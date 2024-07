Lisa "nói kháy" Jennie, ngầm hạ bệ BLACKPINK?

Sau nhiều ngày để fan ngóng trông, cuối cùng Lisa (BLACKPINK) cũng chính thức comeback solo với đĩa đơn ROCKSTAR vào hôm 28/6 vừa qua. Đầu tư “tất tay" cho nhạc phẩm đầu tiên thực hiện tại công ty mới LLOUD, ROCKSTAR vừa là cơ hội vừa là thách thức để Lisa chứng minh khả năng độc lập hậu rời YG.

Tuy nhiên, ca khúc ra mắt không lâu đã vướng loạt tranh cãi nghiêm trọng. Dù đạt được thành tích cao nhờ fandom mạnh nhưng ROCKSTAR vẫn khiến công chúng thất vọng.

Lisa comeback làng nhạc với MV ROCKSTAR

Trong số những tranh cãi bủa vây Lisa và sản phẩm mới, nổi cộm nhất là vấn đề ca từ. Lần đầu thử sức viết nhạc, với lyrics hoàn toàn bằng tiếng Anh, Lisa chưa thuyết phục được những fan nhạc khó tính. ROCKSTAR bị phàn nàn bởi lyrics vô nghĩa, xoay quanh chủ đề “flex chính mình" nhưng kém thu hút.

ROCKSTAR bị phàn nàn bởi lyrics vô nghĩa, xoay quanh chủ đề “flex chính mình" nhưng kém thu hút

Trên các diễn đàn, fan nhạc liên tục đưa ra bình phẩm tiêu cực về ca khúc mới của Lisa. Nữ idol người Thái Lan lặp đi lặp lại những câu rap đơn giản, đưa vào bài rap yếu tố văn hoá một cách hời hợt. Bản phối hiện đại, bắt tai của đội ngũ quốc tế cũng không “cứu” được chất lượng quá kém về mặt nội dung.

ROCKSTAR hào nhoáng, phô trương nhưng lại trôi tuột. Ngoài sự phù phiếm mà chính chủ hướng đến, ca khúc hoàn toàn khiến những người nghe rap tiếng Anh đặt dấu chấm hỏi.

Lisa hào nhoáng, phô trương nhưng lại trôi tuột trong bài hát mới

Đứng trước những chỉ trích hướng đến thần tượng, các Lilies (fan riêng của Lisa) ra sức bảo vệ cô. Để phản bác lại những lời chê bai ROCKSTAR sáo rỗng, vô nghĩa, người hâm mộ đã tập phân tích ẩn ý mà Lisa cài cắm qua lời rap. Cụ thể, trên nền tảng X (Twitter) hiện đang viral bài đăng của 1 Lilies cắt nghĩa lời rap của Lisa. Theo đó, người này khẳng định Lisa không hề hời hợt khi viết ROCKSTAR, người nghe phải tinh tế mới nhận ra thông điệp.

Người hâm mộ đã tập phân tích ẩn ý mà Lisa cài cắm qua lời rap, bài đăng có tận hơn 560 nghìn lượt xem

Một số câu rap đáng chú ý có thể kể đến như “Gold teeth sittin' on the dash, she a rockstar; Make you favorite singer wanna rap, baby, lala” (tạm dịch: Những chiếc răng vàng trên bàn điều khiển, làm nghệ sĩ yêu thích của bạn muốn rap). Ở phân đoạn này, fan Lisa giải thích nữ idol người Thái đang muốn đề cập đến việc cô thường bị chỉ trích là “ăn cắp line rap của Jennie trong các bài hát của BLACKPINK".

Nhưng trên thực tế Jennie đã không muốn rap trong nhiều năm (Jennie từng trả lời phỏng vấn về việc được định hướng thành rapper. Việc bài đăng này chỉ đích danh Jennie như ám chỉ Lisa “nói kháy" cô chị cùng nhóm vì tranh chấp thời lượng rap trong quá khứ.

Lisa và Jennie

Chưa hết, fan Lisa còn cắt nghĩa lời rap của ROCKSTAR với dụng ý cố tình hạ bệ BLACKPINK. Cụ thể ở câu “Been MIA, BKK so pretty; Every city that I go is my city” (tạm dịch: Tôi đã đến MIA, BKK thật đẹp; Mọi thành phố tôi đi qua đều là thành phố của tôi), người này Lisa muốn đáp trả những ý kiến cho rằng cô lười biếng, chỉ đi du lịch toàn thế giới.

Trong khi đó, Lisa làm việc chăm chỉ trong âm thầm, hơn bất kỳ thành viên BLACKPINK nào. Do đó, sức ảnh hưởng của Lisa là lớn nhất, ở tất cả mọi nơi. Lisa phủ sóng mọi nơi, như cách mà người ta vẫn nói “BLACKPINK in the area”. Nữ idol người Thái có thể làm điều này chỉ với danh tiếng cá nhân.

Fan Lisa còn phân tích lyrics ROCKSTAR theo chiều hướng hạ bệ BLACKPINK

Ngoài ra, câu rap “Been on a mission, boy, they call me catch-and-kill” (tạm dịch: Đang thực hiện nhiệm vụ, chàng trai, họ gọi tôi là kẻ bắt và giết) được hiểu theo nghĩa “diss" YG. Trong đó “bắt” và “giết" là hai từ lóng thường được truyền thông sử dụng để ngăn chặn một luồng thông tin bị rò rỉ. Fan Lisa suy đoán nữ idol đã phải ký hợp đồng bảo mật trước khi rời YG. Cô có nhiều điều bất mãn nhưng không thể nói.

Lisa ám chỉ cả YG?

Bài đăng giải thích lyrics kể trên được nhiều fan “độc tôn" Lisa hưởng ứng. Nhưng với số đông, động thái này lại làm dấy lên một tranh cãi nghiêm trọng khác. Nhiều người cho rằng fan Lisa đã quá đề cao thần tượng, cố tình suy đoán vô căn cứ.

Các hành động của fan đã kéo thần tượng vào ồn ào không đáng có. Danh tiếng, tiền tài và thành công Lisa có hiện tại đều nhờ nền tảng là BLACKPINK. Do đó, không thể vì bảo vệ thần tượng mù quáng mà phủ nhận mọi thứ. Từ bài đăng này, tình chị em của BLACKPINK một lần nữa bị xuyên tạc. Antifan được đà thêu dệt nhóm nữ toàn cầu bất hoà.

Tình cảm BLACKPINK đáng quý, không đáng để suy đoán vô căn cứ

Suy cho cùng, lời rap ROCKSTAR chính là “nghĩa trên mặt chữ". Việc fan liên tục đưa ra những giải thích chưa được xác nhận chỉ làm dấy thêm thị phi. Nhất là khi một bộ phận fan “độc tôn" Lisa cố tình hạ bệ và gây tổn hại đến các thành viên khác. Trước đó, Lisa đã bị “ném đá" vì không cám ơn cộng đồng BLINK trong bài đăng về ROCKSTAR. Tranh cãi này chưa nguôi, lùm xùm khác lại bị khơi lên.