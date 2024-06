7 giờ sáng 28/6 (theo giờ Việt Nam), Lisa chính thức thả xích MV ROCKSTAR. Đây là màn comeback solo đánh dấu chặng đường mới tại LLOUD sau khi Lisa rời YG, tự mình "ra riêng". Màn tái xuất của em út nhóm BLACKPINK làm fan nhạc "đứng ngồi không yên".

Lisa cho thấy định hướng toàn cầu rõ ràng khi release nhạc vào khung giờ quốc tế, không phụ thuộc thị trường Hàn. Lisa bứt phá khỏi giới hạn của một thần tượng Kpop, khiến dân tình thích thú nhưng cũng mang về không ít ý kiến trái chiều.

Giữa lúc Lisa gây sốt làng nhạc, thì ở một diễn biến khác, Jennie cũng khiến MXH xôn xao không ngớt. Cùng thời điểm với màn comeback của cô em út, Jennie bất ngờ đạt giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" hạng mục International Series tại SEC Awards Brazil cho vai diễn vũ công phụ họa Dyanne trong phim đầu tay The Idol. Giải thưởng như cột mốc đánh dấu sự nghiệp diễn xuất của Jennie tại thị trường Nam Mỹ, nhưng lần nữa kéo nữ idol vào tranh cãi không hồi kết.

Bởi lẽ, vai diễn đầu tay của Jennie trong The Idol vấp phải vô số chỉ trích từ thời điểm phim phát sóng. Không chỉ do hình tượng quá táo bạo, phải gắn mác 19+ mà còn vì chất lượng bộ phim. The Idol bị nhận xét là "thảm hoạ phim ảnh", giới chuyên môn đánh giá thấp. Cả dàn cast bao gồm The Weeknd, Lily-Rose Depp đều bị chê bai sau sản phẩm này. Trong đó, Jennie là người ảnh hưởng nhiều nhất vì xuất thân idol châu Á. Việc cô nàng thắng giải diễn xuất cho vai phụ trong The Idol bị fan phim mỉa mai không ngớt.

Trên MXH, nhiều bình luận tiêu cực hướng về Jennie, dù câu chuyện của The Idol đã là quá khứ 1 năm trước. Bên cạnh đó, động thái im ắng của Jennie giữa lúc em út cùng nhóm comeback cũng dấy lên nhiều đồn đoán bất hoà.

Tuy nhiên, tình cảm của BLACKPINK đã được chứng minh trong nhiều năm qua. Các thành viên dù đang bận rộn với sự nghiệp cá nhân vẫn luôn dành cho nhau sự ủng hộ hết lòng. Với các fan cứng, đây không phải vấn đề đáng bận lòng.