Dân mạng phát cuồng với Jennie

Sáng 11/10, Jennie “thả xích" MV Mantra - sản phẩm mở đường cho album đầu tay sau 8 năm kể từ lần đầu quảng bá solo. Ngay từ thời điểm “nhả hint" cho Mantra, Jennie đã khiến dân tình đứng ngồi không yên bởi thông điệp độc đáo và cách mà cô nàng biến hoá trong mỗi bức ảnh concept mới. Như mong đợi, Jennie chiêu đãi khán giả bằng một MV mở đường không thể bùng nổ hơn.

JENNIE - MV Mantra

Với thời lượng dưới 3 phút, Mantra vẫn đủ để Jennie thể hiện thế mạnh hát lẫn rap. Bản phối pop catchy cùng giọng rap cuốn hút của Jennie khiến dân tình “điên đảo". Đặc biệt, chính Jennie cũng tham gia sáng tác single tiếng Anh lần này. Được đảm nhận bởi đội ngũ quốc tế, phần sản xuất lẫn sáng tác của Mantra khó có thể tìm ra khuyết điểm để chê.

Mantra thực sự như một "thần chú" bỏ bùa khó thoát, làm người nghe cứ phải liên tục replay. Song, vì bài hát khá ngắn nên vẫn khiến nhiều người nghe cảm thấy tiếc nuối.

Bản phối pop catchy cùng giọng rap cuốn hút của Jennie khiến dân tình “điên đảo"

Về phần hình ảnh, Jennie hoá "gái Mỹ" biến MV Mantra thành sàn diễn cá nhân với tận 5 tạo hình hoành tráng, khoe dáng bốc lửa cạnh dàn siêu xe tiền tỷ. Không hổ danh là "it girl số 1 Hàn Quốc", phong cách thời trang của Jennie chưa từng làm dân tình thất vọng. Jennie đã mang đến 1 món quà biến sự chờ mong thời gian qua thực sự xứng đáng. Cả âm nhạc lẫn hình ảnh, cô nàng "ăn không để lại vụn"!

"Gái Mỹ" Jennie cực bén!

Cả âm nhạc lẫn hình ảnh, Jennie "ăn không để lại vụn"!

Trên các nền tảng, MV của Jennie là chủ đề hot nhất ngay lúc này. Cư dân mạng “phát cuồng" với hình tượng ngôi sao toàn cầu Jennie xây dựng. Âm nhạc bắt tai, ca từ chất lượng, truyền cảm hứng về sự tự tin, Jennie nhận về cơn mưa lời khen cho những nỗ lực âm thầm thời gian qua. Màn đầu tư tất tay của Jennie mang về quả ngọt, đập tan sự hoài nghi về việc “công chúa YG" liệu có ổn khi tách khỏi đế chế giải trí.

Phản ứng cư dân mạng về MV Mantra:

- Bài hát điên rồ quá. Cô ấy trông y như một ngôi sao nhạc pop.

- Bài hát hay nhưng sao lại có cảm giác ngắn thế? Cứ phải nghe đi nghe lại hoài.



- Jennie-yah, thật điên rồ.



- Thay 5 bộ đồ, 5 chiếc siêu xe. Tôi thích cảm giác phú bà giàu có này.



- Jennie quá đẹp luôn. Dù một số tạo hình trông rất lạ nhưng lại quyến rũ hiếm thấy. Đúng là cô nàng tạo trend.



- Lại bắt đầu khiến đồ sold-out rồi đây, hình ảnh Jennie luôn thời thượng nhìn mà đã mắt.



- Cô ấy chọn bài hát rất hay. Nhưng bài này quá ngắn, chỉ 2 phút 17 giây



- Bài này hay kinh khủng



- Nó hay kinh khủng, làm tôi choáng váng phấn khích.



- Bài hát hay dã man, tôi bị sốc. Jennie thì quá quyến rũ rồi. Cô ả như một ngôi sao toả sáng bằng tất cả sức hút tự nhiên.



Dù Mantra là một single tiếng Anh và ra mắt giờ quốc tế, nhưng vẫn khiến các BXH nhạc số tại Hàn Quốc “phát sốt"

Sau 2 giờ phát hành, MV Mantra thu về 3 triệu lượt xem, lên top 1 trending xu hướng video toàn cầu. Tại Việt Nam, MV của Jennie theo top trending thần tốc, hiện tại đã ở top 16 video âm nhạc thịnh hành. Jennie hứa hẹn sẽ vượt qua nhiều “anh trai" để chiếm thứ hạng cao.

Dù Mantra là một single tiếng Anh và ra mắt giờ quốc tế, nhưng vẫn khiến các BXH nhạc số tại Hàn Quốc “phát sốt". Mantra debut ở thứ hạng #41 của MelOn top 100. Ca khúc mới của Jennie leo hạng cực nhanh. Tính đến 13 giờ chiều 11/10 (theo giờ Việt Nam), Mantra trụ ở #2 Bugs, #Genie, #23 MelOn Top 100 và #88 Flo. Jennie chưa bao giờ mất sức hút tại thị trường nội địa.

