Nỗ lực thoát mác “công chúa YG"

Ngày 11/10, Jennie chính thức tung sản phẩm solo đầu tiên tự mình thực hiện - single Mantra. Single tiếng Anh đánh dấu sự trở lại chính thức của “công chúa YG" sau 6 năm kể từ màn debut đáng nhớ “I’m shining solo" - SOLO. Jennie, một trong những thần tượng Kpop có sức ảnh hưởng nhất hiện tại đã quyết định “ra riêng", tách khỏi đế chế YG từ tháng 12/2023.

JENNIE - MV Mantra

7 năm dưới trướng công ty lớn, Jennie và BLACKPINK đã thiết lập nên ngôi vương khó ai thay thế. Nhưng cũng tại đây, Jennie bị hạn chế sáng tạo, sản phẩm nhóm nhỏ giọt, solo lại càng hiếm hoi. Do đó, khi nữ thần tượng tuyên bố sẽ ra mắt album đầu tay sau khi thành lập công ty riêng Oddatelier, cả thế giới đón chờ.

Mantra là single được giao trọng trách mở đường cho cả sự nghiệp độc lập của Jennie

Không chỉ giới hạn ở 1 album, Mantra là single được giao trọng trách mở đường cho cả sự nghiệp độc lập của Jennie. Suốt năm qua, Jennie liên tục bí mật đến Mỹ làm nhạc, quay MV và âm thầm thực hiện những kế hoạch quảng bá quốc tế. Với thuận lợi sẵn có từ thành công của BLACKPINK, Jennie dễ dàng chinh phục được thị trường Mỹ.

Jennie là nghệ sĩ nữ Kpop duy nhất trong năm nay đạt #1 iTunes Mỹ

MV Mantra thu về hơn 14 triệu views sau 24 giờ lên sóng, ra mắt ở vị trí #5 BXH Spotify Toàn cầu với tổng streams lên đến 5.2 triệu lượt. Jennie là nghệ sĩ nữ Kpop duy nhất trong năm nay đạt #1 iTunes Mỹ.

Tại Hàn Quốc, ca khúc nhanh chóng lọt top 5 MelOn và thăng hạng ở các BXH thuộc iChart dù là một ca khúc tiếng Anh. Bấy nhiêu thành tích đủ cho thấy tên tuổi chưa bao giờ mất nhiệt của Jennie, dù là ở nội địa hay quốc tế.

Bấy nhiêu thành tích đủ cho thấy tên tuổi chưa bao giờ mất nhiệt của Jennie, dù là ở nội địa hay quốc tế

Mantra có sự tham gia sáng tác bởi chính Jennie và khâu sản xuất của ekip quốc tế gồm Jumpa, El Guincho và Serban Kazan. Thuộc thể loại dance-pop, kết hợp với âm trầm của disco, Mantra là bài hát phù hợp tuyệt đối với mùa lễ hội.

Chất liệu pop được ứng dụng với những phân đoạn rap nhanh đặc trưng của Jennie, thực sự là một “thần chú" khiến người ta tua đi tua lại. Đoạn intro với acapella táo bạo mở đường cho một điệp khúc bắt tai (“This that pretty girl mantra, she’s that stunna, make you wanna swing both ways”).

Được hỗ trợ bởi âm bass dồn dập và tiếng kèn hấp dẫn, tạo nên bữa tiệc âm thanh thú vị, đẩy vocal Jennie trở thành điểm sáng ấn tượng. Tổng thể ca khúc cho thấy một Jennie thoả sức sáng tạo với những thể nghiệm âm nhạc mới, hoàn toàn bước ra khỏi những công thức Kpop nhàm chán, mang đến một màu sắc rất riêng của Jennie.

Mantra có thời lượng quá ngắn, 2 phút 15 giây khiến người nghe chưa kịp tận hưởng trọn vẹn đã phải trở lại điểm bắt đầu

Nhưng, Mantra có thời lượng quá ngắn. 2 phút 15 giây khiến người nghe chưa kịp tận hưởng trọn vẹn đã phải trở lại điểm bắt đầu. Bài hát đang đến cao trào khiến người nghe “cuốn vào” và muốn nghe tiếp, thì hết. Jennie bày ra một bữa buffet thơm ngon, mãn nhãn về hình ảnh, lôi cuốn về giai điệu nhưng khán giả ăn chưa kịp no thì… hết giờ đi về.

Với một số người, đây có thể là điểm thu hút, giúp Jennie lôi kéo khán giả phải nghe đi nghe lại ca khúc của mình. Nhưng với một số người khác, đây lại là điểm trừ chưng hửng, mang một cảm giác đây chỉ như bản demo, chưa hoàn thành trọn vẹn.

