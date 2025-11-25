“Có tiền mới đu được idol”

Ngày 22-23/11 vừa qua, 2 đêm concert kỷ niệm 6 năm xuất đạo Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đã chính thức khép lại. 7 cậu bé ngày nào nay đã trưởng thành ở cả ngoại hình lẫn khả năng trình diễn. Sau một chặng đường dài, cả nhóm và ekip quyết định sẽ gửi tặng món quà tới người hâm mộ bằng đại tiệc âm nhạc, điểm lại những cột mốc đáng nhớ và đẹp đẽ nhất giữa Thời Đại Thiếu Niên Đoàn và fan.

Sau khi hoàn thành xong 2 đêm nhạc kỷ niệm, hàng loạt video và ảnh ghi lại cảnh tượng khó tin được lan truyền khắp MXH. Ngay trước thềm diễn ra concert, bao quanh sân vận động là hàng nghìn ống kính máy quay, camera được giơ lên. Đây là những món hành trang “xịn sò” mà hội trạm tỷ chuẩn bị để mang về những thước phim, hình chụp chất lượng cao.

Choáng ngợp hơn, những mẫu máy ảnh kèm lens khủng vừa to vừa nặng là thế nhưng các trạm tỷ vẫn vác trên vai suốt 4 tiếng diễn ra concert. Họ không chỉ nổi tiếng là những fan chị mẹ chịu chi mà còn là người chơi hệ “tên lửa”: tác nghiệp và chỉnh sửa ảnh tại chỗ chỉ trong vài phút, và rồi đăng tải lên fansite siêu nóng hổi. Những người này đã cho ra đời không biết bao nhiêu bức ảnh thần thánh, giúp quảng bá và “ồn” cho idol hiệu quả hơn.

Khoảnh khắc dàn camera tại concert của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn trở nên viral trên các nền tảng mảng, khiến người xem phải tấm tắc khen ngợi độ máu chiến của các trạm tỷ. Nhiều người cho biết, bộ đồ nghề không chỉ tăng chất lượng hình ảnh - video mà còn đủ sức để chống chọi với loạt cơn mưa pháo giấy giăng đầy sân khấu, che kín mặt idol. Nhưng bằng sức mạnh đu thần tượng, các trạm tỷ vẫn thành công tung ảnh full HD, không bị dính chướng ngại vật nào.

Điều kiện cần để trở thành trạm tỷ chính là giàu hoặc rất giàu, kỹ năng chụp ảnh thoăn thoắt, ngón tay bấm ảnh tốc độ siêu nhanh

Một vài ý kiến còn hài hước khẳng định không phải ai cũng có thể trở thành trạm tỷ. Không chỉ đam mê, điều kiện cần chính là giàu hoặc rất giàu, kỹ năng chụp ảnh thoăn thoắt, ngón tay bấm ảnh tốc độ siêu nhanh. Ngoài ra, để làm trạm tỷ đích thực, người hâm mộ còn phải có sức khỏe tốt, biết trèo cây leo núi đu dây điện là điểm cộng, có niềm yêu thích với nghề “phóng viên” này… Bởi với hội trạm tỷ, đây không chỉ là chụp ảnh hay quay phim, mà là một môn thể thao kết hợp nghệ thuật khi tài chính, tốc độ, kỹ năng và cả “máu liều” hội tụ.

Hình ảnh các trạm tỷ lăn xả trên khán đài, vật lộn với góc chụp và ánh sáng, đã trở thành minh chứng sống động cho câu nói: “Có tiền mới đu được idol”, nhưng để thực sự “đu” thần tượng một cách đỉnh cao, fan còn cần một tâm huyết, kỹ năng và lòng nhiệt thành không kém cạnh gì idol trên sân khấu. Concert kỷ niệm 6 năm của Thời Đại Thiếu Niên Đoàn không chỉ là ngày hội âm nhạc, mà còn là nơi văn hóa fandom được nâng lên một tầm cao mới.