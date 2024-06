Hôm 18/6, Billie Eilish có chuyến công tác bất ngờ đến Hàn Quốc. Nữ ca sĩ Gen Z tham dự buổi listening party album Hit Me Hard and Soft, tự mình quảng bá nhạc mới cho khán giả xứ kim chi. Màn “Hàn tiến" của nghệ sĩ trẻ nhất có 9 giải Grammy gây sốt truyền thông. Đặc biệt, sự kiện đặc biệt còn quy tụ cả Jennie (BLACKPINK) với vai trò MC. Màn hội ngộ của hai ngôi sao gây sốt toàn cầu.

Jennie và Billie Eilish tại buổi listening party album Hit Me Hard and Soft

Mới đây, Spotify chính thức tung bản ghi hình buổi listening party, hé lộ những khoảnh khắc hỏi đáp, tương tác cực vui vẻ giữa hai chị em Jennie - Billie Eilish. Xem trọn vẹn sự kiện, fan lại càng tự hào hơn với Jennie. Cô nàng tự tin bắn tiếng Anh, cùng Billie Eilish chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh album Hit Me Hard and Soft. Nữ rapper nhà BLACKPINK còn linh hoạt chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Hàn để giao lưu cùng fan. Phát âm của Jennie khiến fan mê mẩn không thôi.

Jennie tự tin trò chuyện cùng Billie Eilish (Vietsub: TikTok Katephamm8)

Sự hoạt ngôn, duyên dáng của Jennie làm người hâm mộ bất ngờ. Jennie lần nữa chứng minh bản thân thực sự đa tài. Ở vai trò là một MC, cô nàng đã làm rất tốt. Nhưng với lần đầu thử sức, Jennie không giấu được sự hồi hộp. Cuối buổi trò chuyện, Jennie hỏi Billie "Chị làm có phải tệ quá không?". Billie Eilish cười xoà, tặng Jennie lời khen có cánh và rất biết ơn khi đàn chị giúp đỡ trong sự kiện đầu tiên tại Hàn Quốc.

Billie Eilish hào hứng khi gặp lại Jennie

Jennie lo lắng khi lần đầu tiên thử sức làm MC cho Billie Eilish

Jennie toả sáng, khiến Billie Eilish cũng u mê theo. Tại buổi listening party, dân tình chỉ ra ánh mắt của nữ ca sĩ Gen Z như “dính” trên người đàn chị. Billie Eilish nhìn Jennie bằng ánh mắt vô cùng trìu mến. Cư dân mạng gọi đùa đây chính là “sự simp" trong truyền thuyết. Tương tác này khiến dân tình vô cùng phấn khích.

Ánh mắt Billie luôn hướng đến Jennie

Hai chị em có những giây phút thoải mái, vui vẻ trò chuyện

Là một “fan bự" của Billie, Jennie bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu thích của mình với album mới. Đáp lại, Billie Eilish cũng cổ vũ Jennie sớm phát hành album đầu tay của bản thân. Cô nàng còn hứa chính mình sẽ là người phỏng vấn khi Jennie ra mắt sản phẩm.

Jennie hé lộ album mới của bản thân sắp ra mắt, Billie Eilish hứa sẽ là người phỏng vấn đàn chị

Về lý do Jennie làm MC cho sự kiện quảng bá Hit Me Hard and Soft, Billie Eilish chia sẻ chính cô đưa ra sự lựa chọn này. Billie cảm thấy thoải mái vì Jennie là bạn thân của mình. Bản thân nữ rapper nhà BLACKPINK cũng rất thấu hiểu và đồng cảm với âm nhạc của Billie Eilish. Âm nhạc đã kết nối hai siêu sao lại với nhau.

Billie Eilish tặng hoa cho Jennie, ôm đàn chị đắm đuối

Khung hình gây sốt

Ai nấy đều ngưỡng mộ tình bạn của hai siêu sao

Trên MXH, loạt ảnh chung giữa Billie Eilish và Jennie được dân tình liên tục truyền tay nhau, viral toàn cầu. Hai ngôi sao đại diện cho hai thị trường âm nhạc lớn không ngần ngại thể hiện tình bạn “keo sơn" khiến fan nhạc vô cùng ấm lòng. Sau sự kiện, dân tình mong muốn sẽ sớm được thấy Jennie và Billie Eilish trong một ca khúc kết hợp. Chắc chắn, sẽ mang lại hiệu ứng bùng nổ.

https://kenh14.vn/jennie-ban-tieng-anh-nhu-gio-khien-billie-eilish-lien-tuc-nhin-bang-anh-mat-u-me-gay-sot-toan-cau-20240622102915376.chn