Bị chỉ trích thiếu tư duy âm nhạc, Rosé vẫn vượt mặt các thành viên cùng nhóm BLACKPINK

Rosé (BLACKPINK) và Bruno Mars đã có màn hợp tác chấn động toàn cầu với sản phẩm âm nhạc APT.. Dù là một sản phẩm tiếng Anh nhưng với việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc một cách khéo léo, tinh tế, APT. vẫn giành được sự đón nhận của đông đảo người hâm mộ xứ kim chi. Tuy nhiên, nhận về cơn mưa lời khen với hàng loạt thành tích bùng nổ MXH là thế nhưng APT. của Rosé và Bruno Mars vẫn gây ra một số tranh cãi.

MV ATP. - Bruno Mars x Rosé (BLACKPINK)

Theo đó sau khi MV APT. lên sóng, một bộ phận cộng đồng mạng nhận xét ca khúc mang lại một cảm giác giống như bản hit huyền thoại That's Not My Name của The Ting Tings được ra mắt vào năm 2008. Sự trùng hợp của hai ca khúc được cư dân mạng chỉ ra khi giai điệu đều mang âm hưởng Pop Punk vui nhộn, sôi động. MV cũng được thực hiện ý tưởng trong studio với khung cảnh người cầm mic, người đánh trống.

Ngoài ra qua ca khúc APT., Rosé còn khiến người nghe gợi nhớ đến "nữ hoàng nhạc Pop Punk" Avril Lavigne. Chính những điểm tương đồng này khiến thành viên BLACKPINK nhận về tranh cãi khi cho rằng cô thiếu màu sắc cá nhân và thậm chí là tư duy âm nhạc.

MV APT. của Bruno Mars và Rosé

… được so sánh bản hit huyền thoại That’s Not My Name của The Ting Tings

MV That’s Not My Name - The Ting Tings

Gặp tranh cãi là thế nhưng APT. lại giúp cho Rosé gặt hái được những thành tích "đỉnh nóc" trong sự nghiệp solo tính đến thời điểm hiện tại. Theo đó tính đến 16h (giờ Việt Nam) - chỉ sau 1 ngày 1 tiếng kể từ khi phát hành, ca khúc APT. đã "phủ xanh" các BXH âm nhạc tại Hàn Quốc giúp cho Rosé đạt thành tích Real Time All-kill (RAK - thành tích thứ hạng #1 trên tất cả các BXH trong thời gian thực).

Thành tích này chính thức đưa Rosé trở thành thành viên đầu tiên của BLACKPINK đạt RAK trong năm 2024. Trước đó, ca khúc cũng giúp Rosé "vượt mặt" chị em cùng nhóm BLACKPINK - Jennie và Karina - người đang dẫn đầu BXH MelOn của Hàn Quốc để giành thứ hạng #1 MelOn Top 100 đầu tiên trong sự nghiệp.

APT. giúp Rosé đạt thành tích Real Time All Kill

Chưa đầy 1 ngày ra mắt, ca khúc của Rosé và Bruno Mars đã vượt qua Mantra (Jennie), HAPPY (DAY6) và UP (Karina) để giành #1 Top 100 MelOn - BXH âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc

Ở mặt trận quốc tế, APT/ của Rosé và Bruno Mars dẫn đầu BXH iTunes của 51 quốc gia. Bài hát đạt #8 trên bảng xếp hạng iTunes tại Hoa Kỳ, đưa Rosé trở thành nghệ sĩ solo nữ châu Á đầu tiên có bài hát ra mắt lọt thẳng Top 10.

Trên nền tảng YouTube, Rosé cũng mang về loạt thành tích ấn tượng chỉ sau 24h phát hành. Cụ thể, nàng "bông hồng nước Úc" giành 25,2 triệu view, 2,9 triệu lượt like và #1 Trending Music YouTube. Dù chưa thể "vượt mặt" cô bạn thân Lisa với thành tích lượt view 24h đầu (ROCKSTAR của Lisa đạt 32,4 triệu view) nhưng Rosé cũng vượt qua người chị em cùng nhóm Jennie khi MV Mantra giành 14,4 triệu view sau 24H.

Lượt view và lượt like MV của Rosé sau 24h đầu phát hành

Chỉ sau chưa đầy 2 ngày lên sóng, MV APT. đã vượt qua Jennie về cả thứ hạng trending và lượt view