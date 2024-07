Cách Jennie đối diện với thị phi

Cách Jennie bước qua scandal

Jennie - nữ thần tượng hàng đầu Hàn Quốc, 1 trong 4 mảnh ghép của nhóm nữ toàn cầu BLACKPINK hiện đang ở thời điểm tự do nhất sự nghiệp. Cô mất 5 năm rèn luyện khắc nghiệt trong “lò luyện" YG, chính thức debut vào năm 2016 và nhanh chóng trở thành một trong những biểu tượng có sức ảnh hưởng nhất Kpop. Hành trình đi đến đỉnh cao của Jennie rực rỡ, nhưng cũng đối diện với vô vàn đàm tiếu, thị phi.

Cùng với BLACKPINK, Jennie là một trong những thần tượng có sức ảnh hưởng nhất Kpop

Đi đôi với danh tiếng, là tai tiếng. Suốt 8 năm hoạt động, Jennie bị cuốn vào loạt scandal chấn động, nhưng đều vượt qua một cách ngoạn mục. Cô như “người được chọn" của Kpop, dù có bao khó khăn cũng có thể bước tiếp. Đến mức người ta phải hoài nghi rằng, liệu công chúng có quá dễ dãi với Jennie, khi những ồn ào mà cô vướng phải đều đủ sức khiến sự nghiệp của một thần tượng khác điêu tàn.

Suốt 8 năm hoạt động, Jennie liên tục vướng lùm xùm

Gọi Jennie là ngoại lệ, nhưng không thể phủ nhận cô có đủ tố chất để trở thành ngôi sao sáng nhất. Những “phốt" xoay quanh Jennie những năm qua có thể kể đến như lùm xùm lười nhảy, được YG “o bế" quá mức, hẹn hò nhiều thần tượng nổi tiếng và đóng phim gây tranh cãi. Đối diện với tất thảy điều này, Jennie chưa từng lên tiếng. Cô chọn đi qua những sóng gió bủa vây mình bằng tinh thần tích cực, cầu thị và không ngừng cống hiến.

Nữ idol đập tan ồn ào lười biếng bằng những sân khấu đi vào lịch sử Kpop

Cứ mỗi khi có “phốt”, Jennie lại đập tan ồn ào bằng thành tích âm nhạc. Những màn trình diễn đi vào lịch sử Kpop tại Coachella, World Tour Born Pink,... là mồ hôi, sức lực của Jennie đã đổ cùng BLACKPINK. Người ta nhìn được năng lực thực sự của một nghệ sĩ “all-rounder", những lần hụt hơi, mất sức đến mức muốn ngã quỵ trên sân khấu. Để từ đó, Jennie còn toả sáng hơn cả những lời bình phẩm chê cô lười biếng, thiếu nhiệt huyết.

Vai diễn đầu tay tại Mỹ rước về nhiều đàm tiếu cho Jennie, nhưng cũng giúp cô có màn góp giọng đạt 1 tỷ streams

Jennie chào sân Hollywood bằng một bộ phim không thể ồn ào hơn. The Idol khiến tên tuổi Jennie bị “la ó" trên khắp mặt báo. Công chúng không chấp nhận một thần tượng Kpop hở hang quá đỗi, gợi cảm cùng vũ công nam ngay trên sóng truyền hình Mỹ.

The Idol khiến Jennie lao đao, nhưng cũng đổi lại cho cô bản hit One of the Girls đạt 1 tỷ streams trên nền tảng Spotify, liên tiếp phá kỷ lục Billboard. Nữ rapper BLACKPINK mở rộng sức ảnh hưởng tại Mỹ chỉ với 3 ca khúc solo gồm SOLO, You & Me và One of the Girls.

Scandal nghiêm trọng nhất sự nghiệp

Cuối năm 2023, Jennie đưa đến quyết định táo bạo nhất sự nghiệp - ngừng hợp đồng độc quyền với YG, tự mình thành lập công ty quản lý ODDATELIER. Chặng đường mới của Jennie có người hâm mộ ủng hộ. Trong nửa đầu năm 2024, Jennie và ODDATELIER cho thấy một tương lai vô cùng khởi sắc, liên tục “nổ job” quảng cáo, thời trang. Jennie tham dự những sự kiện lớn, vinh dự thử sức với vai trò vedette tại show diễn kỷ niệm 15 năm của nhà mốt Jacquemus. Đặc biệt, Jennie còn đang tự mình chuẩn bị album solo.

Quyết định thành lập ODDATELIER tự mình làm chủ là quyết định táo bạo nhất sự nghiệp Jennie

Từ đây, scandal lớn nhất sự nghiệp Jennie ập đến. Mọi ồn ào bắt nguồn từ khoảnh khắc 3 giây, ghi lại hình ảnh Jennie sử dụng thuốc lá điện tử. Đáng nói, cô hút thuốc trong phòng kín và phả khói vào mặt nhân viên trang điểm. Chỉ 3 giây, nhưng hình tượng Jennie tiêu tùng.



Hình tượng Jennie tiêu tùng chỉ với 3 giây lộ cảnh hút thuốc trong vlog công tác tại Ý

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành bão dư luận. Nữ rapper BLACKPINK bị chỉ trích thậm tệ vấn đề ý thức. Với idol Kpop, việc sử dụng chất kích thích như thuốc lá, rượu bia là điều tối kị. Bởi lẽ, tệp fan đông nhất của Jennie và BLACKPINK là giới trẻ, còn có không ít vị thành niên. Việc Jennie hút thuốc trong phòng kín còn vi phạm luật sở tại (đảo Capri, Ý có điều luật cấm hút thuốc trong phòng kín). Jennie bị “ném đá” kịch liệt, có người còn gửi đơn khiếu nại nữ idol lên đại sứ quán.

