Rũ bỏ hình tượng idol Kpop, tham vọng toàn cầu của Lisa sẽ đi đến đâu?

Sản phẩm mở đường thiếu chiều sâu

Vừa qua, Lisa chính thức tái xuất làng nhạc với MV ROCKSTAR. Đây là nhạc phẩm đầu tiên được Lisa tự mình thực hiện với đội ngũ của riêng cô - công ty LLOUD. Bỏ danh xưng “em út BLACKPINK" về phía sau, Lisa khẳng định vị thế hàng đầu của mình với một sản phẩm được ra mắt dưới trướng hãng thu RCA Records, phát hàng giờ quốc tế và là một bài hát hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhìn qua, cũng đủ hiểu Lisa đang tiến đến vị thế ngôi sao toàn cầu, không đánh vào thị trường Hàn, lột xác khỏi hình ảnh là một idol Kpop.

LISA - ROCKSTAR

Được thực hiện hoàn toàn bởi ekip nước ngoài, ROCKSTAR có sự tham gia sản xuất chính bởi Ryan Tedder - producer nổi danh đứng sau loạt hit của Ariana Grande, Taylor Swift,... ROCKSTAR cũng là ca khúc đầu tiên nữ idol người Thái tham gia viết lời. Bấy nhiêu đủ cho thấy độ đầu tư “tất tay”, tâm huyết làm đến cùng của Lisa cho nhạc phẩm đầu tiên hậu rời YG.

MV của Lisa được quay tại Thái Lan

Nữ idol đầu tư mạnh tay, thể hiện thế mạnh trình diễn trong MV đầu tiên hậu rời YG

Về phần MV, Lisa cũng chi cực mạnh tay. Lấy bối cảnh ở một con phố sầm uất tại Thái Lan, Lisa mang đặc trưng của quê hương vào từng khung hình, kết hợp với hình ảnh sang - xịn - mịn bản thân luôn theo đuổi. Thế mạnh vũ đạo cũng được phát huy qua những scene hoành tráng, nhảy cùng 100 vũ công. MV Lisa làm bật lên sự giàu có, fancy của chính chủ mà vẫn đậm chất hip-hop đường phố. Với fan, đây là một sản phẩm vừa đủ thoả mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Tuy nhiên, xét một cách công tâm, ROCKSTAR thực sự “thiếu chiều sâu". Lisa vẫn giữ nguyên concept mà YG đã xây dựng cho cô, từ thời debut solo với LALISA và Money. Lisa của 3 năm trước và hiện tại, vẫn là hình ảnh hip-hop ngầu lòi, xa hoa và “phảng phất" văn hoá Thái Lan. Về mặt concept, chưa có nhiều sự đột phá.

Lisa trong ROCKSTAR vẫn là hình ảnh hip-hop ngầu lòi, xa hoa và “phảng phất" văn hoá Thái Lan

Đáng nói nhất là phần âm nhạc. Ryan Tedder đã mang đến 1 bản phối hợp xu hướng, hợp thời cùng âm thanh điện tử mix pop, giúp Lisa dễ dàng trình bày ý tưởng của mình. Tuy nhiên, ROCKSTAR lại “nghèo nàn" về mặt nội dung, nếu không muốn nói là ca từ vô nghĩa.

Với thời lượng hơn 2 phút, thứ đọng lại trong suốt bài hát là câu “Baby, I’m a rockstar” lặp đi lặp lại. Trên các diễn đàn âm nhạc, Lisa làm bùng nổ tranh luận trái chiều. Không ít người đánh giá thấp ca từ của ROCKSTAR. Lời bài hát thực sự không tương xứng với chất lượng MV. Chỉ mang đến cảm giác lặp lại nhạt nhẽo, nội dung ngô nghê xoay quanh một cô gái “ám ảnh với việc khoe cho thế giới bản thân ‘slay’ thế nào".

ROCKSTAR lại “nghèo nàn" về mặt nội dung, nếu không muốn nói là ca từ vô nghĩa

Bên cạnh đó, câu rap "Lisa, can you teach me Japanese?" (tạm dịch: Lisa, bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật Bản không?") cũng gây tranh cãi dữ dội. Đặt trong bối cảnh bài hát, câu rap này thực sự khó hiểu. Nhiều fan Lisa diễn giải câu rap trên ám chỉ cách nhìn nhận sai lệch của phương Tây về người châu Á, cho rằng tất cả đều đến từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc.

