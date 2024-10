Đúng 11h ngày 18/10, Bruno Mars và Rosé (BLACKPINK) chính thức tung ra MV kết hợp gây chấn động làng nhạc quốc tế mang tên APT. Đây được xem là màn hợp tác có pha “thả hint” độc lạ, không giống ai giữa “ông hoàng nhạc Funk” cùng “bông hồng nước Úc”. Trước đó, không một lời xác nhận hay quảng bá nhưng qua câu chuyện tương tác bằng lời kể chuyện khó tin về việc Rosé muốn cưỡng hôn Bruno Mars, cả hai đã làm dậy sóng MXH quốc tế với sự tin tưởng chắc nịch vào màn kết hợp gây sốc.

APT - (viết tắt của Apartment - Căn Hộ) được sáng tác bởi chính Bruno Mars và Rosé. Ca khúc cũng được dự đoán sẽ là đĩa đơn độc lập và không nằm trong album nào của hai nghệ sĩ. Trước đó, CD single APT sau khi mở pre-order (bán trước) cũng ghi nhận tình trạng bán hết trong một nốt nhạc nhưng được mở bán lại sau đó không lâu.MV APT được thực hiện đơn giản trong studio nhưng lại chứa những góc quay đậm chất nghệ đáp ứng mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ. Mang màu sắc Pop Rock quen thuộc với thể loại âm nhạc sở trường của cả Rosé và Bruno Mars nhưng APT lại là một phiên bản hoàn toàn khác biệt so với những bản hit trước đó của nàng “bông hồng nước Úc”.

MV APT - Bruno Mars x Rosé (BLACKPINK)

Đúng như câu chuyện tình “fanfic” được Bruno Mars vẽ lên, tất cả chính là “chiêu” để quảng bá cho ca khúc. Từ trò chơi uống rượu của Hàn Quốc cho đến pha bối rối, ngại ngần của đàng trai khi bị đàng gái “tấn công”. Đặc biệt, Rosé khiến người hâm mộ “mắt tròn mắt dẹt” khi có màn “cưỡng hôn” Bruno Mars vô cùng dễ thương. Không phải bản tình ca “đốt cháy tim gan” như nhiều người dự đoán, APT lại là một bản Pop Rock vui nhộn, “quậy banh nóc’ của Bruno Mars và Rosé.

Bruno Mars - Rosé gây chấn động với màn kết hợp mang tính "lịch sử"

Bản tình ca vui nhộn khiến nhiều fan bất ngờ, không thể tin nổi

Màn "cưỡng hôn" chấn động toàn cầu của Rosé và Bruno Mars

Đây cũng là hình ảnh hiếm có của Rosé mà người hâm mộ được nhìn thấy khi cô không còn là một cô gái đầy mỏng manh trong On The Ground hay nức nở vì chuyện tình yêu tan vỡ trong Gone. APT như một câu chuyện tình đáng yêu của một cặp đôi, từng nét nhấn nhá, nhả chữ, sự hòa quyện trong giọng hát đều khiến người xem phải rung động xen lẫn thích thú. Nhiều người khẳng định màn kết hợp khó tin với màn “quẩy đục nước” của Bruno Mars - Rosé xứng đáng là đối thủ nặng ký của bản nhạc tình Die With A Smile với sự kết hợp huyền thoại giữa Bruno Mars và Lady Gaga.

Hình ảnh hoàn toàn khác biệt của Rosé, không còn là "girl crush" ngày nào khi ở trong YG

Xem MV của Rosé và Bruno Mars - một bản tình ca "buồn" nhưng... "buồn cười"