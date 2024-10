7 giờ sáng 11/10 (theo giờ Việt Nam), Jennie chính thức "thả xích" single Mantra - đánh dấu màn tái xuất sau 8 năm kể từ lần đầu quảng bá cá nhân với SOLO. MV Mantra cũng là sản phẩm đầu tiên trong dự án album dài hơi được Jennie và đội ngũ Oddatelier sản xuất.

Single toàn bộ bằng tiếng Anh, phát hành giờ quốc tế cho thấy rõ định hướng của nữ rapper nhóm BLACKPINK. Jennie tự tin khẳng định bản lĩnh ngôi sao toàn cầu với MV Mantra.

JENNIE - MV Mantra

Không ngoài mong đợi, Mantra là một ca khúc catchy, sôi động và thời thượng - đúng như cá tính và phong độ âm nhạc Jennie luôn theo đuổi. Jennie tham gia sáng tác trong single đầu tay hậu rời YG. Đội ngũ làm nhạc hoàn toàn đến từ ekip quốc tế. Mantra là lời thần chú của Jennie. Nữ thần tượng muốn truyền đi thông điệp tích cực, tôn vinh sức mạnh và truyền cảm hứng cho mọi cô gái tự tin tỏa sáng theo cách riêng của họ.

Jennie tham gia sáng tác trong single đầu tay hậu rời YG, là lời thần chú truyền động lực cho những cô gái tự tin phá đảo thế giới của mình

Với thời lượng dưới 3 phút, Mantra vẫn đủ để Jennie thể hiện cả thế mạnh hát lẫn rap. Beat nhạc được gia giảm cùng bộ gõ và tiếng dây bổ trợ tốt cho vocal độc đáo của Jennie. Phần sản xuất lẫn sáng tác của Mantra khó có thể tìm ra khuyết điểm để chê. Song, cũng vì khá ngắn mà người nghe sẽ muốn được nghe giai điệu cuốn hút này lâu hơn. Mantra thực sự như một "thần chú" bỏ bùa khó thoát, khiến fan liên tục replay.

Mở đầu MV với hình ảnh công chúa như "nhắc nhớ" về SOLO era

Jennie và vũ đạo cực chiến cho Mantra

Tạo hình gái Mỹ gây sốt nhất

Hình ảnh sang xịn mịn như video thời trang cao cấp

Đổi một trang phục là một "xế sang" mới

Về phần MV, Jennie "chơi tất tay" với những thước phim cao cấp như video thời trang xa xỉ, được quay hoàn toàn tại Mỹ. Như nhá hàng trước đó, Jennie hoá "gái Mỹ", biến MV Mantra thành sàn diễn cá nhân với tận 5 tạo hình hoành tráng.

Không hổ danh là "it girl số 1 Hàn Quốc", phần tạo hình của Jennie thay đổi chóng mặt, mới mẻ và đều tô bật cá tính nghệ sĩ. Cứ đổi 1 trang phục, Jennie sẽ đổi sang 1 "xế sang" khiến dân tình sốc vì độ xa hoa của nữ thần tượng toàn cầu.

Phần hình ảnh mãn nhãn với bàn tay vàng của nữ đạo diễn từng thắng giải Grammy

Jennie hợp tác với Tanu Muino - nữ đạo diễn từng thắng giải Grammy cho hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất trong lần trở lại này. Tanu Muino cũng là người đứng sau siêu phẩm As It Was của Harry Style và Standing Next to You của Jung Kook. Có thể thấy, Jennie lựa ekip kỹ đến thế nào cho sản phẩm đầu tiên cô tự mình thực hiện.

Từ bối cảnh, màu sắc MV cho đến những lần khoe dáng bốc lửa, Jennie đều mang đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng cho những người yêu quý, chờ đợi cô nàng. Sự chờ mong thời gian qua thực sự xứng đáng. Cả âm nhạc lẫn hình ảnh, Jennie đều "ăn không để lại vụn"!

Cả âm nhạc lẫn hình ảnh, Jennie đều "ăn không để lại vụn"!

Sản phẩm thời thượng đậm chất Mỹ, Jennie hướng đến thị trường toàn cầu nhưng sẽ quảng bá song song tại Hàn Quốc. Single Mantra hứa hẹn "phá đảo" các BXH âm nhạc từ nội địa đến quốc tế. Sau 8 năm, Jennie không còn là cô công chúa bé bỏng của YG.

Sau 8 năm, Jennie không còn là cô công chúa bé bỏng của YG

Jennie hiện tại mang đến hình ảnh một phụ nữ độc lập, tự tin và thành công trên cương vị ngôi sao hàng đầu làng nhạc. MV Mantra thu về 1 triệu lượt xem sau gần 1 tiếng lên sóng, đứng #1 danh sách bán chạy tại Trung Quốc và leo thang trên các BXH âm nhạc Hàn Quốc. Tại MelOn Top 100, Mantra ra mắt ở thứ hạng 41, cho thấy Jennie chưa bao giờ mất đi sức hút tại Hàn dù ra nhạc tiếng Anh. Nước đi đầu tiên với single Mantra sẽ mở đường cho chặng đường sự nghiệp mới bùng nổ hơn cho nữ rapper nhóm BLACKPINK.