Tuy nhiên, giải thích này không thực sự thuyết phục. Bởi lẽ, từ trước đến nay, Lisa vốn không phổ biến tại Nhật, ai nấy đều biết cô hoạt động tại Hàn và là idol người Thái. Người Nhật cảm thấy khó hiểu khi nữ idol đưa quốc gia của mình vào lời rap, khi không có quá nhiều liên hệ. Nếu giải thích như cách của fan, thì thông thường người phương Tây nhầm người châu Á là người Trung Quốc. Do đó, một lần nữa tranh cãi Lisa viết lời vô nghĩa lại dấy lên ồn ào.

Yếu tố văn hoá, bản sắc nghệ sĩ bị Lisa đưa vào bài nhạc một cách hời hợt, thiếu thuyết phục

Lisa mang đến một ca khúc mở đường catchy, hợp xu hướng, nhưng lại thiếu sức nặng nội dung. Với việc tham gia sáng tác, cô khiến “người qua đường" cảm thấy tài năng của Lisa chỉ đến thế. Khi hoạt động dưới một nhóm nhạc, thế mạnh nhảy và rap của Lisa có thể giúp cô toả sáng, chỉ cần làm trọn vẹn vai trò của mình.

Nhưng với định hướng trở thành “rockstar" toàn cầu như hiện tại, Lisa vẫn còn thiếu quá nhiều thứ - nhất là “nghệ sĩ tính”. Cô chưa khai thác được câu chuyện của mình, sản phẩm chỉ gói gọn ở hai từ hào nhoáng. Yếu tố văn hoá, bản sắc nghệ sĩ bị Lisa đưa vào bài nhạc một cách hời hợt, thiếu thuyết phục. Nhiều ý kiến chuyên môn nhận xét ROCKSTAR chỉ như một bản nhạc đủ sự sôi động để tạo trend TikTok.

Tham gia vào sáng tác, màn thể hiện của Lisa ngô nghê như một “đứa trẻ đang tập viết nhạc”

Cùng một chất liệu âm nhạc như ROCKSTAR, thế giới vừa có album BRAT của Charli xcx. Đặt cạnh một album với dung lượng đủ để thắng giải Grammy, màn thể hiện của Lisa ngô nghê như một “đứa trẻ đang tập viết nhạc”. Nữ idol người Thái chỉ đang dừng ở mức một hiện tượng giải trí được “buff" từ văn hoá Kpop.

Tham vọng toàn cầu của Lisa sẽ đi đến đâu?

Lisa có thể vẫn gặt hái được những thành tích ấn tượng nhờ lượng fan đông đảo đã hình thành suốt 7 năm hoạt động cùng BLACKPINK. Với sự hậu thuẫn của fan, Lisa lập kỷ lục video âm nhạc có lượt xem cao nhất trong 24h đầu (năm 2024) của 1 nghệ sĩ Kpop. ROCKSTAR cũng cán mốc 5,8 triệu streams trên Spotify sau 1 ngày phát hành. Thành tích này giúp Lisa trở thành thần tượng nữ Kpop có lượng stream trong ngày cao nhất Spotify (nghệ sĩ solo).

Nhưng để bắt đầu trở thành ngôi sao toàn cầu, những kỷ lục gói gọn trong phạm vi “idol Kpop” là chưa đủ. Và rõ ràng, Lisa hoàn toàn không chọn thị trường Hàn, cô rũ bỏ danh xưng idol Kpop ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Lisa gây tranh cãi chiếm dụng văn hoá với bộ ảnh da nâu quảng bá cho ROCKSTAR

Lisa gây tranh cãi chiếm dụng văn hoá với bộ ảnh da nâu quảng bá cho ROCKSTAR. Lisa biết rõ bản thân cần làm gì để gây ấn tượng, định hướng lại visual theo các biểu tượng da màu là bước đầu tiên trong công cuộc “Mỹ tiến".