5 outfit - 5 siêu xe của Jennie tại trời Tây

MV của Jennie như một catalog thời trang cao cấp, thời thượng và tràn đầy hơi thở thượng lưu

Mantra được truyền tải bằng một MV bóng bẩy làm nổi bật vẻ đẹp ngôi sao và gu thời trang của “it girl số 1 Hàn Quốc". Tại trời Tây, Jennie chơi lớn với phục trang xa xỉ, không ngại hở bạo khoe đường cong hút mắt bên cạnh loạt xế hộp tiền tỷ. Về phần hình ảnh, MV của Jennie như một catalog thời trang cao cấp, thời thượng và tràn đầy hơi thở thượng lưu.

Jennie cũng không bỏ qua đặc sản vũ đạo - thứ không thể thiếu ở một idol Kpop toàn năng. Nữ rapper nhóm BLACKPINK kết hợp nhuần nhuyễn hình ảnh ngôi sao âm nhạc với hình ảnh thần tượng - là yếu tố giúp cô tiếp cận công chúng và đạt đến thành công như hiện tại.

Vũ đạo hút mắt của Mantra

Jennie đưa đến lời tuyên bố đầy tự tin và táo bạo, rằng “thời điểm của các cô gái xinh đẹp đã đến”. Jennie mượn hình ảnh của những cô gái xinh đẹp tiệc tùng lại L.A để nói lên thông điệp các cô gái có quyền tận hưởng cuộc sống của mình. Dù là bất cứ ai, ở bất kỳ nơi đâu, đều xứng đáng được vui vẻ.

Mantra là lời thần chú của các cô gái xinh đẹp, khiến không ai có thể thoát khỏi sức hút của một cô gái tự tin. Phần hình ảnh sang xịn mịn của MV Mantra bổ trợ hoàn hảo cho “câu thần chú" Jennie muốn nói ra.

Jennie gạt phăng hình tượng công chúa

Thay thế bằng một cô nàng popstar tóc vàng óng tự tin

Ở Mantra, có một điều khiến người ta cảm thấy thú vị chính là cách Jennie cài cắm hành trình trưởng thành sau 6 năm của mình. Xuất phát điểm với thông điệp “tôi độc thân toả sáng", từ một cô công chúa xinh đẹp, nữ tính từ đế chế giải trí hàng đầu, Jennie của hiện tại là người dẫn đầu, quyến rũ, nóng bỏng và độc lập.

Từng có một công chúa Jennie trong MV debut SOLO

Góc chụp “deja vu" đến hình ảnh SOLO kinh điển 6 năm trước

Khoảnh khắc Jennie trong tà váy trắng, tạo hình công chúa bồng bềnh và góc chụp “deja vu" đến hình ảnh SOLO kinh điển 6 năm trước chính là một cách nhắc nhớ. Không mất quá nhiều thời gian, Jennie gạt phăng hình tượng công chúa này, thay thế bằng một cô nàng popstar tóc vàng óng tự tin. Thoát mác “công chúa YG", Jennie muốn chứng minh bản thân mình là một ngôi sao toàn năng được tái sinh. Như lời tuyên bố trên trang bìa Harper’s Bazaar số tháng 10 của nước Mỹ: Jennie - Rebirth of Pop Idol (Jennie - Sự tái sinh của một thần tượng nhạc pop).

Jennie tuyên bố trên trang bìa Harper’s Bazaar số tháng 10 của nước Mỹ - Rebirth of Pop Idol

Người khen, kẻ chê

Đã có quá nhiều lời khen về phần MV cao cấp của Mantra. Jennie hợp tác với Tanu Muino, nữ đạo diễn từng thắng giải Grammy cho hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất - đủ để thấy yêu cầu về hình ảnh cho sản phẩm lần này cao đến thế nào. Tận hưởng đủ ưu thế từ vóc dáng, gu thời trang sang xịn cho đến những tài nguyên xa xỉ, Jennie quyết “đốt tiền" để mang đến những thước phim nịnh mắt nhất, dù bài hát chỉ kéo dài hơn 2 phút.

Jennie quyết “đốt tiền" để mang đến những thước phim nịnh mắt nhất, dù bài hát chỉ kéo dài hơn 2 phút

MV Mantra vướng tranh cãi “tình dục hoá" vì những outfit hở bạo của Jennie

Song, vì không ngại hở bạo, vì mang đến 5 outfit xa hoa cùng 5 siêu xe một lúc, MV Mantra của Jennie vướng tranh cãi “tình dục hoá" và “cổ xuý lối sống vật chất". Những bộ cánh cắt xẻ của Jennie bị một bộ phận cư dân mạng châm chọc. Từ loạt ảnh quảng bá trước đó cùng màn xuất hiện tại show Chanel trước thềm ra mắt MV Mantra, mốt khoe body của Jennie đã khiến dân tình “la ó", thậm chí bị chê xuống phong độ hậu rời YG.

