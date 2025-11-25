Cha Eun Woo sinh năm 1997, là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất dàn “tứ đại mỹ nam 97” của Hàn Quốc. Xuất phát điểm là ca sĩ thành viên nhóm ASTRO, anh nhanh chóng khẳng định sức hút khi lấn sân diễn xuất và ghi dấu với loạt vai chính trong My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty, Rookie Historian Goo Hae Ryung, Island ha y Wonderful World. Ngay cả khi tạm gác nghệ thuật để nhập ngũ, cái tên Cha Eun Woo vẫn duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ.

Nhắc đến Cha Eun Woo, visual chính là điểm khiến cả công chúng lẫn truyền thông phải dành sự tán dương đặc biệt. Anh được gọi là “Thiên tài gương mặt” - người sở hữu tỉ lệ vàng hoàn hảo, sống mũi thẳng, làn da trắng sáng và chiều cao 1m85 nổi bật. Những biệt danh như “mỹ nam bước ra từ truyện tranh”, “bảo vật quốc gia” hay “kẻ hủy diệt camera” phần nào cho thấy sức công nhận tuyệt đối cho nhan sắc của anh. Trong Kbiz, hiếm ai vừa mang vẻ đẹp tiêu chuẩn, vừa tạo cảm giác thanh lịch, vô thực như Cha Eun Woo.

Tài năng của Cha Eun Woo không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Anh sở hữu chỉ số IQ 142 và thành tích học tập luôn nằm trong nhóm đứng đầu thời còn đi học, từng giữ vai trò Chủ tịch hội học sinh trước khi cân nhắc thi vào các ngành Tư pháp tại những đại học hàng đầu. Em trai anh - Lee Dong Hwi, sinh năm 1999, theo học tại Đại học Phúc Đán và hiện là chuyên gia AI, càng khiến khán giả thêm tò mò về “gen thông minh” của gia đình Eun Woo.

Cha Eun Woo thành công với vai trò diễn viên

Nhóm nhạc ASTRO

Trong sự nghiệp diễn xuất, Cha Eun Woo trở thành một trong những idol-diễn viên được công nhận nhiều nhất. Từ hình tượng nam thần học đường ở My ID Is Gangnam Beauty, sức hút toàn châu Á nhờ True Beauty, đến những vai diễn trưởng thành hơn trong Island và Wonderful World, anh dần chứng minh sự tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, sự nghiệp âm nhạc cùng ASTRO, hợp đồng quảng cáo và sức ảnh hưởng thời trang giúp anh giữ vững vị trí ngôi sao đa lĩnh vực hàng đầu.

Ngay trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Cha Eun Woo tiếp tục tạo nên cột mốc đặc biệt khi trở thành quân nhân duy nhất được Bộ Quốc phòng lựa chọn xuất hiện tại tiệc chiêu đãi chào mừng Hội nghị Cấp cao APEC. Đây là trường hợp hiếm hoi, khi một quân nhân tại ngũ được phép xuất hiện trong một sự kiện ngoại giao cấp quốc gia. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sự góp mặt của Cha Eun Woo mang ý nghĩa ngoại giao văn hóa, đại diện cho hình ảnh quốc gia thông qua sức ảnh hưởng của một ngôi sao Hallyu.

Tại buổi tiệc do Tổng thống chủ trì, Cha Eun Woo xuất hiện trong trang phục chỉn chu, dẫn dắt loạt tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc Hàn Quốc. Chỉ sau vài giờ, mạng xã hội đã bùng nổ với những hình ảnh đầu tiên của anh - nét đẹp sắc sảo, khí chất trong quân phục và thần thái không lẫn vào đâu khiến dân mạng “náo loạn”. Không ít người nhận xét rằng đây là một trong những khoảnh khắc đỉnh cao visual của Cha Eun Woo từ trước đến nay.

Cha Eun Woo phục vụ trong Ban nhạc quân đội thuộc Lục quân Hàn Quốc

Cha Eun Woo chính thức nhập ngũ vào tháng 7/2025 và hiện phục vụ trong Ban nhạc quân đội thuộc Lục quân Hàn Quốc. Việc anh được Bộ Quốc phòng tín nhiệm đại diện cho quốc gia tại một sự kiện quan trọng như APEC không chỉ là vinh dự lớn mà còn là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng, trí tuệ và hình ảnh “bảo vật quốc gia” mà Cha Eun Woo đang nắm giữ - một mỹ nam hội tụ cả tài năng, học thức lẫn nhan sắc đỉnh cao.