Trong MV chính, Lisa hướng đến tạo hình như một ngôi sao Âu Mỹ, lột xác khỏi tiêu chuẩn visual Kpop. Tính hip-hop đường phố đậm chất xứ cờ hoa được đề cao - dù bối cảnh MV được quay tại “khu phố Tàu" của Thái Lan. Phân cảnh Lisa quay cùng 100 vũ công cũng bị “bóc" tương đồng với MV FE!N của rapper nổi danh Travis Scott. Có thể thấy, Lisa đã xác định bước ra quốc tế, tham vọng này đang rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tính hip-hop đường phố đậm chất xứ cờ hoa được đề cao - dù bối cảnh MV được quay tại “khu phố Tàu" của Thái Lan

Phân cảnh Lisa quay cùng 100 vũ công

... bị “bóc" tương đồng với MV FE!N của rapper nổi danh Travis Scott

Sau ồn ào nhảy thoát y ở Crazy Horse, Lisa đánh mất cảm tình của khán giả Trung Quốc. Hàn Quốc, Nhật Bản không mặn mà với Lisa. Thị trường Thái lại chưa đủ để siêu sao Kpop như cô vẫy vùng. “Mỹ tiến" là chiến lược phù hợp nhất. Nhưng con đường này sẽ cực kỳ nhiều chông gai và đầy tính thử thách. Nhất là khi tệp fan đông nhất của Lisa trước giờ vẫn tập trung tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Tham vọng toàn cầu của Lisa còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó bao gồm cả hoạt động nhóm của BLACKPINK và chuyện tình cảm với con trai thứ 3 nhà LVMH. Con đường sự nghiệp của nữ idol người Thái thực sự khó đoán, nhất là khi ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy cô sẽ sớm làm dâu hào môn.

Lisa đánh mất cảm tình của khán giả Trung Quốc; Hàn Quốc, Nhật Bản không mặn mà với Lisa; thị trường Thái lại chưa đủ để siêu sao Kpop như cô vẫy vùng

Do đó, Lisa sẽ cần kiên định hơn bao giờ hết để phát triển sự nghiệp cá nhân, khi không còn đính kèm tên BLACKPINK. Với sự hậu thuẫn từ RCA Records thuộc Sony Music - 1 trong 3 label lớn nhất thế giới, fan đặt hi vọng vào ván bài “tất tay" của Lisa. Để làm được điều này, Lisa phải bứt phá hơn. Nữ idol người Thái cần thể hiện khả năng ở nhiều khía cạnh, “thoát xác” khỏi chủ đề flexing mà YG đã xây dựng quá thành công cho cô.

Trên hết, Lisa phải xây dựng được bản sắc riêng, nhằm phân biệt bản thân giữa hàng loạt tài năng của xứ cờ hoa. Để chính mình “hoà tan" cùng những đặc điểm visual Âu Mỹ, âm nhạc theo xu hướng US-UK nhưng thiếu yếu tố cốt lõi không phải là cách. Tính cạnh tranh ở thị trường mở như Mỹ còn khốc liệt hơn Hàn Quốc. Nhiều nghệ sĩ Kpop đã từng rất chật vật để gây dấu ấn tại đây.

Khả năng rap của Lisa vốn không thể so với những rapper Âu Mỹ thực thụ. Trong đội hình BLACKPINK, Lisa cũng không đảm nhận vị trí main rapper. Từ cách nhả chữ, nhấn nhá và accent tiếng Anh đều "nghiệp dư" so với nghệ sĩ rap chuyên nghiệp. Muốn làm nên chuyện tại Mỹ, vấn đề kỹ năng cũng phải cải thiện.



Lisa cần xác định bản sắc, để chính mình “hoà tan" cùng những đặc điểm visual Âu Mỹ, âm nhạc theo xu hướng USUK nhưng thiếu nội dung không phải là cách

Hiện tại vẫn đang quá sớm để dự đoán về tham vọng toàn cầu của Lisa. Sau sản phẩm mở đường ROCKSTAR, Lisa còn đang ấp ủ một album solo. Đây sẽ là cơ hội để Lisa chứng minh bản lĩnh khi đi một mình.

