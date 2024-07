Lisa liên tiếp bị chỉ trích khi comeback solo, toàn những lý do không tưởng

Vừa qua, Lisa chính thức trở lại với MV gây sốt ROCKSTAR. Nhạc phẩm đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp độc lập của em út BLACKPINK, được cô tự mình thực hiện với đội ngũ quốc tế và hậu thuẫn từ RCA Records (label trực thuộc Sony Music). Lisa không ngại chi mạnh tay từ âm nhạc cho đến hình ảnh.

LISA - ROCKSTAR

“Thoát xác” khỏi hình tượng Kpop thường thấy, đưa đến một Lisa mới cá tính, táo bạo hơn bao giờ hết. Màn tái xuất của nữ idol toàn cầu gây sốt diện rộng. Nhưng đi đôi với hiệu ứng đón chờ của fan, Lisa cũng liên tục bị chỉ trích với những cáo buộc nghiêm trọng. Ngay từ bước đầu quảng bá, ROCKSTAR đã khiến người ta tranh cãi dữ dội.

Bị fan quốc tế cáo buộc “chiếm dụng văn hoá"

Trước khi chính thức ra mắt ROCKSTAR, Lisa “nhá hàng" MV bằng hai bức ảnh concept siêu cháy. Nữ thần tượng người Thái khiến giới mộ điệu kinh ngạc khi để tóc woftcut, tạo hình hầm hố, cá tính và nhuộm da nâu.

Lisa bị fan quốc tế “chỉ mặt đặt tên" là cố tình blackfishing

Việc nhuộm da nâu đã "đụng chạm" đến một bộ phận khán giả nhạy cảm. Lisa bị fan quốc tế “chỉ mặt đặt tên" là cố tình blackfishing. (pv: Là hành động chỉnh sửa những đặc điểm ngoại hình để trông giống người da màu, ví dụ như nhuộm da, trang điểm, làm tóc, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Hành động này thường diễn ra ở nữ, và vì mục đích thẩm mỹ hoặc thương mại).

Fan quốc tế cáo buộc Lisa chiếm dụng văn hoá người da màu

Hành động "nhuộm đen" chính mình để trông như người da màu, với mục đích quảng bá sản phẩm âm nhạc chọc giận một bộ phận fan quốc tế. Là idol châu Á, việc này khiến Lisa bị cáo buộc chiếm dụng văn hoá người da màu. Hàng loạt bài đăng chỉ trích Lisa "chối bỏ gốc gác idol châu Á", "không muốn làm chính mình". Ồn ào này gây nên không ít thị phi cho Lisa ngay trước thềm comeback.

Viết lời vô nghĩa, sáo rỗng

Đến khi MV ROCKSTAR lên sóng, Lisa lại khiến đông đảo fan nhạc thất vọng vì chất lượng nội dung bài hát quá nghèo nàn. ROCKSTAR được giới thiệu là bài hát đầu tiên nữ idol tham gia vào viết lời. Với dung lượng hơn 2 phút, bài hát của Lisa lặp đi lặp lại nhàm chán câu “Baby, I'm Rockstar".

Việc viết nhạc có vẻ vẫn là thử thách với nữ idol khi thời gian ở YG, sản phẩm của cô hoàn toàn do đội ngũ lành nghề thực hiện. Lisa chưa phát huy được câu chuyện nghệ sĩ của mình. Lyrics ROCKSTAR bị chê vô nghĩa, sáo rỗng và quá ngô nghê trong việc muốn "flexing" chính mình. Mọi thứ đọng lại sau bài hát chỉ là sự khoa trương, hào nhoáng nhưng... trôi tuột.

Lại viết nhạc về chính mình, Lisa bị chê sáo rỗng, không có nội dung

Bên cạnh đó, câu rap "Lisa, can you teach me Japanese?" (tạm dịch: Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật Bản không?") cũng gây tranh cãi dữ dội. Đặt trong bối cảnh bài hát, câu rap này thực sự không liên quan. Nhiều fan Lisa diễn giải câu rap trên ám chỉ cách nhìn nhận sai lệch của phương Tây về người châu Á, cho rằng tất cả đều đến từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc.

Tuy nhiên, giải thích này không thực sự thuyết phục được người Nhật. Ai nấy đều cảm thấy khó hiểu vì Lisa có quá ít liên hệ với đất nước mặt trời mọc.

Lisa cài cắm yếu tố văn hoá vào bài hát một cách hời hợt, vụng về

Kỹ năng viết nhạc non tay khiến dụng ý của Lisa không được thể hiện rõ qua ca từ, do đó càng làm người ta thất vọng về nữ idol. Những thông điệp văn hoá bị đưa vào bài hát một cách vụng về, hời hợt. Điều này khiến những người nghe rap đánh giá thấp Lisa.

“Phốt” đạo nhạc - MV, ăn cắp thiết kế

Ngoài tranh cãi ca từ, nội dung bài hát, bản phối electronic mix pop của ROCKSTAR còn làm dấy lên nghi vấn đạo nhạc. Trên các diễn đàn Kpop, dân tình chỉ ra chất liệu điện tử và bộ gõ mà team Lisa sử dụng cho ROCKSTAR có phần tương đồng với bản hit đang làm mưa làm gió của aespa - Supernova. Tuy nhiên, vì chất liệu này khá phổ biến cho nên việc cáo buộc Lisa đạo nhạc aespa không thuyết phục.

