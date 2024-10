Hai concert đầy cảm xúc của Anh Trai Chông Gai và Anh Trai Say Hi vừa qua không chỉ để lại dấu ấn bởi những màn trình diễn mãn nhãn, mà còn bởi khoảnh khắc hàng chục nghìn người hâm mộ đồng thanh hòa ca cùng nghệ sĩ từ đầu đến cuối bài. Không chỉ là fanchant (hò đệm theo câu hát của nghệ sĩ), mà các fan nội địa còn thuộc làu từng câu, từng chữ, hát karaoke trọn vẹn bài hát tạo nên dàn đồng ca hoành tráng và xúc động.

Sân khấu Dẫu Có Lỗi Lầm với fanchant bùng nổ

Vào đêm 19/10, hai concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đã chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử khi hàng chục nghìn khán giả cùng nhau tạo nên dàn đồng ca vô cùng hoành tráng. Tại phần mở màn Hỏa Ca của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, không khí sân khấu được thổi bùng khi fan liên tục hò hét và hát theo từng câu, từ đầu đến cuối.

Chiếc Khăn Piêu cũng cháy không kém

Hay khi ca khúc đầy cảm xúc Dẫu Có Lỗi Lầm vang lên, 25 nghìn người cùng đồng thanh hát theo các anh tài, tạo nên một không khí thật sự tuyệt vời. Bên cạnh những ca khúc nhạc trẻ, concert còn gây ấn tượng mạnh mẽ khi toàn thể người hâm mộ cùng hòa ca các làn điệu truyền thống như Trống Cơm, Đào Liễu hay Chiếc Khăn Piêu, khiến người xem không khỏi phấn khích khi nhìn thấy các khán giả trẻ ủng hộ văn hóa truyền thống.

Tại concert Anh Trai Say Hi - nơi tạo ra đến hàng chục ca khúc hit được khán giả vô cùng yêu thích, nên không có gì là lạ khi khán giả cổ vũ, hát theo hết sức nhiệt liêt. Khoảnh khắc các bản hit như Sao Hạng A, Catch Me If You Can, Kim Phút Kim Giờ vang lên, toàn bộ khán giả vừa hét, vừa hát theo không bỏ sót một lời khiến ai nấy đều nổi da gà. Hàng chục nghìn khán giả chung một niềm yêu thích âm nhạc, cùng hát với nhau tạo nên buổi karaoke tập thể vô cùng đáng nhớ.

Sao Hạng A với biển chant đầy tự hào

Tiểu Vy bắt nhịp cho Kim Phút Kim Giờ

Không hề kém các cộng đồng fan lớn mạnh của nghệ sĩ quốc tế, fan Việt nay còn bùng nổ hơn khi dự show như đi hát karaoke. Fan Việt đồng thanh hát trọn vẹn từng câu, từng chữ cả bài hát cùng nghệ sĩ. Đặc biệt, từ những ca khúc mới cho đến những bài hit quốc dân đi vào huyền thoại, có tuổi đời thậm chí còn nhiều hơn số tuổi của khán giả, tất cả đều được khán giả đón nhận và hát theo, cho thấy âm nhạc Việt chưa bao giờ có sức ảnh hưởng sâu rộng như hiện tại.

Nghệ sĩ như được tiếp thêm sức mạnh từ màn cổ vũ của khán giả

Sự hòa quyện tuyệt vời giữa nghệ sĩ và người hâm mộ đã tạo nên một dàn đồng ca hùng mạnh, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của nhạc Việt. Điều tuyệt vời nhất đối với mỗi nghệ sĩ chính là khi thấy khán giả nhiệt tình hát theo từ đầu đến cuối, khẳng định rằng yếu tố quyết định cho thành công của một concert chính là sự đồng hành của fan trong từng giai điệu và cảm xúc.