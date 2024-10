Rosé (BLACKPINK) gây sốt, được khen ăn đứt Lisa và Jennie

Ngày 18/10, Rosé tung video âm nhạc của đĩa đơn mới APT trên kênh YouTube chính thức. Đây là ca khúc đầu tiên của giọng ca chính BLACKPINK với tư cách nghệ sĩ solo sau khi rời YG Entertainment và gia nhập The Black Label - công ty của Teddy, người đứng sau những bản hit thành công của nhóm nhạc.

Theo AllKpop, APT là đĩa đơn phát hành trước khi Rosé chính thức trở lại đường đua âm nhạc, với album đầy đủ mang tên Rosie, dự kiến ra mắt ngày 6/12.

Rosé hợp tác với Bruno Mars trong MV APT. Ảnh: X.

APT đặc biệt hơn khi có sự góp mặt của nam ca sĩ Bruno Mars. Hai ngôi sao Mỹ và Hàn Quốc không chỉ hòa giọng cùng nhau mà còn đồng sáng tác ca khúc.

Khác với sự đầu tư về của những sản phẩm solo từ Lisa và Jennie, bối cảnh của APT chỉ giới hạn trong một phòng thu màu hồng, hai ca sĩ mặc một bộ trang phục từ đầu tới cuối (tông đen - trắng chủ đạo) và một số thiết bị âm thanh như loa, trống... làm vật trang trí.

Ca khúc mang giai điệu tươi vui, nhịp phách nhanh, mạnh tạo cảm giác gây nghiện. Hình ảnh được điều chỉnh nhanh và giật liên tục phù hợp với âm thanh. Vũ đạo đơn giản, có chút lộn xộn nhưng thể hiện rõ tinh thần bài hát. Ngoài ra, Rosé và Bruno Mars tương tác thoải mái, tự nhiên và thân mật cũng là yếu tố thu hút người xem.

Giọng hát không cần phải bàn bởi cả hai đều sở hữu chất giọng tốt, nội lực và có sự ăn khớp khi kết hợp với nhau.

Tên gọi APT có hai tầng ý nghĩa. Trong tiếng Anh, nó là viết tắt của Apartment (căn hộ). Tuy nhiên, nó lại có phát âm giống với “apateu”, trò chơi uống rượu của Hàn Quốc. Trong bài hát, hai ca sĩ có chơi chữ “meet me at the apateu (apartment)”, vừa có ý nghĩa rủ chơi trò apateu, cũng được hiểu là hẹn gặp tại căn hộ.

Giống Lisa và Jennie, ca khúc của Rosé có lời hoàn toàn bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở người đẹp Australia là cô không bỏ quên yếu tố Hàn Quốc thông qua tên gọi và câu nói tiếng mẹ đẻ ở đầu MV.

APT là ca khúc mang chủ đề vui chơi, tiệc tùng

Sản phẩm âm nhạc mới của Rosé nhanh chóng tạo cơn sốt toàn cầu. MV hút hơn 5,6 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 4 giờ chia sẻ. Ngoài ra, các chủ đề như “Rosé - Bruno - APT ” và “APT out now (APT phát hành bây giờ)” lọt vào top thịnh hành trên X.

MV cũng trở thành đề tài thảo luận rôm rả trên các diễn đàn trực tuyến. Đa phần khán giả để lại đánh giá tích cực cho giọng ca chính BLACKPINK, thậm chí còn cho rằng APT chất lượng hơn hẳn những sản phẩm solo của Lisa (Rockstar, New Woman và Moonlit Floor) và Jennie (Mantra).

Cư dân mạng bình luận: “Cả hai đều có giọng hát điên rồ. Phần lặp lại APT thật gây nghiện. Chào mừng sự trở lại của bạn, Chaeyoung (tên tiếng Hàn của Rosé)”, “Đây sẽ là cú hit lớn. Mừng cho Rosie. Cô ấy có lẽ là thành viên ít nổi hơn của BLACKPINK nhưng với ca khúc này, vị thế của cô ấy sẽ khác”, “Cô ấy là thành viên duy nhất của BLACKPINK có niềm đam mê thực sự với âm nhạc”, “Chúng ta đã nghe sản phẩm solo của từng thành viên BLACKPINK, phải thừa nhận Rosé làm rất tốt”, “Tôi ước phần điệp khúc chặt chẽ hơn vì sự hòa âm của họ khiến tôi phát điên. Bài hát này sẽ tuyệt vời hơn với phần điệp khúc mạnh mẽ hơn. Tôi thích nó và chắn chắn nghe nhiều lần. Tôi vui vì Rosie mời được nghệ sĩ lớn như Bruno”, “Không thể chờ đợi thêm nữa để được nghe toàn bộ album của cô ấy”, “Đây mới thực sự đáng gọi là âm nhạc. Cô ấy vừa cho ra mắt bản solo chất lượng hàng đầu trong năm nay”, “Trong số tất cả đĩa đơn solo của các thành viên BLACKPINK năm nay, đây là đĩa đơn mà tôi thích nhất. Ai mà biết được giọng hát tuyệt vời của Bruno Mars lại hòa hợp với Rose đến vậy?”...

Bên cạnh đó, người hâm mộ phấn khích trước sự ăn ý giữa Rosé và Bruno. Họ nhận xét hai nghệ sĩ dễ thương khi bên nhau, không chỉ hợp về giọng hát mà còn dễ dàng tạo ra phản ứng hóa học.