Theo cập nhật mới nhất lúc 7 giờ sáng 12/10, ca khúc Mantra đã chính thức tiến vào top 10 MelOn, ở vị trí #9. Bên cạnh đó, thứ hạng các BXH thuộc hệ thống iChart vô cùng ổn định với #2 Bugs, #5 Genie và #36 FLO. Jennie cũng chính thức lên #1 iTunes tại Mỹ và Úc. Theo đó, là nghệ sĩ nữ solo Kpop duy nhất trong năm nay làm được điều này.

Thành tích của Jennie tăng chóng mặt

Ngoài ra, Mantra còn “triple-kill", đứng top 1 ba nền tảng âm nhạc lớn nhất Trung Quốc là QQ Music, NetEase Music và KuGou. Thành tích của Jennie tăng chóng mặt, cho thấy sức công phá của một trong những idol toàn cầu nổi tiếng nhất hiện tại.

Jisoo - Lisa hào hứng, Rosé “gào thét" vì 1 lý do

Jennie comeback được bạn bè, đồng nghiệp nô nức chúc mừng. Nhưng khiến dân tình chú ý nhất thì phải là các thành viên BLACKPINK.

Fan “bự” nhất của BLACKPINK chính là BLACKPINK, nhận định này quả đúng không sai. Sau khi Jennie tung ca khúc mới lên các nền tảng, các chị em lập tức tương tác nhiệt tình. Ở dưới bài đăng OUT NOW, Jisoo hào hứng bình luận “Tốt nhất là Mantra”. Chưa hết, chị cả BLACKPINK còn chia sẻ lại link stream ca khúc Mantra lên story Instagram, xứng danh là supporter số 1 của cô em Jennie.

Jisoo xứng danh là supporter số 1 của cô em Jennie

Về phần Rosé, cô nàng chia sẻ liên tiếp 2 story Instagram bày tỏ sự si mê Jennie. Nhìn cô chị quyến rũ, nóng bỏng hết nấc, Rosé phải cảm thán “Jennie là số 1”. Chưa hết, đoá hồng nước Úc còn “gào thét" không thôi vì tạo hình khoe eo cùng chân váy 1 gang tay của Jennie. Nhìn sự “mất kiểm soát” của Rosé, dân tình cũng phấn khích theo.

Rosé “gào thét" không thôi vì tạo hình khoe eo cùng chân váy 1 gang tay của Jennie

Lisa cũng cập nhật story Instagram chia sẻ tin vui của Jennie. Giống Rosé, Lisa cảm thán vì Jennie quá hot “You ate girl”. Động thái này của Lisa đã đập tan ồn ào thờ ơ với chị em thời gian qua.

Lisa cảm thán vì Jennie quá hot “You ate girl”

Single mở đường của Jennie “ăn đứt" Lisa

Đo lường phản ứng từ công chúng, có thể thấy single mở đường của Jennie đang được đánh giá cao hơn so với Lisa cùng ROCKSTAR. Là 2 “mẩu" BLACKPINK có hoạt động năng nổ ở nước ngoài, cùng định hướng quốc tế, Lisa và Jennie thường được mang lên “bàn cân" so sánh. Chưa bàn đến thành tích vì các chỉ số chưa cân xứng do thời điểm phát hành, thì chất lượng âm nhạc, Jennie đã “ăn đứt" Lisa.

Tính riêng về chất lượng âm nhạc, ROCKSTAR

... bị Mantra "lấn át"

Mantra chỉ dài 2 phút 17 giây, nhưng nội dung cực kỳ đắt giá. Jennie thể hiện khả năng viết lời, kiểm soát chủ đề một cách ấn tượng. Cách nữ rapper BLACKPINK truyền đi thông điệp nữ quyền mạnh mẽ, mới mẻ và thú vị khiến người nghe tấm tắc. Jennie không kêu gọi phụ nữ phải đứng lên làm thứ gì đó lớn lao mới được coi là có sức mạnh. Chỉ đơn giản là “pretty girls don’t do drama" (gái xinh không quan tâm drama) là đã đủ “sắc nét".

Jennie hát vang thông điệp “pretty girls don’t do drama"

Jennie tận hưởng cuộc sống của một ngôi sao hàng đầu làng nhạc, dùng trải nghiệm cá nhân để giúp người nghe cảm nhận sự muôn màu muôn vẻ, hướng các cô gái đến lối sống tích cực, tràn đầy sự tự tin. Lời lẽ gãy gọn, giai điệu lôi cuốn, single của Jennie thành công mê hoặc người nghe.

Nhìn cơn mưa lời khen dành cho Jennie là đủ thấy, công chúng đón nhận sản phẩm mới của cô nàng ở mức độ nào

So với ROCKSTAR bị chê hào nhoáng một cách sáo rỗng, để lộ điểm yếu nội dung của Lisa, Mantra là “thần chú" thể hiện được cá tính nghệ thuật độc đáo, chiều sâu của Jennie trong âm nhạc. Nhìn cơn mưa lời khen dành cho Jennie là đủ thấy, công chúng đón nhận sản phẩm mới của cô nàng ở mức độ nào. Với phong độ này, full album của Jennie càng khiến dân tình háo hức hơn.