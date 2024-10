Vừa qua, Jennie được bắt gặp tại after party Sweat Tour của ca sĩ Charli xcx cùng Troye Sivan, Simi-Haze, Lily Rose-Depp, 070 Shake,… Khung hình chung của các ngôi sao gây sốt MXH khi ai nấy đều khoe trọn vẻ "slay", quyến rũ khó rời mắt. Những ngày này, Jennie đang ở Los Angeles, Mỹ.

Sau khi phát hành single Mantra, Jennie thực hiện quay hình cho loạt show âm nhạc Hàn Quốc rồi thực hiện ngay lịch quảng bá tại Mỹ. Hôm 16/10, Jennie diễn trực tiếp ca khúc mới trên sóng Jimmy Kimmel Live, nhận được phản hồi vô cùng tích cực.

Bức ảnh đang gây sốt của Jennie tại bữa tiệc Sweat Tour

Lý do mà bức ảnh chung của Jennie và các ngôi sao tại after party Sweat Tour gây sốt chính là "vibe" quá giống với bộ phim tai tiếng The Idol. Năm 2023, Jennie "chào sân" Hollywood với vai diễn đầu tay Dyanne trong series của HBO, do The Weeknd nhúng tay sản xuất.

The Idol khai thác mặt tối của giới giải trí hào nhoáng, phù phiếm xứ cờ hoa. Vai diễn của Jennie là một vũ công tham vọng, muốn chớp cơ hội "chiếm ngôi" popstar của bạn thân là Lily Rose-Depp. Bộ phim bị chê thậm tệ ở thời điểm phát sóng vì nội dung nhảm nhí, các cảnh quay 21+ phản cảm. Jennie cũng vướng tai tiếng không ít vì vai diễn này.

Jennie trong vai diễn đầu tay - Dyanne của The Idol

Jennie và Lily Rose-Depp, Troye Sivan

Khung cảnh tiệc tùng của bộ phim như được tái hiện qua bức ảnh mới nhất của Jennie và dàn sao ở tiệc hậu show Charli XCX

Hội ngộ Lily Rose-Depp và Troye Sivan, cùng các ngôi sao tạo nên bức ảnh đậm chất tiệc tùng, người ta không thể không liên tưởng đến vai diễn đầu tay của Jennie trong The Idol. Sự liên kết này một lần nữa khiến đồn đoán ca khúc của Mantra là cách mà Jennie "tri ân" vai diễn đầu tay bị mang ra bàn tán.

Màn tái xuất của Jennie gây tranh luận, nhất là ở phần lời bị nghi là "cổ xuý lối sống xa xỉ"

Ca khúc Mantra được fan nhạc ngợi khen bởi giai điệu cuốn hút, catchy, màu sắc âm nhạc độc đáo "cộp mác" Jennie. Bên cạnh đó, phần hình ảnh sang xịn mịn, lột tả rõ hình tượng "pretty girl" đầy tự tin, độc lập mà Jennie hướng đến. MV như một catalog thời trang thực thụ, cùng trang phục xa xỉ và siêu xe tiền tỷ.

Nhưng, có người khen thì sẽ có kẻ chê. Màn tái xuất của Jennie gây tranh luận, nhất là ở phần lời bị nghi là "cổ xuý lối sống xa xỉ".

JENNIE - MV Mantra

Lời bài hát Mantra đề cập trực tiếp đến những cô gái xinh đẹp, thích tiệc tùng ở Los Angeles. Nhiều người đặt giả thuyết hình tượng trong MV liệu có phải là ám chỉ đến vai diễn đầu tay ồn ào của Jennie - Dyanne trong The Idol, là 1 cô gái Hollywood tiệc tùng, đầy thị phi.

Jennie không quan tâm đến các tranh cãi bủa vây

Gạt phăng hình ảnh idol Kpop, Jennie hiện tại phóng khoáng, "yolo" không ngại thử những điều mình muốn

Jennie không quan tâm đến các tranh cãi bủa vây. Cô nàng kiên định với hình ảnh một cô nàng thượng lưu tự tin, xinh đẹp trong lần trở lại này. Jennie còn không ngại thử nghiệm với tóc bạch kim sáng màu, lối make-up đậm đầy cá tính và trang phục cắt xẻ táo bạo khoe trọn đường cong.

Điều này càng giúp MV Mantra được thể hiện thông điệp rõ nét qua cách Jennie xây dựng hình tượng. Gạt phăng hình ảnh idol Kpop, Jennie hiện tại phóng khoáng, "yolo" không ngại thử những điều mình muốn.

Jennie kiên định với hình ảnh một cô nàng thượng lưu tự tin, xinh đẹp trong lần trở lại này

Ở đời thực, Jennie cũng có nhóm bạn nổi tiếng, khí chất và giàu có luôn đồng hành cùng cô trong mọi cột mốc sự nghiệp. Có thể thấy, sự liên kết giữa âm nhạc và chất liệu đời thường của Jennie vô cùng mạnh mẽ.

Jennie thả dáng với nhóm bạn nổi tiếng: chị em nhà SimiHaze và Rosé