Từ “con cưng quốc dân", Jennie bị truyền thông Hàn chì chiết nặng lời, thậm chí còn bị ghép vào cáo buộc "lạm quyền"

Từ “con cưng quốc dân", Jennie bị truyền thông Hàn chì chiết nặng lời. Đặc biệt, việc Jennie phả khói vào mặt nhân viên trang điểm bị ghép vào cáo buộc “lạm quyền". Đây là một lời nhận xét “nặng đô", nhất là ở đất nước có văn hoá cấp bậc nhạy cảm như Hàn Quốc. Jennie trở thành đối tượng công kích của cư dân mạng Hàn, đặc biệt là những người làm văn phòng. Knet nhận xét Jennie như một người sếp độc đoán và ích kỷ.

Trước bão dư luận, Jennie thẳng thắn đáp trả. Chiều 9/7, thông qua công ty đại diện, Jennie thừa nhận hành vi hút thuốc điện tử, đồng thời gửi lời xin lỗi những nhân viên bị ảnh hưởng. Đây cũng là lần đầu bản thân cô lên tiếng giải bày thị phi. Dù đã đối diện, động thái này vẫn không thể xoa dịu được làn sóng phẫn nộ đang hướng đến Jennie.

Jennie thừa nhận chuyện hút thuốc, gửi lời xin lỗi thông qua công ty đại diện nhưng vẫn bị "ném đá" vì thiếu chân thành

Jennie bị “ném đá" là thiếu chân thành, chỉ xin lỗi vì bị phanh phui. Cư dân mạng cho rằng nữ idol không hề cảm thấy hối hận, nếu không có sự cố lộ khoảnh khắc hút thuốc, có lẽ hành vi này vẫn tiếp diễn. Chưa kể, một bộ phận fan cực đoan bảo vệ Jennie mù quáng cũng làm tăng tức giận trong lòng công chúng. Có thể nói, trong 8 năm hoạt động, đây là scandal nghiêm trọng nhất mà Jennie vướng phải.

Jennie có vượt được chông gai?

Ngay trong thời điểm dính scandal hút thuốc, Jennie đã liên tục bị cuốn vào thị phi. Hợp tác giữa cô và nhãn hàng thời trang thể thao gây tranh cãi vì liên quan đến La Quán Hi - ngôi sao từng dính bê bối tình dục. Jennie còn bị chê bai giải thưởng diễn xuất cho vai diễn đầu tay trong phim The Idol. Chưa kể, việc Lisa comeback solo cũng kéo Jennie vào cuộc “fanwar" không hồi kết của nội độ fandom BLACKPINK.

Ngay trong thời điểm nổ ra scandal hút thuốc, Jennie đã vướng nhiều thị phi

Kiếp nạn liên tiếp xảy đến, đây chính là lúc Jennie và đội ngũ của mình chứng minh bản lĩnh tự thân. Cú ngã lần này chính xác là một “phép thử" cho Jennie. Cô phải tự mình chịu trách nhiệm cho mọi việc mà không còn sự chống đỡ từ YG. Jennie vượt được chông gai này sẽ là lời khẳng định vị thế cũng như năng lực của ODDATELIER.

Đây chính là lúc Jennie và đội ngũ ODDATELIER chứng minh năng lực tự thân

Không một lời giải thích nào có thể xoa dịu được cơn giận của dư luận lúc này. Để “thoát pressing", thứ Jennie cần là một màn tái xuất bùng nổ. Jennie vốn không xây dựng hình tượng ngoan hiền, chuẩn mực. Cô đã là một idol cá tính, dám phá bỏ giới hạn từ những năm đầu hoạt động. Do đó, Jennie không quan tâm đến những đàm tiếu xoay quanh mình. Kể cả với cáo buộc nghiêm trọng như hút thuốc điện tử, Jennie dám làm, dám nhận.

Thứ công chúng vẫn luôn nhìn thấy ở Jennie là một nghệ sĩ tài năng, có tư duy nghệ thuật và luôn mang đến những điều mới lạ, hấp dẫn. Jennie vướng lùm xùm ngay trước thềm tung album cá nhân đầu tiên. Dù ồn ào, nhưng đây cũng là cơ hội để khiến dư luận càng chú ý hơn vào sản phẩm tái xuất của Jennie.

Jennie hiện đang chuẩn bị cho album solo sau 5 năm kể từ màn debut, thứ công chúng tò mò là liệu cô có thể lấy lại danh tiếng nhờ chất lượng sản phẩm?

Một album chất lượng, nói lên được cái tôi và cá tính nghệ sĩ là đủ để thoả mãn người hâm mộ và những người đang trông chờ sự trở lại của Jennie. Với sự ủng hộ từ fandom đông đảo, Jennie có khả năng thiết lập thêm nhiều thành tích âm nhạc. Thời gian qua, Jennie vẫn đang làm việc chăm chỉ, chuẩn bị tỉ mẩn cho lần comeback này. Liệu Jennie có vượt được chông gai, lấy lại danh tiếng hậu scandal hay không, là câu hỏi mà nhiều người đang chờ câu trả lời.