thông tin mới

Chính vì vậy, việc một sản phẩm âm nhạc mới mang tên Bình Gold xuất hiện công khai khiến khán giả không khỏi đặt dấu hỏi. Nhiều người cho rằng MV này được quay từ trước, sau đó ekip chủ động phát hành khi thời điểm phù hợp. Vấn đề gây tranh luận nằm ở chỗ, liệu một nghệ sĩ đang vướng vòng pháp luật có nên, hoặc có được phép xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc và công khai lên sóng hay không.

Lil Shady thông tin về Bình Gold

Để lý giải, Lil Shady, đàn anh thân thiết đồng thời là người đang tạm quản lý toàn bộ nền tảng mạng xã hội của Bình Gold đã lên tiếng cho biết mình đang giữ tới 100 demo nhạc của Bình Gold và sẽ lần lượt đăng tải để khán giả nghe trong thời gian nam rapper vắng mặt. Nhưng ở Con Muốn Được Trở Về Nhà, sự hiện diện của Bình Gold mờ nhạt đến mức khó nhìn thấy. Trong cả MV, Bình Gold chỉ rap đúng 8 câu, đoạn này được lặp lại hai lần. Bình Gold không xuất hiện trong MV. Ngay cả tiêu đề bài hát chỉ ghi tên ba rapper Lil Shady, TRAICAUBONG và MT4, trong khi vẫn hiển thị trên kênh YouTube Bình Gold.

Trong khi nam rapper đang bị giam giữ điều tra và không thể hoạt động, việc dùng cái tên Bình Gold để tạo hiệu ứng bàn tán là thiếu tôn trọng khán giả

Điều khiến cộng đồng rap đặt dấu chấm hỏi là MV vẫn được phát hành trên kênh Bình Gold và được quảng bá qua hệ thống mạng xã hội của Bình - điều mà ai cũng hiểu là do ekip đứng sau vận hành. Với nhiều người, đây chẳng khác gì một trò đùa. Trong khi nam rapper đang bị giam giữ điều tra và không thể hoạt động, việc dùng cái tên Bình Gold để tạo hiệu ứng bàn tán là thiếu tôn trọng khán giả. Không ít fan rap đặt câu hỏi: sản phẩm âm nhạc phục vụ sự sáng tạo hay chỉ đang tận dụng tranh cãi để câu sự chú ý?

Sự trở lại bất ngờ theo cách “nửa có nửa không” này khiến Bình Gold càng rơi vào thế khó. Bởi lẽ từ tựa đề MV đến thông điệp điều đã khiến khán giả hiểu lầm Bình Gold. Nếu MV thực sự mang tính tự sự và muốn gửi gắm cảm xúc chân thành, việc phát hành nó bằng cách gây hiểu lầm về sự xuất hiện của người trong cuộc lại vô tình khiến thông điệp bị giảm giá trị. Và với cộng đồng rap nơi sự thật và cá tính luôn được đề cao, cảm giác như vừa bị trêu ngươi này thực sự khó bỏ qua.