Jennie trong MV Mantra, thích tiệc tùng, nóng bỏng và thu hút

Hình tượng MV Mantra như phiên bản mở rộng của vai diễn đầu tay Dyanna trong The Idol

Thậm chí, nhiều người còn đặt giả thuyết hình tượng trong MV Mantra liệu có phải là ám chỉ đến vai diễn đầu tay ồn ào của Jennie - Dyanna trong The Idol. Cũng là cô gái Hollywood tiệc tùng, thị phi và “tâm cơ", vai diễn này đã đưa đến cho Jennie một trận sóng gió lúc phim phát sóng.

Một lời chê rất dễ thấy tiếp theo về màn tái xuất của Jennie là thời lượng quá ngắn của ca khúc Mantra. Như đã đề cập ở trên, chính vì thời lượng quá ngắn - dưới 3 phút - xu hướng gần đây của Kpop, mà Jennie có quá ít đất để diễn tả thông điệp. Những câu rap “thần chú" lặp đi lặp lại vài lần là đã “loop" một vòng mới. Nhạc hay, giai điệu catchy được ví như một bữa buffet ngon - nhưng ngắn - ăn chưa no đã phải về.

Mantra có nhạc hay, giai điệu catchy nhưng ngắn, như một bữa buffet ngon ăn chưa no đã phải về

Ngoài ra, thông điệp nữ quyền của các cô gái xinh đẹp cũng bị cho là quen thuộc, không đột phá, vì đã xuất hiện quá nhiều ở âm nhạc của BLACKPINK. Loạt bản hit lớn nhất của nhóm, solo của Lisa hay hiện tại là Jennie, đều có chung chủ đề về “những cô gái giàu và đẹp". Song, so với cách truyền tải hào nhoáng, thiếu hụt về mặt nội dung như trong ROCKSTAR của Lisa, Mantra vẫn được cộng điểm ca từ vì ngắn mà hiệu quả.

Giới chuyên môn nói gì?

Làm tốt từ mặt giai điệu, hình ảnh cho đến thông điệp nhưng thời lượng quá ngắn, Mantra được giới chuyên môn nhận định thế nào? Đây là câu hỏi nhiều fan tò mò. Tính đến hiện tại, các tạp chí quốc tế đều dành những lời khen cho Jennie ở visual, phần nhìn khó tìm được điểm để chê.

Mới đây, NME - chuyên trang âm nhạc nổi tiếng nhất nước Anh đã chấm Mantra số điểm 4/5. Qua đó, cho thấy sự ưu ái mà truyền thông quốc tế đang dành cho nữ rapper nhóm BLACKPINK.

NME - chuyên trang âm nhạc nổi tiếng nhất nước Anh đã chấm Mantra số điểm 4/5

NME nhận định Mantra là lời tuyên bố đầy tự tin, táo bạo của một ngôi sao Kpop. “Với thời lượng hai phút đầy adrenaline bập bùng, 'Mantra' khiến bạn phải nhảy nhót theo và nhớ rằng Jennie đã thật sự quay lại - và theo cách hiểu này, bài hát đã vượt xa mục đích ban đầu của nó. Mặc dù đĩa đơn này không hoàn toàn đồng đều về chất lượng như những phần hay nhất của nó, nhưng nó cũng là minh chứng cho thấy ngôi sao của BLACKPINK có một số mánh khóe thú vị đang cất giấu, báo hiệu tốt cho kỷ nguyên mới của cô với tư cách là nghệ sĩ solo.”, NME viết.

Mantra còn khiến Julio Salinas, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Republic Records phấn khích

Bên cạnh đó, Mantra còn khiến Julio Salinas, Giám đốc tiếp thị toàn cầu của Republic Records phải thốt lên đầy phấn khích: "Đây là Gay anthem của mị. Jennierubyjane ăn và không để lại vụn". Sự công nhận từ một nhân sự cấp cao của hãng đĩa nổi tiếng đang phát hành nhạc cho các siêu sao như Taylor Swift, Ariana Grande, Nicky Minaj,... khiến fan Jennie vô cùng tự hào.

Một sản phẩm âm nhạc tiếp cận đến đông đảo đại chúng, đương nhiên không thể tránh được “người khen, kẻ chê". Điều đáng tuyên dương chính là việc nghệ sĩ dám nghĩ, dám làm và đầu tư “tất tay" cho sản phẩm. Không ai có thể phủ nhận, Mantra là tâm huyết của Jennie, chỉn chu đến từng chi tiết. Cô cho thấy sự nghiêm túc đáng nể ở mọi khâu, từ âm nhạc cho đến hình ảnh.

Điều đáng tuyên dương chính là việc nghệ sĩ dám nghĩ, dám làm và đầu tư “tất tay" cho sản phẩm

Người hâm mộ là người nhìn thấy rõ nhất dáng vẻ vất vả, mệt mỏi của Jennie sau những chuyến bay dài đến Mỹ để tự mình thực hiện sản phẩm. Sau Mantra là một album dài hơi, còn chứa đựng nhiều ẩn số thú vị hơn đáng được chờ đón.