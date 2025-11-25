Ca sĩ J. bị trầm cảm nặng, bạn thân lừa hết tiền

Mới đây, Jackson Wang khiến mạng xã hội Trung Quốc chấn động khi tiết lộ về giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời - thời điểm anh rơi vào trầm cảm nặng, tạm ngưng hoạt động gần một năm và bị bạn thân lừa số tiền tương đương 1/3 thu nhập. Jackson cho biết suốt quãng thời gian đó, anh mất hoàn toàn cảm giác về bản thân, không muốn làm gì và thậm chí từng nghĩ cái kết tiêu cực. Những đêm say xỉn đến mức ngủ gục ngoài đường chỉ để quên đi hiện thực là điều Jackson gọi là “điểm tệ hại nhất” của cuộc đời.

Một trong những cú sốc lớn nhất chính là việc anh cho một người bạn cực thân vay 1/3 thu nhập với lý do “gia đình đang gặp biến cố”. Jackson tin tưởng vô điều kiện cho đến khi phát hiện toàn bộ chỉ là lời nói dối. Người bạn biến mất cùng số tiền, không để lại bất kỳ lời giải thích nào. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 7, Jackson nói thêm rằng người bạn này đã vay của anh khoản tiền tương đương 30% - 40% thu nhập, và sau khi mất trắng, anh hiểu rằng mối quan hệ đó đã kết thúc mãi mãi. Dù vậy, Jackson vẫn tin mình có thể rộng lòng với người khác, chỉ là lòng tin dành cho sai người đã khiến anh tổn thương sâu sắc.

Sự việc càng khiến fan xót xa hơn vì Jackson vốn là nghệ sĩ có lịch trình làm việc dày đặc và không ngừng cống hiến. Sự nghiệp của anh là minh chứng sống cho tinh thần kỷ luật và nỗ lực không mệt mỏi: từ vận động viên đấu kiếm của đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc), giành huy chương vàng châu Á năm 2011, xếp hạng 11 tại Thế vận hội Trẻ 2010, đến quyết định từ chối học bổng Stanford để sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Năm 2014, Jackson ra mắt cùng GOT7, nhanh chóng trở thành một trong những thành viên nổi tiếng nhất nhờ cá tính mạnh và khả năng giải trí gây chú ý.

Rời JYP năm 2021 mở ra cánh cửa cho hành trình solo quốc tế của Jackson. Anh bước ra thế giới với loạt dự án táo bạo, từ “Papillon” đến album Mirrors rồi Magic Man - tác phẩm từng lọt Billboard 200. Jackson không chỉ là ca sĩ mà còn là nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn MV, doanh nhân với TEAM WANG Records và Team Wang Design. Anh sáng tạo không ngừng, xuất hiện tại các sân khấu lớn như Coachella và trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ toàn cầu. Jackson Wang là nghệ sĩ gốc Hoa hiếm hoi đạt tầm ảnh hưởng sâu rộng ở cả châu Á lẫn phương Tây, được Forbes vinh danh trong nhiều danh sách uy tín.

Chính vì vậy, khi một người mạnh mẽ như Jackson trải qua khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, fan không khỏi lo lắng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, sự thành công và hình ảnh hào nhoáng là một con người đã phải đối diện với cảm giác phản bội, cô đơn và mất phương hướng. Việc Jackson có thể đứng lên chia sẻ sau tất cả khiến người hâm mộ thấy nhẹ nhõm phần nào, vì điều đó đồng nghĩa anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Thời gian này, Jackson Wang vẫn đang bận rộn với guồng công việc của 1 sao hạng A, chạy tour khắp châu Á. Fan chỉ mong Jackson hồi phục hoàn toàn, bỏ lại những tổn thương phía sau để tiếp tục tỏa sáng như cách anh đã luôn làm, vượt thử thách bằng chính bản lĩnh và sự kiên trì đáng nể của mình.