ROCKSTAR gây liên tưởng đến nhạc aespa

... và đặc biệt là album BRAT của Charli XCX

Để so sánh, chất liệu chủ đạo của ROCKSTAR gần với album BRAT của Charli XCX hơn. Nhờ cách triển khai nội dung “một trời một vực", không mấy ai để ý đến điều này. Ngoài ra, phân cảnh Lisa cùng 100 vũ công cũng bị “bóc" ý tưởng, góc quay và chuyển động giống với MV FE!N của Travis Scott. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn Lisa có sự tham khảo nhất định các nghệ sĩ nổi tiếng Âu Mỹ cho lần trở lại này.

Phân cảnh 100 vũ công của Lisa

bị "bóc" giống với MV của Travis Scott

Kiếp nạn chưa dừng lại, Lisa và ekip tiếp tục bị tố ăn cắp thiết kế. Cụ thể, một NTK người Trung có tên Jewel Y lên loạt bài tố Lisa và ekip LLOUD đạo nhái 1 thiết kế của cô từng công bố từ năm 2020. Ở MV ROCKSTAR, Lisa có sử dụng chiếc áo yếm da hình ngôi sao 5 cánh cực nổi bật. Bộ cánh này giống với thiết kế của Jewel Y.

Áo Lisa diện bị tố là thiết kế ăn cắp

Jewel cho biết thêm, thực chất thiết kế của cô chưa được đăng ký bản quyền do thương hiệu vẫn vắng khách ở thị trường nội địa Trung. Thời điểm nửa sau của dịch Covid-19, Jewel đã chuyển hoàn toàn sang lĩnh vực makeup, thương hiệu thời trang kia cũng đã bị gác lại từ đó đến nay.

"Rất nhiều vụ đạo nhái đã không được giải quyết do tôi đã chuyển nghề, nhưng điều đó không làm thay đổi bản chất của việc đánh cắp". Được biết, chiếc áo hình ngôi sao Lisa hiện là custom của stylist, không có thông tin thương hiệu cụ thể. Ngay lập tức, sự vụ nổi cộm trên các trang mạng xứ tỉ dân.

Không cám ơn BLINK, người hâm mộ BLACKPINK thất vọng

Ồn ào mới nhất Lisa dính phải là sự vụ “không cám ơn BLINK trong bài đăng Instagram”. Cụ thể, vào ngày 30/6, Lisa đăng tâm thư bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ sau khi cho ra mắt MV ROCKSTAR. Trong dòng trạng thái này, Lisa gửi lời cám ơn đến đội ngũ RCA Records, công ty LLOUD và Lilies (cộng đồng fan riêng của nữ idol). Ngay lập tức, bài đăng thu về hàng loạt ý kiến trái chiều, đa số là bình luận tiêu cực.

Lisa đăng tâm thư bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ sau khi cho ra mắt MV ROCKSTAR

Nguyên văn bài đăng của Lisa: "Tôi rất vui mừng vì cuối cùng tôi cũng có thể chia sẻ đĩa đơn ROCKSTAR mới của mình với các bạn. Tôi đã thực hiện dự án này được một thời gian và tôi rất vui trong quá trình chuẩn bị nó. Cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn và tôi thực sự hạnh phúc được ăn mừng điều này cùng với các bạn. Cảm ơn nhóm RCA Records và wearelloud đã biến điều này thành hiện thực. Cảm ơn Lilies (fan riêng của Lisa) vì đã yêu thương và ủng hộ. Đã 3 năm kể từ bài hát cuối cùng của tôi nên tôi thích kỷ nguyên ROCKSTAR nhiều như tôi. Tái bút, đây mới chỉ là khởi đầu! Sẽ còn nhiều nữa nên hãy chú ý theo dõi nhé!"

Việc Lisa chỉ đề cập đến fan riêng - Lilies đã khiến một bộ phận BLINK (fandom BLACKPINK) tổn thương. Thành công của Lisa hiện tại có được nhờ sự ủng hộ của phần lớn là fandom đã được hình thành suốt thời gian hoạt động cùng BLACKPINK. Nhiều nghệ sĩ Kpop solo cũng luôn nhớ đến các fan nhóm. Do đó, động thái này của nữ idol người Thái gây tranh cãi.

Vô số lời chất vấn Lisa về việc cô cố tình bỏ quên BLINK, chỉ nhắc đến fan riêng - Lilies trong bài đăng cám ơn

Ở phần bình luận, vô số lời chất vấn Lisa về việc cô cố tình bỏ quên BLINK. Trên Twitter, một bài đăng nhận được hơn 600 nghìn lượt xem: “Đây thực sự là lần đầu tiên cô ấy nói ‘Lilies” chứ không phải ‘BLINK’, nhưng tôi hy vọng cô ấy biết BLINK cũng ở đó ủng hộ cô ấy”. Thậm chí có người hâm mộ còn buồn đến mức bật khóc trước hành động phân tách fan chung và fan riêng của Lisa.

Lisa bị chỉ trích vì hành động thiếu tinh tế và có phần ích kỷ với fan nhóm

Bài đăng của Lisa làm dấy lên suy đoán về tương lai của BLACKPINK. Không ít ý kiến cho rằng Lisa không còn mặn mà với nhóm. Việc bỏ quên một cộng đồng lớn như BLINK khiến số đông thất vọng. Mặc cho các Lilies một mực bảo vệ, Lisa vẫn bị chỉ trích vì hành động thiếu tinh tế và có phần ích kỷ. Hiện chủ đề này đang gây nên cuộc hỗn chiến trên các trang MXH.